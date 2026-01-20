Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt.
Sveriges mest ägda aktie faller
”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi tillämpar en rabatt på 20 procent och behåller vår säljrekommendation”, meddelar Citi. Samtidigt höjer banken sin substansvärdesprognos med 5–8 procent för de kommande åren. Det innebär att riktkursen höjs från 280 till 300 kronor.
Affärsvärldens analytiker Daniel Zetterberg tror att rabatterna på investmentbolagerna kan stiga en hel del från nuvarande nivåer.
“Vid någon tidpunkt kommer värderingen börja locka igen. Idag handlas Investor exempelvis till 10 procent rabatt mot substansvärdet – den rabatten skulle säkert kunna stiga till 20 procent om det vill sig illa. Men där någonstans är det nog många som skulle börja intressera sig för aktien igen”, meddelar han.
Läs mer: Intervju med Investors Finanschef Jenny Ashman Haquinius
Det är inte bara investor som faller, OMXS-30-index är ned 2 procent under måndagen efter USA:s president Donald Trumps utspel om att införa nya strafftullar om hans Grönlandsköp inte går i lås, rapporterar Placera.se.
Trots att marknaden till synes lyssnat på Citis säljråd, behålls aktien i flertalet portföljer. Däribland Dagens Industris 10-årsportfölj som avkastat 218 procent sedan starten med stabila lågriskaktier såsom Atlas Copco, Volvo, Assa Abloy och Astra Zeneca.
Investor, som grundades 1916 av Familjen Wallenberg, är en tungviktare i svenska hushållens utdelningsportföljer. Förra året delades 5,20 kronor per aktie ut till ägarna, och på torsdag lämnar styrelsen sitt förslag på utdelning för 2026 i samband med att bokslutsrapporten för 2025 släpps.
Enligt TradingViews tekniska analys går det under tisdagen att avläsa att totalt 7 aktörer är för Sälj, 10 för Neutral och 9 för Köp.
Läs mer om teknisk analys här.
