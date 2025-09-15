På bara fyra månader har aktien i BYD rasat med mer än 30 procent från rekordnivåer, det har skett en aktieförsäljning för hela 45 miljarder dollar.
BYD:s aktier paniksäljs – glansdagarna över?
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession. Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession. Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad. Missa inte: Svenskarna får betala mer för …
Varning: Guld är kanariefågeln i gruvan
Guldpriserna når bara nya rekord och investerare i den ädla metallen kan glädjas åt värdeökningar i sina portföljer. Men guldets glans har en baksida menar experter. Både guld och den amerikanska statsobligationsmarknaden signalerar världens växande oro över Trump-administrationens ekonomiska politik. Detta enligt Desmond Lachman, Senior Fellow vid American Enterprise Institute. Enligt Lachman, tidigare vvd på …
Han ger barnbarnen 10 miljarder var
Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var. I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg. Nu har arvet efter …
Guldpriset dansar på dollarns förfall
Guldpriset har tagit nya jättekliv uppåt när dollarns förfall från urstarka nivåer fortsätter. Den i praktiken värdelösa metallen fortsätter att locka världen med sin glans. Under 2025 har dollarns resa mest sett ut som ett dyk. I början av året kostade den över 11 kronor, i dag börjar priset närma sig 9. Det är det …
Spotify-vd:ns aktieaffärer förbryllar – på väg bort?
Techinvesteraren Tommy Jacobson tycker att Spotify-chefen Daniel Eks agerande väcker frågan om han tänker göra sorti som vd för den svenska musiksuccén. Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att Daniel Ek sålt aktier i Spotify värda 4,4 miljarder kronor det senaste året. Tommy Jacobson: ”Konstiga signaler” Tommy Jacobson, som varit med länge som investerare, numera med fokus …
Det här uppger Bloomberg och konstaterar att BYD nu konfronterats med en hård verklighet av konkurrens och vad som beskrivs som ett ”destruktivt priskrig” på hemmaplan.
Analytikernas säljrekommendation på aktien i Kinas elbilsjätte har stigit till den högsta nivån sedan 2022, enligt Bloombergs sammanställning, och den kinesiska elbilstillverkaren har underpresterat på börsen jämfört med sina rivaler.
BYD sänker ribban kraftigt
BYD har det uppenbart kärvt och har också justerat ned sin försäljning kraftigt. Företaget räknar nu med att leverera 4,6 miljoner fordon i år, vilket kan ställas i relation till den tidigare prognosen på 5,5 miljoner fordonsleveranser.
För BYD, som är listat i Hongkong, kommer lanseringen av nya modeller i Q1 2026 vara av avgörande betydelse, det kan bli en katalysator för aktien, enligt marknadsbedömare, skriver Bloomberg och konstaterar att investerarna har tappat tålamodet med BYD:s strategi med stora försäljningsrabatter.
Det leder till ”kaos i branschen”, skriver nyhetsbyrån och berättar att konkurrerande bolag som Geely Automobile och Zhejiang Leapmotor Technology vinner mark.
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: "Vi växer, trots marknadsläget"
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Aggressiv strategi oroar
”Även om jag tror att investerare har en positiv långsiktig syn, finns det en verklig oro kring BYDs aggressiva strategi att ‘vinna marknadsandelar genom prispress’ i ett anti-involutionssammanhang”, säger Kevin Net, chef för asiatiska aktier på Financiere de L Echiquier, i artikeln.
Han tillägger att effekten av det för företaget torde bli att både omsättningen och marginalerna tyngs vid sidan av ett åldrande produktsortiment och nya miljöregler.
I junikvartalet rapporterade den kinesiska elbilstillverkaren för första gången ett vinsttapp på över tre år. Vinstminskningen var hela 30 procent under perioden.
Läs mer: Kinesiska jätten faller som en sten – vinsten rasar Realtid
Regimen i Peking blir alltmer angelägen om att få bukt med den överdrivna konkurrensen på den in hemska elbilsmarknaden, eftersom det skapar deflationstryck och uppges skada tillverkningsindustrins rykte internationellt.
Inte ens BYD klarar det
BYD har skjutit fram vissa av sina nylanseringar till början av nästa år och hoppas att det ska göra fordonen mer konkurrenskraftiga.
Men inte ens BYD kan ”hålla sin produktcykel stark för alltid”, menar Xiao Feng, medchef för Kinas industriella forskning på CLSA Hongkong.
Därför har köpare vänt sig till andra elbilstillverkare som Geely och Leapmotor, säger han till Bloomberg som förklarar att BYD emellertid forcerar utomlands.
I år kan bolagets utländska volym nå 900 000 till 1 miljon enheter, något som överstiger ledningens mål på 800 000 enheter, enligt Goldman Sachs prognos, framgår det.
Då kan aktien lyfta på nytt
När det kommer till aktien anses den också, sammantaget, vara billig. Och volymen på optioner har stigit till rekordnivåer på utestående kontrakt.
Det som kan ge aktien i företaget eld i baken igen, enligt en fondförvaltare som uttalar sig i artikeln, är att BYD lever upp till förväntan med sin teknikutveckling i fordonen som lanseras under första kvartalet 2026, det handlar om deras autonoma körsystem, batteriuppgraderingar och ökad räckvidd för laddhybrider.
Läs även: Blytungt vinstfall för BYD – börsen straffar aktien DagensPS
Läs också: Lyxiga tyska elbilar ska mosa Tesla och BYD DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner.? Nu …
Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör...
Spotify och Klarna må vara svenska enhörningar och miljardbolag. Men de är småpotatis jämfört med EF Education First – ett globalt imperium som varje år skickar över en miljon människor ut i världen för att lära sig språk, upptäcka kulturer och få nya vänner. Ett företag som har fler anställda än hela Uppsala kommun, men …
Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år
Järnvägen i Sverige är hårt kritiserad. Nu larmar Hitachi i Ludvika. Fabriken ska fördubbla kapaciteten, men järnvägen klarar inte trafiken. Hitachi i Ludvika är inne på ett rejält framgångsspår, men har problem med hela andra spår, nämligen järnvägens. Företaget planerar att fördubbla sin kapacitet när den nya transformatorfabriken står klar år 2027. Men järnvägstransporterna räcker …
Sverige tar förstaplatsen: "Rika blir ännu rikare"
Nu får svensk politik de senaste decennierna kvitto på att den lyckats. Här är statistiken som visar att Sverige är etta i Europa. Rika blir ännu rikare. Det handlar om förmögenhetsskillnader i Europa och vilka länder som har den mest orättvisa fördelningen, med ett annat uttryck vilka länder som har de största klasskillnaderna. Som en …
Nato på plats vid ryskt fartyg i Öresund
Ryska fartyg i nordiska vatten har flera gånger väckt rubriker. Nu hamnade ett fiskefartyg i fokus efter ett uppmärksammat stopp i Öresund. Ett ryskt fiskefartyg fick maskinproblem och drev in på danskt vatten under helgen. Händelsen fick både kustbevakning, hemvärn och ett Natofartyg att rycka ut. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning". …