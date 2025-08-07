Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Spanien nobbar amerikanskt stridsflyg

Spanien nobbar amerikanska F-35-planet
Ett F-35-plan från Lockheed visar upp sig norr om Paris i juni. I södra grannlandet Spanien tackar man nu nej till stridsflygplanet. (Foto: Bernat Armangue/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Spanien skrotar planerna på att köpa amerikanska F-35-stridsflygplan, enligt uppgifter i spanska El País i dag.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

De preliminära förhandlingarna kring ett köp av femte generationens amerikanska stealth-flygplan har avbrutits ”på obestämd tid”, skriver välrenommerade spanska El País i dag.

I stället kommer den spanska regeringen att söka europeiska alternativ som Eurofighter eller det kommande FCAS, Future Combat Air System, enligt tidningen.

“Det spanska alternativet involverar den nuvarande Eurofighter och FCAS i framtiden”, säger det spanska försvarsdepartementet i ett uttalande till Politico.

Varningen: EU kan bli beroende av amerikanska vapen. Dagens PS

Ett svårt bakslag

För tillverkaren Lockheed Martin är det ett stort bakslag om Spanien drar sig ur ett köp av planen.

Diskussioner har pågått sedan 2017, då Spanien utfärdade en icke bindande begäran om information kring stridsflygplanet.

Spaniens budget för år 2023 inkluderade dessutom ett första anslag på 6,25 miljarder euro för att ersätta flottans och flygvapnets flygplan.

Finskt-norskt samarbete kan runda USA. Dagens PS

ANNONS
Spaniens premiärminister Pedro Sánchez är en hård kritiker av det USA-styrda Nato-målet på 5 procent av BNP till militära ändamål. (Foto: Bernat Armangue/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Har visat intresse

Den spanska flottan har planerat att avveckla sina nuvarande stridsflygplan, av modellen Harrier AV8B, senast år 2030.

Flottan har uttryckt intresse av att ersätta dessa med marina versioner av F-35 B-modeller, av det slag som USA och Italien redan köpt av Lockheed Martin.

Flygvapnet övervägde också F-35A-modellen som en tillfällig lösning för att ersätta sina McDonnell Douglas F/A-18 Hornets i väntan på FCAS.

Kritik mot nya Nato-målet

Det spanska beslutet att avsluta diskussionerna med Lockheed Martin kan ytterligare öka spänningarna mellan Spanien och USA.

Spanske premiärministern Pedro Sánchez har varit och är en högljudd kritiker av Natos nya försvarsmål på 5 procent av BNP till militära utgifter, i praktiken ett diktat från USA och Donald Trump.

Dilemmat: Bäst – men vågar vi handla av USA? Dagens PS

ANNONS

Portugal dumpar amerikanska F-35: “Förtroendet sviktar”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Lockheed MartinNatoSpanienStridsflygplanUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Günter Mårder i PS Studio
Spela klippet
Karriär

Därför har äldre entreprenörer större chans att lyckas

07 aug. 2025
ANNONS
ANNONS