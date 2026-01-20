Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut

Netflix lanserar en live-röstningsfunktion som ska fungera direkt i samband med livesända program. Funktionen gör det möjligt för abonnenter att delta i beslut genom att rösta medan sändningen pågår, istället för att vara passiva åskådare.

Premiären sker i samband med liveshowen Star Search, som har premiär den 20 januari.

Företaget har testat live-röstning sedan augusti 2025 under programmet Dinner Time Live with David Chang och arbetar nu med att integrera funktionen på bred front.

Netflix har tidigare satsat på livesända event och interaktiva spel, och detta blir ett nytt sätt att föra samman dessa två spår.

Hur röstar man?

När funktionen är aktiv får tittaren en uppmaning att rösta under sändningen. Det går att välja mellan olika alternativ på skärmen eller ge en fem-stjärnig betygsättning till en prestation.

Röstningen görs antingen direkt med tv-fjärrkontrollen eller via Netflix-appen på mobilen.

Rösterna räknas i realtid och visas ofta i sändningen, men det går bara att rösta under själva sändningen. Om man tittar i efterhand eller spolar tillbaka förlorar man möjligheten att rösta, eftersom fönstret för deltagande är tidsbegränsat.

Netflix stödjer funktionen globalt och förbereder den för mobil och smarta tv-apparater, men webbläsare omfattas inte i nuläget.