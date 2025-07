Putin vill ge Ukraina en lång het sommar

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

USA:s svek stärker Ryssland

Den senaste utvecklingen stärker Rysslands förtroende för att man ska kunna övermanna Ukraina på sikt i ett utmattningskrig.

Det ukrainska försvaret kommer att behöva hushålla med materiel, och åtgärden kommer sannolikt att påskynda ryska framsteg på slagfältet, enligt Washington-baserade Institute for the Study of War i en analys torsdag.

Ryssland har samlat cirka 50 000 soldater i Ukrainas norra Sumy-provins, där man avancerat till cirka 19 kilometer från den regionala huvudstaden, ett nytt ryskt mål.

Ryssland anses ha tre soldater på varje ukrainsk som strider där.

Landet har lyckats stoppa den ryska framryckningen tillfälligt men det är till priset av att ytterligare ha ansträngt sina styrkor där man lider brist på soldater.

Framsteg till ett högt pris

Samtidigt kommer de ryska framstegen med ett högt pris. Ryssland har inte erövrat någon stad av betydelse sedan de intog Avdijivka i östra Ukraina februari 2024.

Men analytiker menar att det här med att vinna territorium kanske inte är det viktigaste för Ryssland just nu. I stället handlar det om att tugga sönder motståndarens trupper och undergräva stödet både bland ukrainare och i väst.

Ukraina ökar samtidigt sina ansträngningar att försvaga Rysslands förmåga att strida genom att slå till långt bakom frontlinjerna.

Man riktar sig även mot ryska militära befälhavare och forskare med både attacker och mord.

Det ryska försvarsdepartementet meddelade torsdag att vice befälhavaren för dess flotta, generalmajor Michail Gudkov, dödats i den ryska Kursk-regionen tvärs över gränsen från Sumy.

