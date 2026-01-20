Dagens PS
Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut

Tittaren får plötsligt mer att säga till om. En ny funktion gör tv-kvällen mindre förutsägbar än förr. (Foto: Netflix)
Tittaren får plötsligt mer att säga till om. En ny funktion gör tv-kvällen mindre förutsägbar än förr. (Foto: Netflix)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

En gammal tv-idé gör oväntad comeback i ny kostym. Nu testar en av världens största streamingtjänster något som kan ändra hur vi tittar.

Netflix lanserar en live-röstningsfunktion som ska fungera direkt i samband med livesända program. Funktionen gör det möjligt för abonnenter att delta i beslut genom att rösta medan sändningen pågår, istället för att vara passiva åskådare.

Premiären sker i samband med liveshowen Star Search, som har premiär den 20 januari.

Företaget har testat live-röstning sedan augusti 2025 under programmet Dinner Time Live with David Chang och arbetar nu med att integrera funktionen på bred front.

Netflix har tidigare satsat på livesända event och interaktiva spel, och detta blir ett nytt sätt att föra samman dessa två spår.

Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv

E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv. Det har skrivits dödsrunor om

Hur röstar man?

När funktionen är aktiv får tittaren en uppmaning att rösta under sändningen. Det går att välja mellan olika alternativ på skärmen eller ge en fem-stjärnig betygsättning till en prestation.

Röstningen görs antingen direkt med tv-fjärrkontrollen eller via Netflix-appen på mobilen.

Rösterna räknas i realtid och visas ofta i sändningen, men det går bara att rösta under själva sändningen. Om man tittar i efterhand eller spolar tillbaka förlorar man möjligheten att rösta, eftersom fönstret för deltagande är tidsbegränsat.

Netflix stödjer funktionen globalt och förbereder den för mobil och smarta tv-apparater, men webbläsare omfattas inte i nuläget.

En blick bakåt mot tv-publikens dagar

Idén med att låta publiken rösta under livesända program är långt ifrån ny. På 2000-talet var det vardagsmat för många som följde talangtävlingar där röster via sms eller webb avgjorde vem som gick vidare.

Netflix nya funktion är på sätt och vis en återgång till den typen av publikengagemang, men anpassad till dagens streaming-vanor.

Spotify och andra aktörer har också börjat utforska interaktivt innehåll, vilket speglar en branschtrend där plattformar vill skapa mer direkta band till sina användare.

Dyrare abonnemang? Så kan Netflix–Warner-affären slå mot svenska hushåll

Jätteaffären där Netflix tar över Warner Bros kan snart vara avklarad. Det kan dock leda till sämre villkor för konsumenterna – där det blir dyrare även

Varför detta nu?

Netflix har de senaste åren ökat sin satsning på livesända program och interaktiva element, både genom sport- och underhållningssändningar.

Med live-röstning vill företaget ytterligare förstärka upplevelsen av att vara delaktig och skapa samtalsvänliga “appointment viewing”-ögonblick – något som traditionell tv länge använt för att bygga gemenskap bland tittare.

Företaget har också lanserat spel och andra interaktiva funktioner för smarta tv-apparater, vilket visar att Netflix vill göra plattformen mer dynamisk och engagerande.

Begränsningar och framtida möjligheter

Trots nyheterna finns vissa begränsningar: röstningen är knuten till live-sändningar och är inte tillgänglig i webbläsare, vilket kan påverka hur många som använder funktionen. S

amtidigt öppnar den dörren för framtida format där tittarna kan påverka inte bara finaler, utan kanske även handlingen i dramaserier eller resultat i sportevenemang.

Netflix bedriver också tester för andra interaktiva inslag som partisällskapsspel och responsiva upplevelser på hemskärmen, vilket kan leda till en mer engagerande tv-upplevelse framöver.

Sammanfattningsvis är Netflix nya live-röstningsfunktion ett försök att göra streaming mer interaktivt, och signalerar en vilja att återuppväcka tanken på att publiken inte bara ska se – utan också delta.

Regissör dömd för bedrägeri – lurade Netflix på 11 miljoner dollar

Regissören Carl Erik Rinsch har dömts för bedrägeri efter att 11 miljoner dollar från Netflix använts till privata affärer i stället för tv-produktion.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

