Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"

Lasse Åbergs filmer har dragit in hundratals miljoner. Nu berättar han hur pengarna har investerats.
Lasse Åbergs filmer har dragit in hundratals miljoner. Nu berättar han hur pengarna har investerats. (Foto: Anders Wiklund/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner

I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats.

Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS

Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna

“Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och spelat in över 300 miljoner kronor” säger Fredrik Alstrand i podden enligt Hänt Extra.

Lasse Åberg kan inte bekräfta den exakta summan men säger;

“De som får pengarna, det är ju producenten och biografägarna förhoppningsvis. Jag får då procent på det.”

Så vad har han då gjort med de procenten som trillat in på det egna kontot?

Öppnade museum 2002

“Jag har inte köpt någon Tesla eller byggt något konstigt annat än ett museum”, berättar Lasse Åberg i podden.

Museet i fråga är hans eget Åberg Museum beläget i Bålsta, en liten bit utanför Stockholm.

Museet, som grundades av Lasse Åberg, öppnade för allmänheten 2002 och finns i en gammal 1800-tals ladugård.

Det kan låta anspråkslöst men innanför museets väggar döljer sig konst i världsklass.

Investerat i konst

“Museet visar serieinspirerad konst av kända konstnärer, huvudsakligen inom genren “pop-konst”, såsom Pablo Picasso, Keith Haring, Roy Lichtenstein och Andy Warhol“, skriver museet själv om sina samlingar och tillägger;

“Samlingen av antika Disney-föremål är en av de främsta i världen. I den finns det många föremål såsom klockor, dockor, porslin och bleckplåtsleksaker från 1928-1940.”

Sällskapsresan är den fjärde mest sedda svenska biograffilmen genom alla tider med 2,8 miljoner åskådare enligt Wikipedia.

Läs även: Så tänker Ludvig Åberg kring miljonerna – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

