En gammal tv-idé gör oväntad comeback i ny kostym. Nu testar en av världens största streamingtjänster något som kan ändra hur vi tittar.
Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut
Mest läst i kategorin
Varningen: Därför ska du aldrig ladda mobilen här
Vi bär runt på våra liv i fickan. Kontakter, bilder, bankappar, jobbmejl och minnen samsas på några få kvadratcentimeter glas. Förr var telefonen till för att ringa. I dag är den nyckelknippa, plånbok och privatarkiv i ett. Just därför har den också blivit en guldgruva för cyberbrottslingar – som ofta jobbar tystare än man tror. …
Techeliten varnar: Den amerikanska drömmen håller på att dö
Allt fler inom techvärlden frågar sig om AI-boomen kan bli den sista möjligheten att bygga varaktig förmögenhet innan spelreglerna förändras i grunden. Under lång tid har den amerikanska drömmen vilat på idén om arbete, innovation och social rörlighet. Nu ifrågasätts den modellen av personer som själva har tjänat på den. I diskussioner bland entreprenörer, investerare …
Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv
E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv. Det har skrivits dödsrunor om e-post i över två decennier. Först skulle sms ta över, sedan chattar, därefter sociala medier och samarbetsverktyg. Ändå ligger inkorgen kvar där den alltid har legat. Tyst, …
Läckan avslöjar Iphone 18 Pro: Så ser Apples nästa mobil ut
En läckt video ger en första titt på Iphone 18 Pro i rendering – med oväntade färger och små men tydliga designförändringar. Det är långt kvar till nästa Iphone-generation, men nätet har redan fått sitt första smakprov. En ny video visar upp iPhone 18 Pro i detaljerade renderingar, komplett med färger som Apple sällan vågar …
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Netflix lanserar en live-röstningsfunktion som ska fungera direkt i samband med livesända program. Funktionen gör det möjligt för abonnenter att delta i beslut genom att rösta medan sändningen pågår, istället för att vara passiva åskådare.
Premiären sker i samband med liveshowen Star Search, som har premiär den 20 januari.
Företaget har testat live-röstning sedan augusti 2025 under programmet Dinner Time Live with David Chang och arbetar nu med att integrera funktionen på bred front.
Netflix har tidigare satsat på livesända event och interaktiva spel, och detta blir ett nytt sätt att föra samman dessa två spår.
Inkorgen som spion: Så kartläggs hela ditt liv
E-post var aldrig död. Nu blir den navet för AI, vardagsbeslut och digitalt minne – och tar en oväntad revansch i våra liv. Det har skrivits dödsrunor om
Hur röstar man?
När funktionen är aktiv får tittaren en uppmaning att rösta under sändningen. Det går att välja mellan olika alternativ på skärmen eller ge en fem-stjärnig betygsättning till en prestation.
Röstningen görs antingen direkt med tv-fjärrkontrollen eller via Netflix-appen på mobilen.
Rösterna räknas i realtid och visas ofta i sändningen, men det går bara att rösta under själva sändningen. Om man tittar i efterhand eller spolar tillbaka förlorar man möjligheten att rösta, eftersom fönstret för deltagande är tidsbegränsat.
Netflix stödjer funktionen globalt och förbereder den för mobil och smarta tv-apparater, men webbläsare omfattas inte i nuläget.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
En blick bakåt mot tv-publikens dagar
Idén med att låta publiken rösta under livesända program är långt ifrån ny. På 2000-talet var det vardagsmat för många som följde talangtävlingar där röster via sms eller webb avgjorde vem som gick vidare.
Netflix nya funktion är på sätt och vis en återgång till den typen av publikengagemang, men anpassad till dagens streaming-vanor.
Spotify och andra aktörer har också börjat utforska interaktivt innehåll, vilket speglar en branschtrend där plattformar vill skapa mer direkta band till sina användare.
