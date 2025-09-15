BYD:s aktier paniksäljs – glansdagarna över?

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Aggressiv strategi oroar

”Även om jag tror att investerare har en positiv långsiktig syn, finns det en verklig oro kring BYDs aggressiva strategi att ‘vinna marknadsandelar genom prispress’ i ett anti-involutionssammanhang”, säger Kevin Net, chef för asiatiska aktier på Financiere de L Echiquier, i artikeln.

Han tillägger att effekten av det för företaget torde bli att både omsättningen och marginalerna tyngs vid sidan av ett åldrande produktsortiment och nya miljöregler.

I junikvartalet rapporterade den kinesiska elbilstillverkaren för första gången ett vinsttapp på över tre år. Vinstminskningen var hela 30 procent under perioden.

Regimen i Peking blir alltmer angelägen om att få bukt med den överdrivna konkurrensen på den in hemska elbilsmarknaden, eftersom det skapar deflationstryck och uppges skada tillverkningsindustrins rykte internationellt.

Inte ens BYD klarar det

BYD har skjutit fram vissa av sina nylanseringar till början av nästa år och hoppas att det ska göra fordonen mer konkurrenskraftiga.

Men inte ens BYD kan ”hålla sin produktcykel stark för alltid”, menar Xiao Feng, medchef för Kinas industriella forskning på CLSA Hongkong.

Därför har köpare vänt sig till andra elbilstillverkare som Geely och Leapmotor, säger han till Bloomberg som förklarar att BYD emellertid forcerar utomlands.

I år kan bolagets utländska volym nå 900 000 till 1 miljon enheter, något som överstiger ledningens mål på 800 000 enheter, enligt Goldman Sachs prognos, framgår det.

Då kan aktien lyfta på nytt

När det kommer till aktien anses den också, sammantaget, vara billig. Och volymen på optioner har stigit till rekordnivåer på utestående kontrakt.

Det som kan ge aktien i företaget eld i baken igen, enligt en fondförvaltare som uttalar sig i artikeln, är att BYD lever upp till förväntan med sin teknikutveckling i fordonen som lanseras under första kvartalet 2026, det handlar om deras autonoma körsystem, batteriuppgraderingar och ökad räckvidd för laddhybrider.

