Inte nog med att ryska drönare hotar städer i väst. De försenar flygen också. ”Det här kommer vara ett ständigt problem”, menar Ryanairs vd.
Ryanair vill se drönarna fara och flyga
I spåren av de ryska drönarna mot polskt luftrum har Ryanairs vd Michael O´Leary tagit till orda. Han gjorde det i samband med bolagets stämma i Dublin torsdag.
”Det här kommer att vara ett ständigt problem för alla flygbolag de kommande åren”, sade O´Leary som vill se ett starkt europeiskt svar på denna ”ryska påtryckning”, skriver Bloomberg.
O´Leary berömde snabba åtgärder från Polen och EU:s byrå för luftsäkerhet efter attacken som han menar måste bli ”en väckarklocka för Europa och Nato”.
Apropå klockor påpekade han att incidenten sänkte Ryanairs punktlighet till 60 procent, när störningar i trafiken efter attacken spred sig till Skandinavien, Baltikum och Tyskland.
Drönarmuren som ska stoppa Ryssland. Dagens PS
”Måste ta ett grepp”
”Den här typen av irritationsmoment kommer att fortsätta”, sade O’Leary.
”Vi ser det inte som en säkerhetsfråga, men det är definitivt en störningsfråga.”
Händelsen stoppade flygtrafik över hela Europa, sade O´Leary som även sade sig ha set drönaraktivitet i de baltiska staterna.
”Vi väntar oss fler störningar om inte EU och USA tar ett tydligt grepp, särskilt i form av straffrättsliga sanktioner mot Ryssland”, tillade flygbolagschefen.
Möte mellan EU och Nato
Incidenten med de ryska drönarna över Polen togs upp torsdag vid en briefing i Bryssel mellan Nato:s generalsekreterare Mark Rutte och EU-ambassadörer, för övrigt första gången en Nato-chefen deltagit vid ett sådant möte, skriver Politico.
Många deltagare vid mötet oroade sig över att händelsen belyser västvärldens bristande beredskap.
Samtidigt påpekades hur några av Europas försvarsjättar försöker anpassa sig till den snabba förändringar.
Svenska Saab, som i slutet av augusti presenterade en ny lågkostnadsmissil benämnd Nimbrix, togs som ett exempel på detta.
”Kräver en förändring”
För den europeiska militären kommer det att krävas en förändring från traditionella anskaffningsmönster för små partier av dyra vapen”, säger Frankrikes tidigare försvarschef, general Thierry Burkhard, hos Politico.
“För viss utrustning är det förmodligen bättre att köpa i partier om 10, 15, 20 eller kanske 50”, sa han.
“Det spelar ingen roll om företaget som utvecklar den inte kan tillhandahålla underhåll i 20 år, för om ett år kommer den saken antingen att vara död på slagfältet eller inte relevant längre.”
Ryska drönare nu ännu större hot. Dagens PS
Ryanair och Wizz Air slår passagerarrekord. Realtid
