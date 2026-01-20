Danmark i kamp mot USA? Ja, men inte den. Här handlar det om den intensiva danska kampen mot de amerikanska Big Tech-bolagen.
Så slåss danskarna mot USA – här också
Mest läst i kategorin
Ny bro eller tunnel? "Vi kommer aldrig att ha råd"
Det har diskuterats sedan 1960-talet. Nu tycker ministern att det är dags att sluta snacka. ”Vi kommer aldrig att ha råd”, är beskedet. Du vet hur det var när du önskade något riktigt hett – men de vuxna sade att ”det går inte – det är alldeles för dyrt”. Bra. Då vet du hur delar …
Svenske miljardären: Böj inte rygg för Trump
Fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson konstaterar att det aldrig varit ett framgångsrecept att vika ner sig och manar därför Europa att slå tillbaka mot Trump hårt. Johansson är inte det minsta imponerad på den amerikanska presidentens Grönlandsplaner och anser att Europa måste ge Trump kraftfullt svar på tal. Detta efter helgens tullhot från Trump mot en rad …
Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas
Det går inget vidare för teknikbolaget Anoto Group, vars aktie har rasat med 85 procent på 1,5 år. Nu viftar även bolagets revisorer med varningsflaggorna när investerare drabbas. Anoto Group grundades 1996 där teknikbolaget specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. De erbjuder en unik teknologi som kombinerar traditionellt skrivande med digitalisering. Anoto börsnoterades …
Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress
Trots politiska signaler om ett beslut före 2030 om nästa generations stridsflyg menar Saab att Sverige har gott om tid. Inne i Saabs monteringshall i Linköping råder närmast laboratorieliknande ordning. Produktionen av Gripen E pågår för fullt, med flygplan på rad som ska levereras både till det svenska flygvapnet och till Brasilien. Samtidigt pågår ett …
Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka
Ett kryptobedrägeri ledde till att en man i Norge blev av med nästan två miljoner kronor. Men nu får han tillbaka en del. En norsk man som utsattes för ett långvarigt investerings- och kryptobedrägeri får delvis rätt mot Nordea. Enligt beslut från Finansklagenemnda måste banken ersätta vissa överföringar, men slipper ansvar för huvuddelen av förlusten …
I takt med att nyhetspublikationer över hela Europa skrivit licensavtal med amerikanska jättar som Meta och Goggle har den danska pressen framstått som outsider och på tvärs mot sina europeiska kollegor och konkurrenter, skriver Politico.
Politico går längre genom att utnämna Danmark till ”ett laboratorium för att motstå amerikansk Big Tech”, men ställer även frågan om priset för suveränitet är för högt?
Svaret? ”För danska medier är det den sista utvägen.”
I stället för att, som andra, sluta enskilda avtal gick landets utgivare samman och krävde ett högre pris för att deras innehåll skulle få användas.
Men i ett läge där danska medier går på knäna ekonomiskt och jättar som Alphabet rider på en våg av monumentala vinster, är det en ojämn kamp.
Big Tech är börsens superkraft – och dess största svaghet. Dagens PS
”Råd att vänta ut oss”
”De har råd att vänta ut oss”, säger tidningen Politikens digitale chef Troels Jørgensen hos Politico.
Mediernas kollektiva bojkott är den mest synliga fronten i upproret mot Big Tech. Men över hela landet sker en motreaktion mot den amerikanska teknologin – långt innan regenten i Vita huset började bete sig som Djingis Khan mot Grönland.
”Vi var väldigt nöjda med USA, vi kan språket, vi tittar på alla amerikanska filmer”, säger Pernille Tranberg, chef för tankesmedjan Data Ethics. ”Men redan före Trump började det förändras.”
Det har gjort Danmark till att, utan att ha strävat mot det, bli världens laboratorium för konceptet ”tekniksuverännitet”, skriver Politico.
I den kampen ger Danmark hela EU en försmak av de kamper som väntar med Big Tech.
ChatGPT gör alla till “experter” – riktiga experter rasar. Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Kan danskarna stå emot?
Men kan en liten nation effektiv reglera världens mäktiga företag – eller kommer priset för motståndet att tvinga dem ned på knä?
Den danska pressens kollektiva organisation, DPCMO, representerar i dag vad vd Karen Rønde kallar ett “99-procentigt mandat” för hela branschen.
“Vi är mycket medvetna om att Danmark är ett litet land”, säger Rønde. “Om vi ska ha en chans måste vi hålla oss enade.”
“Det fanns en viss misstro mellan gamla medier och nya medier”, säger hon om koalitionen mellan förlag som brukade slåss med varandra om varje prenumerant och annonskrona.
