”Svenska företag vädrar morgonluft efter flera tuffa år. Det är viktigt att man pratar om en stabilisering och en normalisering snarare än att man ser att det kommer en boom”, säger Camilla Arwin, vd för Atradius Sverige, till Dagens industri.

Enligt henne har Sverige redan tagit en stor del av den värsta smällen.

”Men redan i år kan man säga att Sverige ligger lite före kurvan”, säger hon.

Företagens framtidstro stärks

Det finns även stöd för den positiva bilden i Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer.

I oktober steg näringslivets konfidensindikator för sjunde månaden i rad och nådde 110,7. Det är första gången sedan maj 2022 som stämningsläget i näringslivet bedöms vara mycket starkare än normalt.

Tillverkningsindustrin stod för en stor del av uppgången. Dess konfidensindikator nådde sin högsta nivå sedan augusti 2022.