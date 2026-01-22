Investors aktie har slagit börsen i över 15 år på raken – men hur ska sviten upprätthållas? I dagens kvartalsrapport pekar vd Christian Cederholm ut Kina som en avgörande faktor framåt.
Så vill Investors vd växa: "Stark närvaro i Kina avgörande"
“Efter att ha besökt flera av våra företag i Kina nyligen står det klart att, även om konjunkturåterhämtningen dröjer, landet gör snabba framsteg på flera håll”, skriver han i vd-ordet.
Läs mer: Sveriges mest ägda aktie faller – Dagens PS
Investor Sveriges mest ägda aktie
Med över 700 000 aktieägare – klart mest i Sverige – finns det inget annat bolags kvartalsrapport som drar till sig så mycket uppmärksamhet som Wallenbergarnas Investor (börskurs Investor).
Aktien har ju som sagt knappast gjort någon besviken under de senaste 15 åren då den är upp 14,9 procent i snitt jämfört med börsens dryga 12 enligt en beräkning av Di.
Svenska aktien är unik och bäst i världen
För 15:e året i rad spöade Investor Stockholmsbörsen 2025 och sviten som det svenska investmentbolaget kan stoltsera med är ”unik i världen”, skriver Di.
Inte heller dagens rapport borde få någon av ägarna att dra ned mungiporna.
Substansvärdet – allts det sammanlagda värde på bolaget enligt Investors egen värdering – steg med 6 procent till 355 kronor per aktie. Dessutom meddelas en utdelningshöjning till 5,60 kronor per aktie senare i vår.
Onoterade bolagen sänke
Det innebär att Investor fortfarande handlas med rabatt på börsen, stängde i går onsdag på 337,6 kronor, trots att man satt nya kursrekord under årets inledning.
Främsta drivarna till Investors värdeökning under kvartalet var de noterade innehaven plus riskkapitalbolaget EQT (börskurs EQT).
Däremot blev det lite hack i kurvan för den onoterade portföljen i Patricia Industries. Värdet skrevs bara upp med en procent och “omsättningen i de större dotterbolagen backade med 5 procent” meddelar Investor.
“Under 2025 navigerade våra företag framgångsrikt i en omvärld präglad av svag efterfrågan i flera segment, högre tullar och en starkare krona”, lyder det samlade omdömet för året som gick av Christian Cederholm.
“Stark närvaro i Kina avgörande”
Framåt så pekar Investor precis som många andra inom näringslivet just nu på risker med en osäker omvärld.
“Som vänner av globalt samarbete och regel baserad handel är det mycket oroande att se hur ett system som fungerat väl under många årtionden nu utmanas”.
Kina – kanske i ljuset av den osäkrare relationen med USA – lyfts som sagt intressant nog fram som en särskilt viktigt marknad för Investors bolag framöver.
“För många företag är en stark närvaro i Kina avgörande för att ta del av marknadsmöjligheter, men också för att förbli konkurrenskraftiga gentemot de tuffaste konkurrenterna”, skriver Christian Cederholm i vd-ordte och tillägger;
“Det är tydligt att vi måste anpassa oss, inte bara till lägre produktionskostnader, utan även snabbare produktutvecklingscykler och användning av ny teknik”.
Läs även: Sparprofilen om strategin som utklassat börsen – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
