Ser starka orostecken i USA:s ekonomi: "En rävsax”

Enligt Louis Landeman, chef för hållbarhetsanalys på Danske Bank, är USA på väg in i ett läge där konsumtion, skuldsättning och penningpolitik riskerar att hamna i konflikt.

Ekonomin bromsar – samtidigt som inflationen hålls uppe

“I USA känner jag att de rör sig åt fel håll. Men det är sakta. Det är ju bara AI som drar egentligen. Men policymässigt känns ju som det går åt fel håll”, sa förvaltaren Lars-Erik Lundgren på Aktie-Ansvar till Dagens PS för ett par veckor sedan.

Bilden av en tvådelade ekonomi där flera tecken i det tysta drar åt fel håll USA delas nu av fler.

Louis Landeman uttrycker det till Handelsbankens mediekanal EFN som ett växande dilemma;

”Fed sitter fast i en rävsax: ekonomin bromsar, men tullarna driver upp priserna. Då blir det svårt att sänka räntan utan att riskera att inflationen biter sig fast.”

Kombinationen av svagare konsumtion och fortsatt prispress gör att tillväxtsignalerna spretar – något som historiskt ofta föregått en tydlig konjunkturförsvagning.