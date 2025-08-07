Spanien skrotar planerna på att köpa amerikanska F-35-stridsflygplan, enligt uppgifter i spanska El País i dag.
Spanien nobbar amerikanskt stridsflyg
De preliminära förhandlingarna kring ett köp av femte generationens amerikanska stealth-flygplan har avbrutits ”på obestämd tid”, skriver välrenommerade spanska El País i dag.
I stället kommer den spanska regeringen att söka europeiska alternativ som Eurofighter eller det kommande FCAS, Future Combat Air System, enligt tidningen.
“Det spanska alternativet involverar den nuvarande Eurofighter och FCAS i framtiden”, säger det spanska försvarsdepartementet i ett uttalande till Politico.
Varningen: EU kan bli beroende av amerikanska vapen. Dagens PS
Ett svårt bakslag
För tillverkaren Lockheed Martin är det ett stort bakslag om Spanien drar sig ur ett köp av planen.
Diskussioner har pågått sedan 2017, då Spanien utfärdade en icke bindande begäran om information kring stridsflygplanet.
Spaniens budget för år 2023 inkluderade dessutom ett första anslag på 6,25 miljarder euro för att ersätta flottans och flygvapnets flygplan.
Finskt-norskt samarbete kan runda USA. Dagens PS
Har visat intresse
Den spanska flottan har planerat att avveckla sina nuvarande stridsflygplan, av modellen Harrier AV8B, senast år 2030.
Flottan har uttryckt intresse av att ersätta dessa med marina versioner av F-35 B-modeller, av det slag som USA och Italien redan köpt av Lockheed Martin.
Flygvapnet övervägde också F-35A-modellen som en tillfällig lösning för att ersätta sina McDonnell Douglas F/A-18 Hornets i väntan på FCAS.
Kritik mot nya Nato-målet
Det spanska beslutet att avsluta diskussionerna med Lockheed Martin kan ytterligare öka spänningarna mellan Spanien och USA.
Spanske premiärministern Pedro Sánchez har varit och är en högljudd kritiker av Natos nya försvarsmål på 5 procent av BNP till militära utgifter, i praktiken ett diktat från USA och Donald Trump.
Dilemmat: Bäst – men vågar vi handla av USA? Dagens PS
Portugal dumpar amerikanska F-35: “Förtroendet sviktar”. Realtid
