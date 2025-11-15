Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Förbinder sig till motköp

I avtalet ingår även två tvåsitsiga Gripen F för avancerad utbildning och taktisk träning.

ANNONS

“Försäljningen av Jas Gripen till Colombia är en av Sveriges största exportaffärer någonsin. Det är en affär som stärker både svensk säkerhet och ekonomi, och visar på den tydliga kopplingen mellan handel och säkerhet”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), enligt SVT.

Samtidigt innebär uppgörelsen ett omfattande paket av industriella motköp.

Vill bygga långsiktigt samarbete

Svenska företag har åtagit sig att genomföra civila investeringar i Colombia, bland annat en solpanelsfabrik i Córdoba, förbättrade vattenförsörjningslösningar i La Guajira samt leveranser av avancerad medicinteknisk utrustning till ett av Bogotás större sjukhus.

Dessa inslag har varit centrala i den colombianska regeringens kravbild, där teknologiskt samarbete och långsiktig kapacitetsuppbyggnad vägt tungt, skriver Defence Industry.

Affären sker mot bakgrund av att Sverige och Colombia nyligen markerat 150 år av diplomatiska relationer.

Tar sig in i Sydamerika

Regeringsföreträdare på plats i samband med avtalsundertecknandet lyfter fram att samarbetet förväntas fördjupas, både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt.

För svensk del betraktas exporten som ett viktigt tillskott till den egna industrin samt en internationell positionering.

ANNONS

För Saab (börskurs Saab) innebär kontraktet ett viktigt genombrott på den latinamerikanska marknaden vid sidan av redan etablerade samarbeten med Brasilien, som CNN Brasil nyligen rapporterade om.

Säljer till ytterligare ett land

Företaget framhåller att upplägget innebär ett långsiktigt partnerskap där teknisk kompetens, underhåll och fortsatta uppgraderingar ingår som centrala delar.

Med Colombia som ny operatör ansluter landet till en växande grupp som valt Gripen E som framtida stridsflyg, tillsammans med Sverige, Brasilien och Thailand.

Läs mer: Mejlade Sam Altman på chans – nu är företaget värt 75 miljarder. Realtid