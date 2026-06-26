Vem ska efterträda Jamie Dimon i en av de tyngsta bankrollerna i världen? Det frågar sig nu bedömare efter förändringar i ledningen.
Nu börjar jakten på ett av världens tyngsta finansjobb
Jamie Dimon möblerar om i ledningen för USA:s största bank JP Morgan Chase.
Men det är inte det enda.
Med beslutet ritar han samtidigt om den mångåriga maktkampen om vem som ska ta över efter honom.
Två av bankens högsta chefer, Doug Petno och Troy Rohrbaugh, befordras till nya roller med ansvar för bankens viktigaste verksamheter.
Sågs som en toppkandidat
Beslutet ses som en tydlig signal om att de nu är de främsta kandidaterna att efterträda Dimon som vd.
Samtidigt lämnar Marianne Lake banken efter att nyligen ha fått besked om att hon inte längre är aktuell som vd-kandidat, skriver Financial Times.
Lake, som lett JPMorgans omfattande konsumentverksamhet sedan 2021, har länge betraktats som en av de starkaste interna utmanarna och var den enda kvinnan bland toppkandidaterna.
Ledningsförändringen stärker också bilden av att Dimon inte planerar att lämna vd-posten inom den närmaste tiden.
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Får mer ansvar
Enligt personer med insyn väntas han sitta kvar i ytterligare omkring tre år innan han övergår till rollen som styrelseordförande.
Dimon har lett JPMorgan sedan 2006 och byggt upp banken till USA:s största, med tillgångar på över 4 000 miljarder dollar och vinster som överstiger en miljard dollar i veckan.
Troy Rohrbaugh får nu ansvaret för bankens omfattande privatkundsverksamhet, med över 5 000 kontor och mer än 2 000 miljarder dollar i kundinlåning.
Han har tidigare gjort karriär inom handelsverksamheten och får nu möjlighet att visa att han även kan leda bankens konsumentaffär.
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Arbetat på banken i 35 år
Doug Petno tar samtidigt över ansvaret för den sammanslagna affärs- och investmentbanken. Han har arbetat på JPMorgan i 35 år och har byggt upp bankens verksamhet för medelstora företag.
Lake har arbetat på JPMorgan i mer än 25 år och var tidigare finanschef under Dimon. Under hennes tid som chef för konsumentbanken stärkte JPMorgan sin position som USA:s största detaljistbank.
Beskedet om Lakes avgång överraskade många inom banken. Flera bedömare räknar med att hon snart dyker upp i en ledande roll hos en annan stor finanskoncern.
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