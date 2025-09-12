Dagens PS
Ryanair vill se drönarna fara och flyga

Ryanair befarar "ständiga problem" med drönare
Ryanair, här med ett plan på flygplatsen i Riga, väntar sig ”ständiga problem” med drönare om inte EU och USA reagerar starkt. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Inte nog med att ryska drönare hotar städer i väst. De försenar flygen också. ”Det här kommer vara ett ständigt problem”, menar Ryanairs vd.

I spåren av de ryska drönarna mot polskt luftrum har Ryanairs vd Michael O´Leary tagit till orda. Han gjorde det i samband med bolagets stämma i Dublin torsdag.

”Det här kommer att vara ett ständigt problem för alla flygbolag de kommande åren”, sade O´Leary som vill se ett starkt europeiskt svar på denna ”ryska påtryckning”, skriver Bloomberg.

O´Leary berömde snabba åtgärder från Polen och EU:s byrå för luftsäkerhet efter attacken som han menar måste bli ”en väckarklocka för Europa och Nato”.

Apropå klockor påpekade han att incidenten sänkte Ryanairs punktlighet till 60 procent, när störningar i trafiken efter attacken spred sig till Skandinavien, Baltikum och Tyskland.

”Måste ta ett grepp”

”Den här typen av irritationsmoment kommer att fortsätta”, sade O’Leary.

”Vi ser det inte som en säkerhetsfråga, men det är definitivt en störningsfråga.”

Händelsen stoppade flygtrafik över hela Europa, sade O´Leary som även sade sig ha set drönaraktivitet i de baltiska staterna.

”Vi väntar oss fler störningar om inte EU och USA tar ett tydligt grepp, särskilt i form av straffrättsliga sanktioner mot Ryssland”, tillade flygbolagschefen.

Estlands president Alar Karis och Natos Mark Rutte vid ett möte på Natos högkvarter i Bryssel med anledning av den aktuella situationen. (Foto: Virginia Mayo/AP-TT)
Möte mellan EU och Nato

Incidenten med de ryska drönarna över Polen togs upp torsdag vid en briefing i Bryssel mellan Nato:s generalsekreterare Mark Rutte och EU-ambassadörer, för övrigt första gången en Nato-chefen deltagit vid ett sådant möte, skriver Politico.

Många deltagare vid mötet oroade sig över att händelsen belyser västvärldens bristande beredskap.

Samtidigt påpekades hur några av Europas försvarsjättar försöker anpassa sig till den snabba förändringar.

Svenska Saab, som i slutet av augusti presenterade en ny lågkostnadsmissil benämnd Nimbrix, togs som ett exempel på detta.

”Kräver en förändring”

För den europeiska militären kommer det att krävas en förändring från traditionella anskaffningsmönster för små partier av dyra vapen”, säger Frankrikes tidigare försvarschef, general Thierry Burkhard, hos Politico.

“För viss utrustning är det förmodligen bättre att köpa i partier om 10, 15, 20 eller kanske 50”, sa han.

“Det spelar ingen roll om företaget som utvecklar den inte kan tillhandahålla underhåll i 20 år, för om ett år kommer den saken antingen att vara död på slagfältet eller inte relevant längre.”

