SEB-mäklare utreds för insideraffärer

I en av affärerna, den 29 augusti 2024, sålde SEB 200 000 EQT-aktier från ett internt konto timmar innan banken mäklade ett större block på sex miljoner aktier, rapporterar Dagens Industri som levererat nya avslöjanden.

När blocket offentliggjordes föll kursen kraftigt, och samma interna konto kunde kort därefter köpa tillbaka nästan hela posten till lägre pris. Vinsten: drygt två miljoner kronor.

Kund fick förhandsinformation av SEB

Enligt SEB:s egen anmälan placerades säljordern av en mäklare som samtidigt deltog i arbetet med att hitta köpare till blocket. Banken skriver själv att det ”finns anledning att anta att aktiemäklaren agerat på insiderinformation”.

En annan SEB-mäklare inom Private Wealth Management misstänks ha informerat en förmögen kund om en kommande EQT-försäljning i oktober 2024. Kunden positionerade sig därefter för ett kursfall genom derivataffärer, och tjänade på det när kursen sjönk.

Brottsmisstankar mot åtta personer

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att SEB-anställda ingår bland de åtta personer som delgivits misstanke. Åklagaren Jonas Myrdal varnar för att insiderbrott blivit allt mer organiserade, med ”möjliggörare” på strategiska positioner inom banker.

SEB kommenterar inte de enskilda fallen men säger sig följa lagens krav på att rapportera misstänkt marknadsmissbruk till Finansinspektionen.

