Ser starka orostecken i USA:s ekonomi: "En rävsax”

Louis Landerman på Danske Bank ser flera orostecken under ytan i USA:s ekonomi.
Louis Landerman på Danske Bank ser flera orostecken under ytan i USA:s ekonomi. (Foto: Danske bank)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Trots att amerikanska börserna fortsätter uppåt visar ny data på flera områden att ekonomins fundament börjar skaka i USA.

Enligt Louis Landeman, chef för hållbarhetsanalys på Danske Bank, är USA på väg in i ett läge där konsumtion, skuldsättning och penningpolitik riskerar att hamna i konflikt.

Ekonomin bromsar – samtidigt som inflationen hålls uppe

“I USA känner jag att de rör sig åt fel håll. Men det är sakta. Det är ju bara AI som drar egentligen. Men policymässigt känns ju som det går åt fel håll”, sa förvaltaren Lars-Erik Lundgren på Aktie-Ansvar till Dagens PS för ett par veckor sedan.

Bilden av en tvådelade ekonomi där flera tecken i det tysta drar åt fel håll USA delas nu av fler.

Louis Landeman uttrycker det till Handelsbankens mediekanal EFN som ett växande dilemma;

”Fed sitter fast i en rävsax: ekonomin bromsar, men tullarna driver upp priserna. Då blir det svårt att sänka räntan utan att riskera att inflationen biter sig fast.”

Kombinationen av svagare konsumtion och fortsatt prispress gör att tillväxtsignalerna spretar – något som historiskt ofta föregått en tydlig konjunkturförsvagning.

Konsumenterna i USA slits isär

Ett av de mest oroande tecknen gäller den tydliga klyvningen av amerikanska hushåll.

Höginkomsttagare fortsätter konsumera, medan låg- och medelinkomsttagare tvingas dra åt beskriver experten.

”Man kan ju inte låna hur mycket som helst heller”, konstaterar Landman.

Enligt Landeman har många hushåll det ”extremt tufft” – i skarp kontrast till bilden från börsindexen, som drivs av ett fåtal stora teknikbolag.

Att hushållens skulder passerat 18 600 miljarder dollar och att utmätningar ökar förstärker bilden av att den amerikanska ekonomin knakar i fogarna.

Politiska åtgärder riskerar att maskera problemen

Ytterligare ett varningstecken är den ökande användningen av kredit för att hålla konsumtionen uppe.

Samtidigt diskuteras politiska stimulanser som exempelvis ”tullcheckar”.

Men enligt Landeman löser sådana åtgärder inte grundproblemen i ekonomin. De riskerar snarare att tillfälligt dölja att underviktningsriskerna stiger och att vissa delar av ekonomin går in i ett mer sårbart läge än statistiken vid första anblick visar.

EFN:s Gustav Tägtström listar totalt åtta orostecken på att USA:s ekonom är på väg åt fel håll:

TeckenBeskrivning
1. Utmätningar/tvångsförsäljningarAntalet bostäder som gått till utmätning steg kraftigt — den högsta nivån sedan pandemin.
2. Hushållens skulderDe amerikanska hushållens totala skulder ökade till cirka 18 600 miljarder dollar.
3. KonsumtionskreditenKonsumtionskrediten ökade med 2,7 % årsbasis under kvartalet; kreditkort, bil- och studielån ökade.
4. Betalningsinställelser för konsumentlånAndelen lån som är 30–59 dagar försenade nådde 1,13 % i september 2025, nära pandeminivåer.
5. Detaljhandel och konsumtionstaktDetaljhandeln (exklusive fordon) ökade endast med 0,5 % månadsbasis, vilket motsvarar ca 0,2 % efter inflation.
6. KonsumentförtroendeKonsumenternas förtroende är fortsatt svagt, och hushåll prioriterar nödvändiga varor framför impulsköp.
7. MatpriserMatpriserna har planat ut men ligger fortfarande klart ovan nivåerna före pandemin.
8. Den tvådelade ekonominHöginkomsttagare fortsätter konsumera premiumprodukter medan låg- och medelinkomsttagare drar ned – ett klassiskt varningstecken.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiFedMakroStockholmsbörsenSverigeUSA
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

