Big Tech är börsens superkraft – och dess största svaghet

Big Tech-bolagen har återigen nått samma dominansnivåer som under IT-bubblan i början av 2000-talet, visar ny data från RBC Capital Markets.

De tio största bolagen i S&P 500, ledda av AI-jättarna, utgör nu en sådan stor del av marknaden att deras framgång, eller misslyckande, kan avgöra hela marknadens riktning.

Sårbarhet bakom styrkan

Enligt Lori Calvasina, chef för aktiestrategisk forskning vid RBC, närmar sig de tio största bolagens resultat jämfört med resten av S&P 500 toppnivåerna från tidigt 2000-tal, skriver Yahoo Finance. Det är ett tecken på hur beroende dagens börsuppgång är av en handfull namn.

Trots att 83 procent av S&P-bolagen slår prognoserna för vinst hittills detta kvartal, saktar takten av uppåtjusteringar av vinstprognoser in, även bland de megabolag som drivit 2025 års uppgång.

Hon varnar för att det kommer bli svårt att upprepa samma typ av uppgång i vinstoptimism som tidigare drivit marknaderna högre, och att ytterligare försämring kan bidra till en marknadskorrektion.