Historiskt ras för Alphabet

Alphabets aktie rasade 12,6 procent. Bolagets intäkter och vinst i onsdagskvällens kvartalsrapport nådde inte upp till marknadens förväntningar. Investerarna oroar sig nu för att kostnadsintensiva AI-satsningar inte matchas av intäktssidan.

Och oron smittade av sig, Nasdaqs tekniktunga kompositindex stängde ned 1,4 procent. Breda S&P 500 och Dow Jones industriindex avslutade på minus 0,3 procent.

Microsoft, vars rapport i stället klådde förväntningarna, stängde på minus 0,2 procent. Bolaget uppges vilja stärka kassan med nya jättelån för att ta rygg på konkurrenterna i AI-racet, rapporterar Bloomberg.