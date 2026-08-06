Space X till börsen har inte bara skrivit historia för storleken på noteringen. Den har dessutom skapat 4 400 nya miljonärer.
Space X har skapat 4 400 nya miljonärer
Space X grundare Elon Musk har hävdat att börsnoteringen i juni sannolikt gjort ”flera tusen” anställda till miljonärer.
Enligt mer konkreta beräkningar ska noteringen ha skapat 4 400 nya miljonärer.
En av dem är Andre Lavoie som BBC träffat och som började på Space X som ingenjör 2009.
Han fick 200 000 aktier som i dag,17 år senare, är värda 17 miljoner pund, motsvarande 218 miljoner kronor.
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”Bättre att sälja tidigt”
”Varje gång jag får chansen framöver kommer jag att sälja lite till”, säger han hos BBC.
”Aktievärdet har stigit så kraftigt att det ständigt kastar omkull mina livsplaner. Man kan ju inte veta vad framtiden bär i sitt sköte, så det är bättre att sälja tidigt och i omgångar.”
SpaceX börsnoterades på Nasdaq i juni i historiens största börsintroduktion, vilken värderade raket- och satellitföretaget till över 2 biljoner dollar.
I företagets första rapport som börsnoterat bolag framkommer att kvartalsintäkterna nästan hade fördubblats till 7,8 miljarder dollar jämfört med året innan, samtidigt som utgifterna skjutit i höjden till 18,3 miljarder dollar, mer än sex gånger så mycket som 2025.
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Minus 2 miljarder dollar
Sammantaget redovisade Space X en nettoförlust på 143 miljoner dollar för tremånadersperioden fram till juni, samt en förlust på 2 miljarder dollar under årets första sex månader.
Det oroar inte Elon Musk som i ett telefonmöte med investerare sade att ”jag tror att folk verkligen underskattar Starlink.”
Musk förutspår att satellitinternet-tjänsten en dag ska kunna stå för en majoritet av världens internettrafik.
Men företagets aktiekurs föll kraftigt i kölvattnet av rapporten, då investerare generellt sett oroar sig över de enorma summor som satsas på AI.
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Vill halvera värderingen
Vissa analytiker värderar dessutom Space X till mindre än hälften av det nuvarande marknadsvärdet och varnar för att kopplingarna till xAI innebär en verklig finansiell risk.
Den oron är en del av en bredare oro på Wall Street över att de skyhöga värderingarna av AI-relaterade företag, däribland Space X, Open AI och Anthropic, kan vara överdrivna.
Ekonomen Sinead O’Sullivan säger hosBBC att hon anser att Space X är ett ”ego-projekt för Elon Musk”.
”Man köper en andel i varumärket Elon Musk snarare än i någon form av rymdindustri”, menar hon.