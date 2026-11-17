Efter flera år av ekonomisk motvind börjar det ljusna för svenska företag. Nyföretagandet ökar och Sverige ser ut att gå mot en snabbare återhämtning än flera andra europeiska länder.
Svenska bolag återhämtar sig snabbare än Europa – nu vänder det
Svenskt näringsliv börjar visa tecken på en vändning efter pandemi, räntechock och stigande kostnader.
Enligt kredithanteringsbolaget Atradius går Sverige mot en snabbare normalisering än flera andra europeiska ekonomier.
”Svenska företag vädrar morgonluft efter flera tuffa år. Det är viktigt att man pratar om en stabilisering och en normalisering snarare än att man ser att det kommer en boom”, säger Camilla Arwin, vd för Atradius Sverige, till Dagens industri.
Enligt henne har Sverige redan tagit en stor del av den värsta smällen.
”Men redan i år kan man säga att Sverige ligger lite före kurvan”, säger hon.
Företagens framtidstro stärks
Det finns även stöd för den positiva bilden i Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer.
I oktober steg näringslivets konfidensindikator för sjunde månaden i rad och nådde 110,7. Det är första gången sedan maj 2022 som stämningsläget i näringslivet bedöms vara mycket starkare än normalt.
Tillverkningsindustrin stod för en stor del av uppgången. Dess konfidensindikator nådde sin högsta nivå sedan augusti 2022.
Färre företag går i konkurs
Även konkursstatistiken visar tecken på en förbättring. I oktober gick 926 företag i konkurs i Sverige. Det var en minskning med 10 procent jämfört med samma månad i fjol.
Hittills under 2026 har antalet konkurser minskat med 3 procent jämfört med motsvarande period 2025. Antalet anställda som berörts av konkurser har minskat med 36 procent.
Atradius räknar med att den globala insolvensen minskar med 4 procent under 2027. Det sker i takt med att de mest sårbara företagen lämnar marknaden och mer motståndskraftiga bolag blir kvar, skriver Di.
Industrin kan drabbas av Europas svaghet
För svenska börsbolag finns dock en tydlig risk kopplad till utvecklingen i Europa.
Verkstads- och fordonsindustrin har stor exponering mot europeiska marknader och kan få problem om återhämtningen där uteblir.
Även inflationen och energipriserna kan sätta käppar i hjulen. Om energipriserna fortsätter att stiga kan inflationen ta fart igen, vilket i sin tur kan påverka räntorna och hushållens konsumtion.
”Det kanske tar oss tillbaka till att hushållen minskar sin konsumtion och så är vi tillbaka till där vi var för ett par år sedan”, säger Camilla Arwin.
Hon betonar att företagen behöver behålla sin beredskap trots ljusare utsikter.
”Företag borde inte luta sig tillbaka nu för att det ser lite ljusare ut, utan fortsätta vara framåtlutade”, säger hon till Di.
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