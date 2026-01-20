Så slåss danskarna mot USA – här också

I takt med att nyhetspublikationer över hela Europa skrivit licensavtal med amerikanska jättar som Meta och Goggle har den danska pressen framstått som outsider och på tvärs mot sina europeiska kollegor och konkurrenter, skriver Politico.

Politico går längre genom att utnämna Danmark till ”ett laboratorium för att motstå amerikansk Big Tech”, men ställer även frågan om priset för suveränitet är för högt?

Svaret? ”För danska medier är det den sista utvägen.”

I stället för att, som andra, sluta enskilda avtal gick landets utgivare samman och krävde ett högre pris för att deras innehåll skulle få användas.

Men i ett läge där danska medier går på knäna ekonomiskt och jättar som Alphabet rider på en våg av monumentala vinster, är det en ojämn kamp.

Big Tech är börsens superkraft – och dess största svaghet. Dagens PS

”Råd att vänta ut oss”

”De har råd att vänta ut oss”, säger tidningen Politikens digitale chef Troels Jørgensen hos Politico.

Mediernas kollektiva bojkott är den mest synliga fronten i upproret mot Big Tech. Men över hela landet sker en motreaktion mot den amerikanska teknologin – långt innan regenten i Vita huset började bete sig som Djingis Khan mot Grönland.

ANNONS

”Vi var väldigt nöjda med USA, vi kan språket, vi tittar på alla amerikanska filmer”, säger Pernille Tranberg, chef för tankesmedjan Data Ethics. ”Men redan före Trump började det förändras.”

Det har gjort Danmark till att, utan att ha strävat mot det, bli världens laboratorium för konceptet ”tekniksuverännitet”, skriver Politico.

I den kampen ger Danmark hela EU en försmak av de kamper som väntar med Big Tech.

ChatGPT gör alla till “experter” – riktiga experter rasar. Dagens PS