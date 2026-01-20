Så slåss danskarna mot USA – här också

Dagens PS
Danmark för en intensiv kamp mot USA:s Big Tech
Säkerhet runt danska parlamentet vid EU-toppmöte i Köpenhamn. På land slåss danska media och techbolag mot de amerikanska Big Tech-bolagen. (Foto: Steven Knap/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Danmark i kamp mot USA? Ja, men inte den. Här handlar det om den intensiva danska kampen mot de amerikanska Big Tech-bolagen.

I takt med att nyhetspublikationer över hela Europa skrivit licensavtal med amerikanska jättar som Meta och Goggle har den danska pressen framstått som outsider och på tvärs mot sina europeiska kollegor och konkurrenter, skriver Politico.

Politico går längre genom att utnämna Danmark till ”ett laboratorium för att motstå amerikansk Big Tech”, men ställer även frågan om priset för suveränitet är för högt?

Svaret? ”För danska medier är det den sista utvägen.”

I stället för att, som andra, sluta enskilda avtal gick landets utgivare samman och krävde ett högre pris för att deras innehåll skulle få användas.

Men i ett läge där danska medier går på knäna ekonomiskt och jättar som Alphabet rider på en våg av monumentala vinster, är det en ojämn kamp.

”Råd att vänta ut oss”

”De har råd att vänta ut oss”, säger tidningen Politikens digitale chef Troels Jørgensen hos Politico.

Mediernas kollektiva bojkott är den mest synliga fronten i upproret mot Big Tech. Men över hela landet sker en motreaktion mot den amerikanska teknologin – långt innan regenten i Vita huset började bete sig som Djingis Khan mot Grönland.

”Vi var väldigt nöjda med USA, vi kan språket, vi tittar på alla amerikanska filmer”, säger Pernille Tranberg, chef för tankesmedjan Data Ethics. ”Men redan före Trump började det förändras.”

Det har gjort Danmark till att, utan att ha strävat mot det, bli världens laboratorium för konceptet ”tekniksuverännitet”, skriver Politico.

I den kampen ger Danmark hela EU en försmak av de kamper som väntar med Big Tech.

Kan danskarna stå emot?

Men kan en liten nation effektiv reglera världens mäktiga företag – eller kommer priset för motståndet att tvinga dem ned på knä?

Den danska pressens kollektiva organisation, DPCMO, representerar i dag vad vd Karen Rønde kallar ett “99-procentigt mandat” för hela branschen.

“Vi är mycket medvetna om att Danmark är ett litet land”, säger Rønde. “Om vi ​​ska ha en chans måste vi hålla oss enade.”

“Det fanns en viss misstro mellan gamla medier och nya medier”, säger hon om koalitionen mellan förlag som brukade slåss med varandra om varje prenumerant och annonskrona.

Alternativet var värre

Men alternativet var värre, nämligen att ”Google skulle komma och splittra branschen”.

”Och det handlar inte bara om rättvis ersättning”, säger Rønde. ”I slutändan handlar det om demokrati. Det handlar om en fri press.”

Parterna har varit låsta i förhandlingar sedan 2023. En dansk utgivare, anonym hos Politico, säger att de från Big Tech som var villiga att prata var ”artiga men orubbliga” och att de gömde sig bakom ogenomskinlig data och utländska huvudkontor.

Vissa amerikanska företag har avfärdat danskarna helt och hållet, säger utgivaren och pekar på den iskalla reaktion de fått från de ”amerikanska AI-superstjärnor” som dykt upp de senaste 18 månaderna.

Har stämt Open AI

DPCMO stämmer Open AI för upphovsrättsintrång efter att företaget lämnat förhandlingarna, i vad Rønde beskriver som ett försök att ignorera den danska marknaden.

När det gäller diskussionerna med Google står de två sidorna fortfarande “väldigt långt” ifrån varandra.

“Deras data är en svart låda”, säger Rønde. “Vi förstår inte metodiken. När vi ställer frågor svarar de faktiskt inte på dem.”

Google hävdar att deras bedömning av det ekonomiska värdet av nyheter i Search delades transparent och validerades av Coalfire, en digital revisionsbyrå.

I ett försök att bryta dödläget föreslog DPCMO att man skulle ta in en tredje part för att medla om innehållets värde, och föreslog Charles River Associates, ett konsultföretag, eller EU-kommissionen. Google avböjde.

Open AI:s vd Sam Altman talar hos Federal Reserve. Som del i Big Tech tvingas  Altman och Open AI att hantera en juridisk process i Danmark.  (Foto: Mark Schiefelbein/APTT)

Bygger egna alternativ

Danmark motsätter sig inte bara amerikansk teknik. Det är även ett av få länder som aktivt bygger egna alternativ.

I täten finns Netcompany, ett danskt företag som lyckats ersätta globala jättar i att driva ryggraden i landets välfärdsstat.

André Rogaczewski, vd för Netcompany, beskriver framgången som ett bevis på konceptet för europeisk autonomi.

”Vi har ersatt de globala aktörerna”, säger han och hänvisar till konkurrens från Accenture och Capgemini.

I dag drivs ”hälften av våra myndighetssystem” av hans företag.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
