Silver är känt för att vara en volatil tillgång. Nu pekar kurvan uppåt när industrins efterfrågan på metallen ökar.
Silverpriset sticker uppåt – industrin dammsuger marknaden
Silverpriset fortsätter uppåt och ligger på den högsta nivån på mer än ett decennium.
På måndagsmorgonen den 17 augusti handlades silver till 65,48 dollar per uns, enligt Fortune.
Det innebär en uppgång med 66 cent jämfört med föregående dag.
Används mycket inom industrin
På en månad har priset stigit nästan 18 procent och jämfört med samma tid förra året är uppgången drygt 72 procent.
Även på längre sikt har utvecklingen varit stark. Silverpriset har stigit kraftigt under det senaste året och befinner sig nu på en nivå som inte setts under det föregående decenniet.
Silver skiljer sig från guld genom att metallen har en betydande industriell användning.
Den används bland annat inom elektronik och medicinteknik, vilket gör priset mer känsligt för förändringar i den globala industriefterfrågan.
Metallen betraktas samtidigt som en tillgång som kan användas för att bevara värde under perioder av inflation och ekonomisk osäkerhet.
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Finns flera sätt att investera
Silver är dock betydligt mer volatilt än guld, vilket innebär att prisrörelserna kan bli stora åt båda håll.
Den kraftiga uppgången har också gjort silver allt mer uppmärksammat bland investerare.
Enligt Fortune har silver stigit med mer än 150 procent under det senaste året, även om den aktuella prisutvecklingen i tabellen för måndagen visar en uppgång på drygt 72 procent jämfört med samma tid året innan.
För investerare finns flera sätt att få exponering mot silver. Det går att köpa fysiskt silver i form av tackor och mynt, men också att investera i börshandlade fonder eller aktier i silvergruvbolag.
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Investerare hoppas på fortsatt uppgång
Spotpriset, som anges i dollar per uns, är ett riktmärke för marknaden. Privatpersoner som köper fysiskt silver betalar normalt mer än spotpriset eftersom kostnader för bland annat återförsäljarmarginaler, frakt och försäkring tillkommer.
På måndagsmorgonen låg guldpriset på 4 393,96 dollar per uns. Platina handlades samtidigt för 1 751,11 dollar och palladium för 1 320,05 dollar.
Den kraftiga utvecklingen för silver har väckt förhoppningar om fortsatt uppgång. Samtidigt innebär den höga prisnivån att investerare som går in på marknaden nu tar en större risk om priset skulle falla tillbaka.
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