Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

BYD:s aktier paniksäljs – glansdagarna över?

BYD
Upp som en sol, ner som en pannkaka. Det är tydligt att kinesiska elbilsjätten BYD nu genomgår en kris. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

På bara fyra månader har aktien i BYD rasat med mer än 30 procent från rekordnivåer, det har skett en aktieförsäljning för hela 45 miljarder dollar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det här uppger Bloomberg och konstaterar att BYD nu konfronterats med en hård verklighet av konkurrens och vad som beskrivs som ett ”destruktivt priskrig” på hemmaplan.

Analytikernas säljrekommendation på aktien i Kinas elbilsjätte har stigit till den högsta nivån sedan 2022, enligt Bloombergs sammanställning, och den kinesiska elbilstillverkaren har underpresterat på börsen jämfört med sina rivaler.

ANNONS

BYD sänker ribban kraftigt

BYD har det uppenbart kärvt och har också justerat ned sin försäljning kraftigt. Företaget räknar nu med att leverera 4,6 miljoner fordon i år, vilket kan ställas i relation till den tidigare prognosen på 5,5 miljoner fordonsleveranser.

För BYD, som är listat i Hongkong, kommer lanseringen av nya modeller i Q1 2026 vara av avgörande betydelse, det kan bli en katalysator för aktien, enligt marknadsbedömare, skriver Bloomberg och konstaterar att investerarna har tappat tålamodet med BYD:s strategi med stora försäljningsrabatter.

Det leder till ”kaos i branschen”, skriver nyhetsbyrån och berättar att konkurrerande bolag som Geely Automobile och Zhejiang Leapmotor Technology vinner mark.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Aggressiv strategi oroar

”Även om jag tror att investerare har en positiv långsiktig syn, finns det en verklig oro kring BYDs aggressiva strategi att ‘vinna marknadsandelar genom prispress’ i ett anti-involutionssammanhang”, säger Kevin Net, chef för asiatiska aktier på Financiere de L Echiquier, i artikeln.

Han tillägger att effekten av det för företaget torde bli att både omsättningen och marginalerna tyngs vid sidan av ett åldrande produktsortiment och nya miljöregler.

ANNONS

I junikvartalet rapporterade den kinesiska elbilstillverkaren för första gången ett vinsttapp på över tre år. Vinstminskningen var hela 30 procent under perioden.

Läs mer: Kinesiska jätten faller som en sten – vinsten rasar Realtid

Regimen i Peking blir alltmer angelägen om att få bukt med den överdrivna konkurrensen på den in hemska elbilsmarknaden, eftersom det skapar deflationstryck och uppges skada tillverkningsindustrins rykte internationellt.

Inte ens BYD klarar det

BYD har skjutit fram vissa av sina nylanseringar till början av nästa år och hoppas att det ska göra fordonen mer konkurrenskraftiga.

Men inte ens BYD kan ”hålla sin produktcykel stark för alltid”, menar Xiao Feng, medchef för Kinas industriella forskning på CLSA Hongkong.

Därför har köpare vänt sig till andra elbilstillverkare som Geely och Leapmotor, säger han till Bloomberg som förklarar att BYD emellertid forcerar utomlands.

I år kan bolagets utländska volym nå 900 000 till 1 miljon enheter, något som överstiger ledningens mål på 800 000 enheter, enligt Goldman Sachs prognos, framgår det.

Då kan aktien lyfta på nytt

ANNONS

När det kommer till aktien anses den också, sammantaget, vara billig. Och volymen på optioner har stigit till rekordnivåer på utestående kontrakt.

Det som kan ge aktien i företaget eld i baken igen, enligt en fondförvaltare som uttalar sig i artikeln, är att BYD lever upp till förväntan med sin teknikutveckling i fordonen som lanseras under första kvartalet 2026, det handlar om deras autonoma körsystem, batteriuppgraderingar och ökad räckvidd för laddhybrider.

Läs även: Blytungt vinstfall för BYD – börsen straffar aktien DagensPS

Läs också: Lyxiga tyska elbilar ska mosa Tesla och BYD DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktieförsäljningBYDKinaKonkurrensKursrasRabattVinstras
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS