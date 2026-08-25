Allt fler fonder har artificiell intelligens i namnet. Men när avkastningen jämförs visar det sig att en AI-etikett inte automatiskt går bättre, snarare tvärtom.
Säljer in artificiell intelligens i fondnamnet – avkastningen säger något annat
Allt fler fonder har artificiell intelligens i namnet. Men när avkastningen jämförs visar det sig att en AI-etikett inte automatiskt går bättre, snarare tvärtom.
På kort tid har AI-fonderna gått från nischfenomen till en globalt spararfavorit.
En allt större del av kapitalet i moderna fonder styrs inte av någon förvaltare med ett öga på skärmen och ett annat på analysen. Det styrs av algoritmer.
Fondbolagen har hittat sitt nya säljargument. Artificiell intelligens står numera i namnet på allt fler fonder, med löftet att en maskin väljer aktier bättre än en människa. Problemet är att avkastningen inte riktigt vill ställa upp på berättelsen.
AI-fonder går sämre
I en studie från Scope Fund Analysis 2024 utvecklades fonder med AI i produktnamnet något sämre än andra globala teknikfonder under den föregående tolvmånadersperioden: 29,0 procent mot 29,5 procent. Skillnaden var liten, men visade att en AI-etikett inte automatiskt innebar högre avkastning.
På senare tid har flera AI-fonder fortsatt att leverera stark avkastning. Men en aktuell Morningstar-analys visar samtidigt mycket stora skillnader mellan AI-fondernas resultat. AI-etiketten är därmed ingen garanti för att en fond slår vanliga teknikfonder.
Fonder där förvaltaren faktiskt lämnat över strategin till en modell ger bara i undantagsfall högre avkastning än mänskliga förvaltare.
Tekniken ersätter inte människor
Den tyska investeringsplattformen Envestor har granskat hur artificiell intelligens används inom fondförvaltning. Genomgången visar att AI redan har blivit ett viktigt verktyg, men att tekniken ännu inte är på väg att helt ersätta den mänskliga fondförvaltaren.
Maskininlärning är egentligen inget nytt inom finansvärlden. Kvantitativa investerare har länge använt algoritmer för att bearbeta stora mängder data och försöka hitta samband på marknaden.
Med dagens AI kan dock betydligt större informationsmängder analyseras. En dator kan exempelvis gå igenom tusentals företag och ekonomiska variabler betydligt snabbare än ett team av analytiker.
AI kan lära sig fel saker
Men finansmarknaden innebär också särskilda problem för AI.
Ett av de största är så kallad overfitting, eller överanpassning. Ett AI-system kan tränas på historiska data och bli bra på att hitta mönster som förklarar vad som redan har hänt.
Kan bli fel i framtiden
Problemet är att samma mönster inte behöver fungera i framtiden.
Det finns därför en risk att AI hittar statistiska samband som ser imponerande ut men saknar verklig ekonomisk betydelse. När marknadsförhållandena förändras kan modellen plötsligt fungera betydligt sämre.
Därför krävs fortfarande mänsklig kontroll och noggrann testning av modellerna.
De fondbolag som använder tekniken på allvar använder den sällan för att fatta besluten. Den snabbar upp research och analys – läser rapporter, sorterar data, hittar mönster. Själva investeringsbeslutet ligger fortfarande hos en människa, enligt Scope Explorer.
Kontrollera innehållet i fonder
AI-etiketten innebär inte heller automatiskt stor riskspridning. Onvista uppmanar investerare att kontrollera fondernas största innehav för att se om kapitalet är koncentrerat till ett fåtal stora teknikbolag.
Det är kanske den viktigaste frågan efter AI-sektorns kraftiga börsuppgångar.
Den som köper en AI-fond satsar på att artificiell intelligens fortsätter att förändra världsekonomin. Men spararen måste fortfarande avgöra vilka företag som faktiskt kommer att tjäna pengarna – och hur mycket det är värt att betala en fondförvaltare för att försöka hitta dem, enligt Onvista.
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