Under tredje kvartalet redovisade banken kreditförluster och nedskrivningar på 195,8 miljoner norska kronor. Det kan jämföras med 15,1 miljoner under motsvarande period i fjol.

Vinsten efter skatt föll från 176,8 miljoner till 27,7 miljoner norska kronor. Avkastningen på eget kapital rasade från 13 till 1,2 procent.

Fastighetskrisen pressar banken

Det är framför allt exponeringen mot bostadsutveckling som skapar problem. Flera låneengagemang har utvecklats sämre än väntat och banken har tvingats skriva ned värden och konstatera förluster.

Vd Tiril Haug Villum beskrev nyligen situationen som ”den mest krävande situationen vi har haft på flera decennier” i en intervju med Dagens Næringsliv.

Hon medgav också att banken har gjort misstag i sin kreditgivning.

”Vi har absolut några kunder som vi inte skulle önska att vi hade tagit, och det måste vi lära oss av”, sa hon till tidningen.