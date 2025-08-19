Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"

I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats.

Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna

“Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och spelat in över 300 miljoner kronor” säger Fredrik Alstrand i podden enligt Hänt Extra.

Lasse Åberg kan inte bekräfta den exakta summan men säger;

“De som får pengarna, det är ju producenten och biografägarna förhoppningsvis. Jag får då procent på det.”

Så vad har han då gjort med de procenten som trillat in på det egna kontot?