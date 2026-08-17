Silverpriset sticker uppåt – industrin dammsuger marknaden

Finns flera sätt att investera

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Silver är dock betydligt mer volatilt än guld, vilket innebär att prisrörelserna kan bli stora åt båda håll.

Den kraftiga uppgången har också gjort silver allt mer uppmärksammat bland investerare.

Enligt Fortune har silver stigit med mer än 150 procent under det senaste året, även om den aktuella prisutvecklingen i tabellen för måndagen visar en uppgång på drygt 72 procent jämfört med samma tid året innan.

För investerare finns flera sätt att få exponering mot silver. Det går att köpa fysiskt silver i form av tackor och mynt, men också att investera i börshandlade fonder eller aktier i silvergruvbolag.

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Investerare hoppas på fortsatt uppgång

Spotpriset, som anges i dollar per uns, är ett riktmärke för marknaden. Privatpersoner som köper fysiskt silver betalar normalt mer än spotpriset eftersom kostnader för bland annat återförsäljarmarginaler, frakt och försäkring tillkommer.

På måndagsmorgonen låg guldpriset på 4 393,96 dollar per uns. Platina handlades samtidigt för 1 751,11 dollar och palladium för 1 320,05 dollar.

Den kraftiga utvecklingen för silver har väckt förhoppningar om fortsatt uppgång. Samtidigt innebär den höga prisnivån att investerare som går in på marknaden nu tar en större risk om priset skulle falla tillbaka.

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