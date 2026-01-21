Rekord: Stranger Things-effekt för Netflix

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Fler abonnenter och högre intäkter än någonsin – inte minst drivet av succén med sista säsongen av kultserien Stranger Things.

Intäktsrekord

“Netflix ökade både intäkter och vinst jämfört med motsvarande kvartal föregående år och överträffade analytikernas förväntningar, där populära serier som den avslutande säsongen av “Stranger Things” bidrog till ökad tittning”, skriver Wall Street Journal om streamingjättens rapporten.

Streamingtjänsten rapporterade intäkter på 12,05 miljarder dollar, en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period året innan.

Nettoresultatet uppgick till 2,42 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent från fjärde kvartalet 2024.

Bolaget meddelade också att det nu har passerat 325 miljoner betalande abonnemang.