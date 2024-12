Avslöjad: Favoritgästen vid julbordet

När frågan gällde vilken partiledare svenskarna helst ville äta julbord hos var Magdalena Andersson solklar segrare, med god marginal till tvåan Jimmie Åkesson.

Nu handlar det fortfarande om julbord men i den här omgången frågar Livsmedelsföretagen via Demoskop i stället 1 008 svenskar ”Vilken känd svensk person som har varit aktuell under det senaste året skulle du helst bjuda in till ditt julbord?”

Nu presenterar man svaren på den fråga vars längd kanske gjort den mer lämplig för långfredagen än julafton.

Etta på listan är den mångsysslare som i år varit värd för det mest lyssnade, mest poddade och längst lyssnade Sommar-programmet i Sveriges radio.

Mångsidig profil

Det handlar förstås om Lasse Åberg, 84, som under sin långa karriär skapat megafenomen som Trazan & Banarne, Sällskapsresan-filmerna, Electric Banana Band och mycket mer.

”Det är inte alls förvånande att en folkkär legendar som Lasse Åberg är svenskarnas drömgäst vid julbordet. Genom sina enormt populära filmer, musik och konst har han antagligen gjort mer för att forma både svensk kultur och den svenska självbilden än någon annan i dag levande person”, menar Jimmy Sandell, kommunikationschef hos Livsmedelsföretagen.