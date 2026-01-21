När Netflix rapporterade sina kvartalssiffror sent på tisdagen svensk tid visade det sig att streamingtjänsten avslutat året starkt på flera fronter.
Rekord: Stranger Things-effekt för Netflix
Mest läst i kategorin
Ny bro eller tunnel? "Vi kommer aldrig att ha råd"
Det har diskuterats sedan 1960-talet. Nu tycker ministern att det är dags att sluta snacka. ”Vi kommer aldrig att ha råd”, är beskedet. Du vet hur det var när du önskade något riktigt hett – men de vuxna sade att ”det går inte – det är alldeles för dyrt”. Bra. Då vet du hur delar …
Sveriges mest ägda aktie faller
Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt. ”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi …
Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas
Det går inget vidare för teknikbolaget Anoto Group, vars aktie har rasat med 85 procent på 1,5 år. Nu viftar även bolagets revisorer med varningsflaggorna när investerare drabbas. Anoto Group grundades 1996 där teknikbolaget specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. De erbjuder en unik teknologi som kombinerar traditionellt skrivande med digitalisering. Anoto börsnoterades …
Världens skulder skenar – utlöser ny finanskris?
Aldrig har världens skulder varit på så höga nivåer som under 2025. Och det är framförallt de rika länderna som lånar mer än någonsin. Det visar statistiken i Global Debt Monitor från Institute of International Finance (IIF). Läs även: Skuldsatta: Här är gruppen som sticker ut – Dagens PS Sverige bland världens lägsta statsskulder Sverige …
Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress
Trots politiska signaler om ett beslut före 2030 om nästa generations stridsflyg menar Saab att Sverige har gott om tid. Inne i Saabs monteringshall i Linköping råder närmast laboratorieliknande ordning. Produktionen av Gripen E pågår för fullt, med flygplan på rad som ska levereras både till det svenska flygvapnet och till Brasilien. Samtidigt pågår ett …
Fler abonnenter och högre intäkter än någonsin – inte minst drivet av succén med sista säsongen av kultserien Stranger Things.
Läs även: Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut – Dagens PS
Intäktsrekord
“Netflix ökade både intäkter och vinst jämfört med motsvarande kvartal föregående år och överträffade analytikernas förväntningar, där populära serier som den avslutande säsongen av “Stranger Things” bidrog till ökad tittning”, skriver Wall Street Journal om streamingjättens rapporten.
Streamingtjänsten rapporterade intäkter på 12,05 miljarder dollar, en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period året innan.
Nettoresultatet uppgick till 2,42 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent från fjärde kvartalet 2024.
Bolaget meddelade också att det nu har passerat 325 miljoner betalande abonnemang.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Surt för Netflix aktie på börsen
Bakom framgångarna i kvartalet pekade Netflix på tillväxten ökningar i antal prenumeranter, prishöjningar och ökade annonsintäkter.
Samtidigt har Netflix aktie inte varit någon succé på börsen under det senaste året.
Warner Bros i fritt fall – så påverkas svenska Netflix- och HBO-tittare
Orden som används bakom kulisserna på Warner Bros är inte direkt subtila. ”Katastrof”. ”Mardröm”. ”Ett haveri”. Så beskriver skådespelare, producenter och filmarbetare det som just nu sker runt Warner Bros – studion som byggde Hollywoods själ men nu riskerar att säljas i delar som ett konkursbo.
En tungt vägande anledning är den budstrid som just nu pågår med Paramount om att köpa Warner Bros. Discovery’s studios och HBO Max.
Sedan Netflix la sitt första bud har aktien tappat 15 procent enligt WSJ och är precis på plus om man ser till de senaste 12 månaderna.
“Mindre som en utmanare”
Och det är inte bara prislappen på köpet som får marknaden att tveka kring affären.
“Trots de goda siffrorna föll aktien med nära 5 procent i efterhandeln, vilket understryker hur starkt bolagets framtid är knuten till tillväxt inom annonsering och ett stundande avtal med Warner Bros. Discovery. Siffrorna är tydliga – men berättelsen är det inte”, skrev tidningen Quartz i en kommentar och fortsatte;
“För även om Netflix senaste kvartalsrapport innehöll de vanliga tecknen på framgång – tillväxt, vinst, räckvidd – handlade det under ytan om vad som händer när en streamingjätte börjar bete sig mindre som en utmanare och mer som en konsoliderare med ett sidospår att bygga vidare på”.
Så även om Netflix lyckades möta tittarnas önskemål i Q4 verkar börsens publik svårare att charma just nu.
Läs även: Nu vill Wall Street komma åt din pension – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Elbilens verkliga kostnad – från laddning till värdeminskning
Elbilen är billig att köra men dyr att äga. Vi reder ut hela kalkylen – från laddning till värdeminskning och verklig milkostnad. Elbilen har på några få år gått från framtidslöfte till vardagsbil. För många lockar den tysta gången, den snabba responsen – och löftet om låga kostnader. Men när fakturorna summeras blir bilden mer …
Europas sämsta flygbolag 2026 – när lågpris möter låg tolerans
Alla flygresor börjar med optimism. Många resor hos flygbolag slutar med kundtjänst, kölappar och EU261. AirAdvisor har nu rangordnat Europas sämsta flygbolag 2026 – och listan är mindre chockerande än avslöjande. Kortversionen: det är inte säkerheten som skiljer bolagen åt längre. Den är jämnhög i Europa. Det som avgör är vardagseländet: förseningar, inställda avgångar, otydlig …
Elbilarnas stora skräck: ”Vad händer med batteriet?”
Rädslan för batteriet lever kvar hos många elbilsköpare. Nu svarar Subaru med ett garantigrepp som ska skapa lugn i upp till tio år. Elbilarna har blivit vardag, men tvekan finns kvar. För många handlar det inte längre om räckvidd eller laddning, utan om batteriet. Hur länge håller det? Vad kostar det om något går sönder? …
Här finns Sveriges billigaste fritidshus: “Börja leta redan nu”
Efter några år i bakvattnet är fritidshusmarknaden på väg upp igen. Nya siffror visar att intresset för sommarstugor och lantliga tillflykter ökade under 2025.? Under pandemiåren gick fritidshusen starkt. När vardagen normaliserades svalnade dock intresset.? Men 2025 markerar ett trendbrott. Totalt såldes 5 550 fritidshus under året, vilket är en ökning med 11 procent jämfört …
Köttskatten – så mycket skulle den kosta dig
Kött är en av de största livsmedelsbovarna när det gäller klimatavtryck. Nu föreslås en köttskatt. Så hur skulle den slå mot dig. Forskare har lagt fram ett första steg för att åtgärda köttrelaterade utsläpp utan att matpriserna skjuter i höjden, skriver Euronews. Kraven på en köttskatt fortsätter att intensifieras i takt med hur bevisen på …