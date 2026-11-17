Norska Pareto Bank har rasat nästan 40 procent på börsen efter kraftiga kreditförluster. Nu kan den pressade nischbanken vara ett fynd för långsiktiga investerare.
Krisbanken har rasat 40 procent – nu kan aktien vara ett fynd
Pareto Bank har länge varit en lönsam nischbank med fokus på finansiering av fastighetsutveckling i Norge. Men den svaga fastighetsmarknaden har vänt upp och ned på verksamheten.
Under tredje kvartalet redovisade banken kreditförluster och nedskrivningar på 195,8 miljoner norska kronor. Det kan jämföras med 15,1 miljoner under motsvarande period i fjol.
Vinsten efter skatt föll från 176,8 miljoner till 27,7 miljoner norska kronor. Avkastningen på eget kapital rasade från 13 till 1,2 procent.
Fastighetskrisen pressar banken
Det är framför allt exponeringen mot bostadsutveckling som skapar problem. Flera låneengagemang har utvecklats sämre än väntat och banken har tvingats skriva ned värden och konstatera förluster.
Vd Tiril Haug Villum beskrev nyligen situationen som ”den mest krävande situationen vi har haft på flera decennier” i en intervju med Dagens Næringsliv.
Hon medgav också att banken har gjort misstag i sin kreditgivning.
”Vi har absolut några kunder som vi inte skulle önska att vi hade tagit, och det måste vi lära oss av”, sa hon till tidningen.
Kan bli ett uppköpsobjekt
Men börsraset har också väckt frågan om Pareto Bank kan bli ett fynd för en större aktör.
Dagens Næringslivs börskommentator Thor Chr. Jensen pekar i en kommentar på att banken nu kan köpas med nästan 40 procents rabatt jämfört med årets början.
Han lyfter fram DNB som en tänkbar köpare, men konstaterar att det finns konkurrensmässiga hinder.
Ett stort frågetecken är storägaren och grundaren Svein Støle som äger 20 procent av aktierna. Enligt Jensen är ett uppköp svårt att genomföra utan Støles medverkan. Han kan också välja att öka sitt ägande när aktiekursen är pressad.
Historisk lönsamhet lockar
Det finns argument för att aktien kan vara intressant på längre sikt.
Pareto Bank har historiskt haft en avkastning på eget kapital på mellan 12 och 17 procent. Bankens långsiktiga mål ligger kvar på 15 procent och utdelningspolicyn innebär att minst hälften av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna.
Kapitalpositionen är också relativt stark. Kärnprimärkapitalrelationen, som mäter bankens kapitalbuffert i förhållande till dess riskvägda tillgångar, uppgick till 21 procent vid utgången av tredje kvartalet. Det ger banken en buffert för att klara ytterligare kreditförluster.
Men analytikerna är försiktiga, skriver Finansavisen.
DNB Carnegie har sänkt sin riktkurs till 45 norska kronor och upprepat rekommendationen behåll. Pareto Securities har däremot behållit sin köprekommendation och en riktkurs på 60 norska kronor.
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