Dyrare abonnemang? Så kan Netflix–Warner-affären slå mot svenska hushåll
Jätteaffären där Netflix tar över Warner Bros kan snart vara avklarad. Det kan dock leda till sämre villkor för konsumenterna – där det blir dyrare även
Varför detta nu?
Netflix har de senaste åren ökat sin satsning på livesända program och interaktiva element, både genom sport- och underhållningssändningar.
Med live-röstning vill företaget ytterligare förstärka upplevelsen av att vara delaktig och skapa samtalsvänliga “appointment viewing”-ögonblick – något som traditionell tv länge använt för att bygga gemenskap bland tittare.
Företaget har också lanserat spel och andra interaktiva funktioner för smarta tv-apparater, vilket visar att Netflix vill göra plattformen mer dynamisk och engagerande.
Begränsningar och framtida möjligheter
Trots nyheterna finns vissa begränsningar: röstningen är knuten till live-sändningar och är inte tillgänglig i webbläsare, vilket kan påverka hur många som använder funktionen. S
amtidigt öppnar den dörren för framtida format där tittarna kan påverka inte bara finaler, utan kanske även handlingen i dramaserier eller resultat i sportevenemang.
Netflix bedriver också tester för andra interaktiva inslag som partisällskapsspel och responsiva upplevelser på hemskärmen, vilket kan leda till en mer engagerande tv-upplevelse framöver.
Sammanfattningsvis är Netflix nya live-röstningsfunktion ett försök att göra streaming mer interaktivt, och signalerar en vilja att återuppväcka tanken på att publiken inte bara ska se – utan också delta.
Regissör dömd för bedrägeri – lurade Netflix på 11 miljoner dollar
Regissören Carl Erik Rinsch har dömts för bedrägeri efter att 11 miljoner dollar från Netflix använts till privata affärer i stället för tv-produktion.
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Kjell & Company - Kunskap och tillbehör till hemelektronik. Kjell & Company är ett av Sveriges starkaste varumärken och en ledande aktör inom svensk detaljhandel. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av hemelektronik i kombination med gedigen kunskap och personlig rådgivning. Just nu pågår lagerrensning med mängder av bra deals.
Senaste nytt
Vattenkonkurs – dessa storstäder drabbas
Världen har nu drabbats av vattenkonkurs. Vattnet har blivit en akut bristvara och det finns några storstäder som snart inte längre har resursen. Att det råder vattenbrist på många håll i världen är ingen nyhet. Vattenkonkurs är här Nu har dock en ny benämning – vattenkonkurs – kommit upp till ytan. Det innebär att vi …
Trump ska ta över världen – börsen rasar
Donald Trump har siktet inställt på att ta över världen, och då är det bara USA:s intressen som spelar någon roll. Presidenten kör sitt eget race – och börsen rasar som följd. Donald Trump är på väg mot World Economic Forum i Davos, och han har med sig sitt största följetåg någonsin. USA tänker säga …
Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut
En gammal tv-idé gör oväntad comeback i ny kostym. Nu testar en av världens största streamingtjänster något som kan ändra hur vi tittar. Netflix lanserar en live-röstningsfunktion som ska fungera direkt i samband med livesända program. Funktionen gör det möjligt för abonnenter att delta i beslut genom att rösta medan sändningen pågår, istället för att …
Guld, kolonner och väldigt mycket självförtroende – så funkar Trumps stil
Det handlar inte om dålig smak. Inte ens om god. Donald Trumps stil med förkärlek för guld, kolonner och överdimensionerade rum är ett medvetet språk för makt, identitet och provokation. När självförtroendet är huvudmaterialet blir inredningen politik. Stil som strategi Donald Trump har alltid förstått något som många politiker missar: estetik är inte yta, det …
Nu vill Wall Street komma åt din pension
Wall Street letar ständigt efter nya marknader att växa på. Nu är siktet inställt på vanliga människors pension. Private credit är lån som ges direkt via fonder i stället för banker. Denna form av utlåning har vuxit explosionsartat i USA och utgör nu en central del av kapitalmarknaden. Nya investeringar – private credit I USA …