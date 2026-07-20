Börsen dygnet runt? Den nya trenden sprider sig snabbt

Nyhetsbyrån rapporterar också om att allt fler bolag vill in på Hongkongbörsen. Trots att bara halva året gått är siffran över antalet börsnoteringar 2026 den högsta på sex år.

För Hongkongbörsens del handlar förslagen om att öppna 9.00 istället för 9.30 och ta bort lunchrasten som är mellan 12 och 13.

Förlängda arbetstider för börsmäklare har tidigare varit en känslig fråga – 2011 gick 1 000 personer ut i strejk mot kortare lunchrast. Förslaget gick igenom ändå, skriver Bloomberg.

Dygnet runt på Nasdaq

Det finns också ett förslag om att vissa utvalda aktier ska kunna handlas vidare efter den ordinarie börsens stängning klockan 16, och fram till midnatt. Detta för att kunna få med öppningen av USA-börsen.

Det är en del av en större trend.

Dagens PS skrev i december om att Nasdaq, förbereder sig för att ansöka hos den amerikanska finansinspektionen SEC om att utöka handeln till 23 timmar per dag, fem dagar i veckan. New York-börsen och London-börsen förbereder också för nattöppet, enligt Reuters.

Även Stockholmsbörsen drivs av Nasdaq, med öppettiderna 9.00-17.30 på vardagar.

Oavsett om förslagen går igenom just i Hongkong så är den globala trenden på väg mot handel dygnet runt. Valutor, amerikanska statsobligationer och kryptotillgångar handlas alla redan dygnet runt. Nasdaq, New York-börsen och London-börsen förbereder alla för nattöppet, enligt Reuters.

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Dessutom erbjuder vissa börsmäklare, som amerikanska Robinhood, redan handel dygnet runt i vissa aktier genom egna system.