Analys: Katastrof för både USA och Europa. Dagens PS
Alternativet var värre
Men alternativet var värre, nämligen att ”Google skulle komma och splittra branschen”.
”Och det handlar inte bara om rättvis ersättning”, säger Rønde. ”I slutändan handlar det om demokrati. Det handlar om en fri press.”
Parterna har varit låsta i förhandlingar sedan 2023. En dansk utgivare, anonym hos Politico, säger att de från Big Tech som var villiga att prata var ”artiga men orubbliga” och att de gömde sig bakom ogenomskinlig data och utländska huvudkontor.
Vissa amerikanska företag har avfärdat danskarna helt och hållet, säger utgivaren och pekar på den iskalla reaktion de fått från de ”amerikanska AI-superstjärnor” som dykt upp de senaste 18 månaderna.
Har stämt Open AI
DPCMO stämmer Open AI för upphovsrättsintrång efter att företaget lämnat förhandlingarna, i vad Rønde beskriver som ett försök att ignorera den danska marknaden.
När det gäller diskussionerna med Google står de två sidorna fortfarande “väldigt långt” ifrån varandra.
“Deras data är en svart låda”, säger Rønde. “Vi förstår inte metodiken. När vi ställer frågor svarar de faktiskt inte på dem.”
Google hävdar att deras bedömning av det ekonomiska värdet av nyheter i Search delades transparent och validerades av Coalfire, en digital revisionsbyrå.
I ett försök att bryta dödläget föreslog DPCMO att man skulle ta in en tredje part för att medla om innehållets värde, och föreslog Charles River Associates, ett konsultföretag, eller EU-kommissionen. Google avböjde.
Bygger egna alternativ
Danmark motsätter sig inte bara amerikansk teknik. Det är även ett av få länder som aktivt bygger egna alternativ.
I täten finns Netcompany, ett danskt företag som lyckats ersätta globala jättar i att driva ryggraden i landets välfärdsstat.
André Rogaczewski, vd för Netcompany, beskriver framgången som ett bevis på konceptet för europeisk autonomi.
”Vi har ersatt de globala aktörerna”, säger han och hänvisar till konkurrens från Accenture och Capgemini.
I dag drivs ”hälften av våra myndighetssystem” av hans företag.
Ryssland: “Europa kommer bara att skita i byxorna”. Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Så slåss danskarna mot USA – här också
Danmark i kamp mot USA? Ja, men inte den. Här handlar det om den intensiva danska kampen mot de amerikanska Big Tech-bolagen. I takt med att nyhetspublikationer över hela Europa skrivit licensavtal med amerikanska jättar som Meta och Goggle har den danska pressen framstått som outsider och på tvärs mot sina europeiska kollegor och konkurrenter, …
Bönder försöker stoppa avtal – samlades utanför parlament
Ett handelsavtal med sydamerikanska länder får det att koka hos europeiska bönder. De fruktar att deras varor ska bli mindre värda om avtalet går igenom. Motståndet mot EU:s frihandelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika blir allt mer intensivt. Just nu pågår omfattande protester från jordbrukare runt om i Europa. Avtalet, som förhandlats i över två decennier, …
Pensionsjätte säljer av USA-obligationer: "Dåliga statsfinanser"
100 miljoner dollar i amerikanska statsobligationer. Så mycket väljer nu en dansk pensionsjätte att göra sig av med. Den danska pensionsfonden Akademikerpension har beslutat att avyttra hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer, värt omkring 100 miljoner dollar. Försäljningen ska vara genomförd före utgången av januari, enligt besked från fonden på tisdagen, som Reuters rapporterar om. …
Billigare är det nya exotiska – så tänker svenskarna när de reser 2026
Det är inte längre längst bort som lockar svenskarna, utan mest för pengarna. Enligt färska siffror väljer allt fler svenskar bort dyra drömresor till förmån för smarta destinationer där mat, hotell och upplevelser fortfarande känns rimliga. Kraków slår Miami, Gdańsk går om Dubai – och snålhet har plötsligt blivit ett tecken på erfarenhet, inte brist …
Norge(!) nära starta ett kärnvapenkrig
76 minuter när världen darrade. Här är historien om hur en norsk väderraket var nära att utlösa ett globalt kärnvapenkrig. Det den 25 januari 1995 en norsk väderraket sköts upp för att studera norrsken. Problemet var att den upptäcktes på skärmarna i ryska radarstationer där man misstog den för en kärnvapenmissil på direkt kurs mot …