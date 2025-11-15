Till slut blev affären klar. Colombia köper 17 Jas Gripen av Saab – samtidigt som Sverige förbinder sig till investeringar i det sydamerikanska landet.
Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet
Att det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll och företag vet vi. Men nu avslöjar nya siffor från Swedbank kring svenskarnas sparande precis hur tuffa de egentligen är. En ny undersökning från banken har nämligen granskat hur många som under året tvingats ta av sitt sparande för att få ekonomi att gå ihop – …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras
När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget. Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i …
Nu rustar Finansinspektionen för krig
Sverige behöver finansiella tjänster även i krig. Nu stärker Finansinspektionen sin beredskap. "Avgörande för att samhället ska fungera." Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning. Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till …
Regeringen kallar det ett av de största svenska exportaffärerna genom tiderna.
Colombia har formellt beslutat att ersätta sin åldrande Kfir-flotta med 17 Jas Gripen.
Affären, värderad till cirka 34 miljarder kronor, undertecknades i Cali i västra Colombia och omfattar både stridsflygplan, tillhörande vapenpaket och utbildning, rapporterar SVT.
Byter ut gamla plan
Enligt de colombianska myndigheterna innebär beslutet ett strategiskt skifte mot en modernare flygstridsförmåga, och leveranserna ska pågå från 2026 till 2032.
Landet har i dag tolv Kfir-plan som tjänstgjort i över fyra decennier, varav merparten i colombiansk drift sedan mitten av 1990-talet.
Gripen E väntas ge en betydligt högre operativ kapacitet och bättre anpassning till landets säkerhetsbehov.
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Förbinder sig till motköp
I avtalet ingår även två tvåsitsiga Gripen F för avancerad utbildning och taktisk träning.
“Försäljningen av Jas Gripen till Colombia är en av Sveriges största exportaffärer någonsin. Det är en affär som stärker både svensk säkerhet och ekonomi, och visar på den tydliga kopplingen mellan handel och säkerhet”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), enligt SVT.
Samtidigt innebär uppgörelsen ett omfattande paket av industriella motköp.
Vill bygga långsiktigt samarbete
Svenska företag har åtagit sig att genomföra civila investeringar i Colombia, bland annat en solpanelsfabrik i Córdoba, förbättrade vattenförsörjningslösningar i La Guajira samt leveranser av avancerad medicinteknisk utrustning till ett av Bogotás större sjukhus.
Dessa inslag har varit centrala i den colombianska regeringens kravbild, där teknologiskt samarbete och långsiktig kapacitetsuppbyggnad vägt tungt, skriver Defence Industry.
Affären sker mot bakgrund av att Sverige och Colombia nyligen markerat 150 år av diplomatiska relationer.
Tar sig in i Sydamerika
Regeringsföreträdare på plats i samband med avtalsundertecknandet lyfter fram att samarbetet förväntas fördjupas, både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt.
För svensk del betraktas exporten som ett viktigt tillskott till den egna industrin samt en internationell positionering.
För Saab (börskurs Saab) innebär kontraktet ett viktigt genombrott på den latinamerikanska marknaden vid sidan av redan etablerade samarbeten med Brasilien, som CNN Brasil nyligen rapporterade om.
Säljer till ytterligare ett land
Företaget framhåller att upplägget innebär ett långsiktigt partnerskap där teknisk kompetens, underhåll och fortsatta uppgraderingar ingår som centrala delar.
Med Colombia som ny operatör ansluter landet till en växande grupp som valt Gripen E som framtida stridsflyg, tillsammans med Sverige, Brasilien och Thailand.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land
Till slut blev affären klar. Colombia köper 17 Jas Gripen av Saab – samtidigt som Sverige förbinder sig till investeringar i det sydamerikanska landet. Regeringen kallar det ett av de största svenska exportaffärerna genom tiderna. Colombia har formellt beslutat att ersätta sin åldrande Kfir-flotta med 17 Jas Gripen. Affären, värderad till cirka 34 miljarder kronor, …
Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem
Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen. Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen. Det …
Den hemliga ön i Myrsjön – nu till salu
En privat ö i Myrsjön i Nacka är till salu – ett sekelskifteshus med unik charm och total avskildhet, men ändå med närhet till Stockholm. Ett ovanligt objekt för den som drömmer om något helt eget. Korsholmen är en privat ö mitt i Myrsjön, nåbar via en smal spång från fastlandet. Redan där, menar mäklaren …
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter
Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma. När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan. Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål. Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre …
Burgardrömmen som gick upp i rök
Wendy's var en gång burgardrömmen alla pratade om. Amerikas stora hopp i hamburgarvärlden. En glad rödhårig flicka log från varje skylt, och löftet var enkelt: färskt, aldrig fryst. På 1980-talet kom kedjan även till Sverige – mitt i yuppieeran, när Stureplan var en parkeringsplats och ingen ännu sagt "latte". Men precis som många amerikanska drömmar …