Amazons aktie rasar efter rapport
Teknikjätten Amazon redovisar en lägre omsättning än väntat för det tredje kvartalet.
Intäkterna landade på 201,94 miljarder dollar att jämföra med marknadens förväntningar på 202,31 miljarder dollar, enligt CNBC.
Även vinsten per aktie var lägre än väntat, 1,89 dollar jämfört med förväntningarna på 1,96 dollar.
Försäljningen hos Amazons molntjänstsegment AWS var däremot något bättre än väntat, intäkterna låg på 45,98 miljarder dollar jämfört med förväntningarna på 45,29 miljarder, enligt analysföretaget Street Account.
Aktien rasar över 6 procent i efterhandeln.