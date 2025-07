Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Minskade kraftigt 2024

Spannmålstransporter minskade kraftigt 2024 liksom transport av järn och metaller, vanligtvis en stabil sektor där man nu för första gången såg en nedgång.

Transporter för byggsektorn minskar också och under första halvåret 2025 har antalet nya bostadsbyggen minskat med en fjärdedel.

För järnvägen har transporterna i volym nu minskat 20 månader i rad och trenden accelererar.

Den enda kategori som ökar hos järnvägen är vad som kallas ”Andra varor, inklusive i containrar”, en beteckning all militär last göms under.

Transportanalytiker menar att prioriteringen av militär frakt är en av de viktigaste orsakerna till nedgången för övriga transportkategorier.

Vladimir Putin vid Brics-ländernas toppmöte i Rio söndag. På hemmaplan väntar nya ekonomiska problem, bland annat kring järnvägen. (Foto: Mikhail Metzel/AP-TT)

Militären prioriteras

De västra delarna av det ryska järnvägsnätet transporterar nu främst militära förnödenheter och i princip inget på exportsidan.

Vad västra Ryssland fortsätter exportera är kol, som nu står för en tredjedel av järnvägens totala godsvolymer. Den exporten har samtidigt minskat sedan kolpriset sjönk drastiskt förra året och rubelns kräftgång gjort det olönsamt för järnvägen att transportera godset.

För att göra bilden av krisen fullständigt har ryska järnvägen brist på medarbetare. Enligt företagets egna siffror saknas cirka 2 500 ingenjörer och cirka 3 000 lokbesättningar, vilket gör att man helt enkelt saknar kapacitet att köra 200 tåg per dag. Dessutom är det akut brist på lok.

”Inte en produktiv investering”

På sikt bidrar inte den militära satsningen, av flera skäl, till något positivt för den ryska ekonomin, säger Maria Perrotta Berlin, Rysslands-expert på Östekonomiska institutet, hos DN.

”Det är inte en produktiv investering att skapa materiel som används för att förstöra i Ukraina. I andra sektorer investeras det inte och snart kommer det även drabba sådant som är direkt relevant för befolkningen”, slår hon fast.

