Amazons aktie rasar efter rapport

Även vinsten per aktie var lägre än väntat, 1,89 dollar jämfört med förväntningarna på 1,96 dollar.

Försäljningen hos Amazons molntjänstsegment AWS var däremot något bättre än väntat, intäkterna låg på 45,98 miljarder dollar jämfört med förväntningarna på 45,29 miljarder, enligt analysföretaget Street Account.

Aktien rasar över 6 procent i efterhandeln.