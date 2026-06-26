Nu börjar jakten på ett av världens tyngsta finansjobb

Med beslutet ritar han samtidigt om den mångåriga maktkampen om vem som ska ta över efter honom.

Två av bankens högsta chefer, Doug Petno och Troy Rohrbaugh, befordras till nya roller med ansvar för bankens viktigaste verksamheter.

Sågs som en toppkandidat

Beslutet ses som en tydlig signal om att de nu är de främsta kandidaterna att efterträda Dimon som vd.

Samtidigt lämnar Marianne Lake banken efter att nyligen ha fått besked om att hon inte längre är aktuell som vd-kandidat, skriver Financial Times.

Lake, som lett JPMorgans omfattande konsumentverksamhet sedan 2021, har länge betraktats som en av de starkaste interna utmanarna och var den enda kvinnan bland toppkandidaterna.

Ledningsförändringen stärker också bilden av att Dimon inte planerar att lämna vd-posten inom den närmaste tiden.

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