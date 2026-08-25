Säljer in artificiell intelligens i fondnamnet – avkastningen säger något annat

Tekniken ersätter inte människor

Den tyska investeringsplattformen Envestor har granskat hur artificiell intelligens används inom fondförvaltning. Genomgången visar att AI redan har blivit ett viktigt verktyg, men att tekniken ännu inte är på väg att helt ersätta den mänskliga fondförvaltaren.

Maskininlärning är egentligen inget nytt inom finansvärlden. Kvantitativa investerare har länge använt algoritmer för att bearbeta stora mängder data och försöka hitta samband på marknaden.

Med dagens AI kan dock betydligt större informationsmängder analyseras. En dator kan exempelvis gå igenom tusentals företag och ekonomiska variabler betydligt snabbare än ett team av analytiker.

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AI kan lära sig fel saker

Men finansmarknaden innebär också särskilda problem för AI.

Ett av de största är så kallad overfitting, eller överanpassning. Ett AI-system kan tränas på historiska data och bli bra på att hitta mönster som förklarar vad som redan har hänt.

Kan bli fel i framtiden

Problemet är att samma mönster inte behöver fungera i framtiden.

Det finns därför en risk att AI hittar statistiska samband som ser imponerande ut men saknar verklig ekonomisk betydelse. När marknadsförhållandena förändras kan modellen plötsligt fungera betydligt sämre.

Därför krävs fortfarande mänsklig kontroll och noggrann testning av modellerna.

De fondbolag som använder tekniken på allvar använder den sällan för att fatta besluten. Den snabbar upp research och analys – läser rapporter, sorterar data, hittar mönster. Själva investeringsbeslutet ligger fortfarande hos en människa, enligt Scope Explorer.

Kontrollera innehållet i fonder

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AI-etiketten innebär inte heller automatiskt stor riskspridning. Onvista uppmanar investerare att kontrollera fondernas största innehav för att se om kapitalet är koncentrerat till ett fåtal stora teknikbolag.

Det är kanske den viktigaste frågan efter AI-sektorns kraftiga börsuppgångar.

Den som köper en AI-fond satsar på att artificiell intelligens fortsätter att förändra världsekonomin. Men spararen måste fortfarande avgöra vilka företag som faktiskt kommer att tjäna pengarna – och hur mycket det är värt att betala en fondförvaltare för att försöka hitta dem, enligt Onvista.

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