Saabs Sydamerika-strategi: Brasilien blir exportnav

Grundordern från 2014 som nu levereras till Brasilien omfattar 36 plan, 28 ensitsiga av E-modellen och åtta tvåsitsiga för F-modellen. Affären en värd cirka 40 miljarder kronor.

En avsiktsförklaring 2024 öppnar för ytterligare nio. Slutmonteringen sker hos Embraer i Gavião Peixoto, där det första brasilientillverkade planet rullade ut i mars. Linjen ska klara 24 till 36 plan om året. Logiken är att Brasilien ska bli exportnav för hela kontinenten, något Saab även lyfter i sina samtal med Kanada.

Colombia blev första beviset på detta.

Ingen spikrak resa

Peru, länge utpekat som nästa Gripen-land, lutade i stället åt amerikanska F-16. I Indien föll en mångmiljardaffär till franska Rafale. Konkurrensen mot Lockheed Martin och Dassault är stenhård.

För varje förlorad affär finns fler att hämta för ett nischat bolag som Saab, som senast förra veckan pekades ut som det mer intressanta alternativet när Kanada väljer plan.

Vad det betyder för dig som äger Saab

Saab har blivit en svensk folkaktie, och aktien handlades kring 512 kronor den 3 juni efter att ha pendlat mellan 427 och 749 kronor på ett år. Första kvartalet gav intäkter på 19,2 miljarder och ett rörelseresultat på 1,9 miljarder, enligt Saabs delårsrapport.

Samtidigt prisas bolaget till upp emot 30 gånger förväntad rörelsevinst. Varje sydamerikanskt kontrakt blir därför en viktig framgång. Som Realtid beskrivit är analytikerna djupt oense om riktningen

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Nästa trigger i börskursen är inte ännu en flyguppvisning, utan brasilianska underskrifter på de nio extra planen.

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