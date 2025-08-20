Enligt både Goldman Sachs och USA:s finansminister Scott Bessent hägrar en guldrusch värd biljoner dollar för stablecoins, skriver Financial Times.
Spår ny "guldrusch" med stablecoins som draglok
Efterfrågan på statsobligationer förväntas öka med stablecoins, som får stöd av den amerikanska dollarn och statsobligationer.
Den nu aktuella prognosen om rallyt vilar på nya regleringar och den potential som vissa bedömare anser att det finns på betalmarknaden.
Det här uppger Financial Times, FT, och förklarar att tvivlarna anser att det mest handlar om en omfördelning av pengar och mindre om en ökad nettoefterfrågan på skulder.
Det säger Bessent om stablecoins
Bessent flaggar enligt tidningens anonyma källor för att regeringen avser att sälja mer kortfristiga skulder för att driva på det som liknas vid en guldrusch för stablecoins.
Samtidigt har den amerikanska finansministern inte gjort någon hemlighet över sin euforiska inställning till kryptovalutor som han menar ger stöd åt priset på statliga värdepapper i USA.
”Denna banbrytande teknik kommer att stärka dollarns status som global reservvaluta, utöka tillgången till dollarekonomin för miljarder över hela världen och leda till en kraftig ökning av efterfrågan på amerikanska statsobligationer, som stöder stablecoins. GENIUS Act ger den snabbt växande stablecoin-marknaden den regelmässiga tydlighet den behöver för att växa till en mångbiljonsindustri”, var Scott Bessents besked i ett pressmeddelande i juli.
Ger Bessent och Goldman mothugg
Han får medhåll av investmentbanken Goldman Sachs, som också tror att det vi ser nu är uppstarten till en ny guldfeber driven av stablecoins.
”Stablecoins är en global marknad värd 271 miljarder dollar, och vi tror att USDC gynnas av marknadsandelsökningar på och utanför partnern Binances plattform, i takt med att pågående stablecoin-lagstiftning legitimerar ekosystemet, och kryptoekosystemet expanderar, vilket potentiellt katalyseras av lagstiftning. Baserat på nuvarande trender och aviserade initiativ ser vi en tillväxt på 77 miljarder dollar i USDC, eller en årlig tillväxttakt på 40 %, från 2024-27E”, skriver Goldman Sachs i en forskningsartikel som precis publicerats, berättar den amerikanska affärstidskriften Fortune.
I sammanhanget spår Wall Street-banken att marknaden är värd biljoner dollar och konstaterar att vissa tror att det rör sig om hundratals biljoner dollar.
UBS:s Paul Donovan är mer skeptisk till den entusiam som Goldman Sachs och USA:s finansminister ger uttryck för:
“Att någon säljer statsskuldväxlar för att köpa stablecoins, som investerar pengarna i statsskuldväxlar, förändrar inte efterfrågan på amerikanska skuldinstrument”, säger han.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
