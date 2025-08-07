Spanien nobbar amerikanskt stridsflyg

De preliminära förhandlingarna kring ett köp av femte generationens amerikanska stealth-flygplan har avbrutits ”på obestämd tid”, skriver välrenommerade spanska El País i dag.

I stället kommer den spanska regeringen att söka europeiska alternativ som Eurofighter eller det kommande FCAS, Future Combat Air System, enligt tidningen.

“Det spanska alternativet involverar den nuvarande Eurofighter och FCAS i framtiden”, säger det spanska försvarsdepartementet i ett uttalande till Politico.

Varningen: EU kan bli beroende av amerikanska vapen. Dagens PS

Ett svårt bakslag

För tillverkaren Lockheed Martin är det ett stort bakslag om Spanien drar sig ur ett köp av planen.

Diskussioner har pågått sedan 2017, då Spanien utfärdade en icke bindande begäran om information kring stridsflygplanet.

Spaniens budget för år 2023 inkluderade dessutom ett första anslag på 6,25 miljarder euro för att ersätta flottans och flygvapnets flygplan.

Finskt-norskt samarbete kan runda USA. Dagens PS

ANNONS