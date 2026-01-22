Så vill Investors vd växa: "Stark närvaro i Kina avgörande"

“Efter att ha besökt flera av våra företag i Kina nyligen står det klart att, även om konjunkturåterhämtningen dröjer, landet gör snabba framsteg på flera håll”, skriver han i vd-ordet.

Investor Sveriges mest ägda aktie

Med över 700 000 aktieägare – klart mest i Sverige – finns det inget annat bolags kvartalsrapport som drar till sig så mycket uppmärksamhet som Wallenbergarnas Investor (börskurs Investor).

Aktien har ju som sagt knappast gjort någon besviken under de senaste 15 åren då den är upp 14,9 procent i snitt jämfört med börsens dryga 12 enligt en beräkning av Di.

Inte heller dagens rapport borde få någon av ägarna att dra ned mungiporna.

Substansvärdet – allts det sammanlagda värde på bolaget enligt Investors egen värdering – steg med 6 procent till 355 kronor per aktie. Dessutom meddelas en utdelningshöjning till 5,60 kronor per aktie senare i vår.