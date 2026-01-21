Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Rekord: Stranger Things-effekt för Netflix

Femte säsongen av Stranger Things fick Netflix att leverera rekordsiffror i det fjärde kvartalet.
Femte säsongen av Stranger Things fick Netflix att leverera rekordsiffror i det fjärde kvartalet. (Foto: Scott A Garfitt/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

När Netflix rapporterade sina kvartalssiffror sent på tisdagen svensk tid visade det sig att streamingtjänsten avslutat året starkt på flera fronter.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Fler abonnenter och högre intäkter än någonsin – inte minst drivet av succén med sista säsongen av kultserien Stranger Things.

Läs även: Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut – Dagens PS

Intäktsrekord

“Netflix ökade både intäkter och vinst jämfört med motsvarande kvartal föregående år och överträffade analytikernas förväntningar, där populära serier som den avslutande säsongen av “Stranger Things” bidrog till ökad tittning”, skriver Wall Street Journal om streamingjättens rapporten.

Streamingtjänsten rapporterade intäkter på 12,05 miljarder dollar, en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period året innan.

Nettoresultatet uppgick till 2,42 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent från fjärde kvartalet 2024.

Bolaget meddelade också att det nu har passerat 325 miljoner betalande abonnemang.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Surt för Netflix aktie på börsen

Bakom framgångarna i kvartalet pekade Netflix på tillväxten ökningar i antal prenumeranter, prishöjningar och ökade annonsintäkter.

ANNONS

Samtidigt har Netflix aktie inte varit någon succé på börsen under det senaste året.

Warner Bros i fritt fall – så påverkas svenska Netflix- och HBO-tittare

Orden som används bakom kulisserna på Warner Bros är inte direkt subtila. ”Katastrof”. ”Mardröm”. ”Ett haveri”. Så beskriver skådespelare, producenter och filmarbetare det som just nu sker runt Warner Bros – studion som byggde Hollywoods själ men nu riskerar att säljas i delar som ett konkursbo.

En tungt vägande anledning är den budstrid som just nu pågår med Paramount om att köpa Warner Bros. Discovery’s studios och HBO Max.

Sedan Netflix la sitt första bud har aktien tappat 15 procent enligt WSJ och är precis på plus om man ser till de senaste 12 månaderna.

“Mindre som en utmanare”

Och det är inte bara prislappen på köpet som får marknaden att tveka kring affären.

“Trots de goda siffrorna föll aktien med nära 5 procent i efterhandeln, vilket understryker hur starkt bolagets framtid är knuten till tillväxt inom annonsering och ett stundande avtal med Warner Bros. Discovery. Siffrorna är tydliga – men berättelsen är det inte”, skrev tidningen Quartz i en kommentar och fortsatte;

“För även om Netflix senaste kvartalsrapport innehöll de vanliga tecknen på framgång – tillväxt, vinst, räckvidd – handlade det under ytan om vad som händer när en streamingjätte börjar bete sig mindre som en utmanare och mer som en konsoliderare med ett sidospår att bygga vidare på”.

Så även om Netflix lyckades möta tittarnas önskemål i Q4 verkar börsens publik svårare att charma just nu.

ANNONS

Läs även: Nu vill Wall Street komma åt din pension – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
NetflixNew York Stock ExchangeStreamingTVUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS