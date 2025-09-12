Ryanair vill se drönarna fara och flyga

I spåren av de ryska drönarna mot polskt luftrum har Ryanairs vd Michael O´Leary tagit till orda. Han gjorde det i samband med bolagets stämma i Dublin torsdag.

”Det här kommer att vara ett ständigt problem för alla flygbolag de kommande åren”, sade O´Leary som vill se ett starkt europeiskt svar på denna ”ryska påtryckning”, skriver Bloomberg.

O´Leary berömde snabba åtgärder från Polen och EU:s byrå för luftsäkerhet efter attacken som han menar måste bli ”en väckarklocka för Europa och Nato”.

Apropå klockor påpekade han att incidenten sänkte Ryanairs punktlighet till 60 procent, när störningar i trafiken efter attacken spred sig till Skandinavien, Baltikum och Tyskland.

”Måste ta ett grepp”

”Den här typen av irritationsmoment kommer att fortsätta”, sade O’Leary.

”Vi ser det inte som en säkerhetsfråga, men det är definitivt en störningsfråga.”

Händelsen stoppade flygtrafik över hela Europa, sade O´Leary som även sade sig ha set drönaraktivitet i de baltiska staterna.

”Vi väntar oss fler störningar om inte EU och USA tar ett tydligt grepp, särskilt i form av straffrättsliga sanktioner mot Ryssland”, tillade flygbolagschefen.

