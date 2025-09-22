Dagens PS
Slut på eran – Buffett avyttrar hela innehavet i kinesiska jätten

Warren Buffet har sålt av allt han hade i BYD.(Foto: Nati Harnik/ Ng Han Guan/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway har sålt av sina sista andelar i den kinesiska elbilsjätten BYD. Detta efter att ha haft en andel i bolaget sedan 17 år tillbaka.

Berkshire Hathaway har helt avyttrat sin extremt lönsamma aktieinvestering i den kinesiska elfordonstillverkaren BYD, skriver CNBC.

I augusti 2022 började Berkshire minska den position på 225 miljoner aktier som de hade köpt 2008 för 230 miljoner dollar.

Detta följde en ökning med 41 procent av positionens värde under årets andra kvartal till 9 miljarder dollar.

I juni förra året hade Berkshire sålt nästan 76 procent av sin andel. Detta innebar att de ägde strax under 5 procent av BYDs utestående aktier.

Buffet köpte på inrådan av sin högra hand

Berkshire köpte in sig i den kinesiska biltillverkaren redan 2008 på inrådan av Warren Buffets “högra hand” Charlie Munger.

Vid årsstämman 2009 berättade Munger för aktieägarna att även om det såg ut som att ”Warren och jag har blivit galna”, såg han företaget och dess vd, Wang Chuanfu, som ett ”förbannat mirakel”.

Buffett har inte förklarat i detalj varför Berkshire började sälja. Men år 2023 berättade han för CNBC att BYD är ett “extraordinärt företag” som drivs av en “extraordinär person”. Han sa även att: “jag tror att vi kommer att hitta saker att göra med pengarna som jag kommer att må bättre över”.

Inte den enda som säljer av i BYD

Buffet är heller inte ensam om att sälja av sina BYD-aktier.

På bara fyra månader har det skett en aktieförsäljning för 45 miljarder dollar. Detta har fått aktien att rasa med 30 procent från de tidigare rekordnivåerna.

BYD, den enskilt största aktören på den kinesiska marknaden, har haft det kämpigt den senaste tiden. Bolaget är hårt pressade av överproduktion som skär in i marginalerna.

Ungefär i samma veva som Warren Buffet sålt av i BYD har han istället valt att öka sitt innehav i det japanska handelskonglomeratet Mitsui & Co.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

