Space X har skapat 4 400 nya miljonärer

En av dem är Andre Lavoie som BBC träffat och som började på Space X som ingenjör 2009.

Han fick 200 000 aktier som i dag,17 år senare, är värda 17 miljoner pund, motsvarande 218 miljoner kronor.

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”Bättre att sälja tidigt”

”Varje gång jag får chansen framöver kommer jag att sälja lite till”, säger han hos BBC.

”Aktievärdet har stigit så kraftigt att det ständigt kastar omkull mina livsplaner. Man kan ju inte veta vad framtiden bär i sitt sköte, så det är bättre att sälja tidigt och i omgångar.”

SpaceX börsnoterades på Nasdaq i juni i historiens största börsintroduktion, vilken värderade raket- och satellitföretaget till över 2 biljoner dollar.

I företagets första rapport som börsnoterat bolag framkommer att kvartalsintäkterna nästan hade fördubblats till 7,8 miljarder dollar jämfört med året innan, samtidigt som utgifterna skjutit i höjden till 18,3 miljarder dollar, mer än sex gånger så mycket som 2025.

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