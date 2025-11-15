Dagens PS
Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land

Saab-vd:n Micael Johansson kan till slut räkna hem beställningen från Colombia. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Till slut blev affären klar. Colombia köper 17 Jas Gripen av Saab – samtidigt som Sverige förbinder sig till investeringar i det sydamerikanska landet.

Regeringen kallar det ett av de största svenska exportaffärerna genom tiderna.

Colombia har formellt beslutat att ersätta sin åldrande Kfir-flotta med 17 Jas Gripen.

Affären, värderad till cirka 34 miljarder kronor, undertecknades i Cali i västra Colombia och omfattar både stridsflygplan, tillhörande vapenpaket och utbildning, rapporterar SVT.

Byter ut gamla plan

Enligt de colombianska myndigheterna innebär beslutet ett strategiskt skifte mot en modernare flygstridsförmåga, och leveranserna ska pågå från 2026 till 2032.

Landet har i dag tolv Kfir-plan som tjänstgjort i över fyra decennier, varav merparten i colombiansk drift sedan mitten av 1990-talet.

Gripen E väntas ge en betydligt högre operativ kapacitet och bättre anpassning till landets säkerhetsbehov.

Förbinder sig till motköp

I avtalet ingår även två tvåsitsiga Gripen F för avancerad utbildning och taktisk träning.

“Försäljningen av Jas Gripen till Colombia är en av Sveriges största exportaffärer någonsin. Det är en affär som stärker både svensk säkerhet och ekonomi, och visar på den tydliga kopplingen mellan handel och säkerhet”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), enligt SVT.

Samtidigt innebär uppgörelsen ett omfattande paket av industriella motköp.

Vill bygga långsiktigt samarbete

Svenska företag har åtagit sig att genomföra civila investeringar i Colombia, bland annat en solpanelsfabrik i Córdoba, förbättrade vattenförsörjningslösningar i La Guajira samt leveranser av avancerad medicinteknisk utrustning till ett av Bogotás större sjukhus.

Dessa inslag har varit centrala i den colombianska regeringens kravbild, där teknologiskt samarbete och långsiktig kapacitetsuppbyggnad vägt tungt, skriver Defence Industry.

Affären sker mot bakgrund av att Sverige och Colombia nyligen markerat 150 år av diplomatiska relationer.

Tar sig in i Sydamerika

Regeringsföreträdare på plats i samband med avtalsundertecknandet lyfter fram att samarbetet förväntas fördjupas, både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt.

För svensk del betraktas exporten som ett viktigt tillskott till den egna industrin samt en internationell positionering.

För Saab (börskurs Saab) innebär kontraktet ett viktigt genombrott på den latinamerikanska marknaden vid sidan av redan etablerade samarbeten med Brasilien, som CNN Brasil nyligen rapporterade om.

Säljer till ytterligare ett land

Företaget framhåller att upplägget innebär ett långsiktigt partnerskap där teknisk kompetens, underhåll och fortsatta uppgraderingar ingår som centrala delar.

Med Colombia som ny operatör ansluter landet till en växande grupp som valt Gripen E som framtida stridsflyg, tillsammans med Sverige, Brasilien och Thailand.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

