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Nvidias halverar kundlistan: Så påverkar "vita lista" aktien

Jensen Huang (t.v.), vd och koncernchef för Nvidia, och Jim Anderson, vd för Coherent, signerar en ceremoniell byggbalk inför den första spadtaget-ceremonin för en utbyggnad av Coherents produktionsanläggning tisdagen den 16 juni 2026 i Sherman, Texas. (AP Photo/Jeffrey McWhorter)
Jensen Huang (t.v.), vd och koncernchef för Nvidia, och Jim Anderson, vd för Coherent, signerar ett ceremoniellt kontrakt inför den första spadtagsceremonin för utbyggnad av Coherents produktionsanläggning den 16 juni 2026, i Texas. (Foto: Jeffrey McWhorter / TT)

Nvidia har mer än halverat antalet asiatiska kunder som får köpa bolagets AI-chip. Bakgrunden är en ny ”vit lista” över företag som har klarat en hårdare granskning. Vi analyserar vad som händer med aktien.

Syftet är att stoppa vidareförsäljning till kinesiska köpare i strid med de amerikanska exportreglerna.

Hårdast drabbade är molntjänstbolag i Singapore, Malaysia och Japan. De kan ansöka på nytt efter åtgärder. Kontrollerna har skärpts efter påtryckningar från Vita huset och genomförs med stöd av USA:s handelsdepartement.

Kina är redan borträknat

Dagens PS beskrev i februari hur marknaden slutat belöna Nvidia för rekordsiffror och i stället prissätter risker flera år framåt. Kina är i praktiken redan avskrivet.

Under det senaste kvartalet såldes inga Hopper-chip alls dit, mot 4,6 miljarder dollar, eller 44,5 miljarder kronor, samma period året innan. Prognosen på 91 miljarder dollar, eller 881 miljarder kronor, för innevarande kvartal innehåller noll kinesiska datacenterintäkter, enligt Nvidia.

Plan B stryks helt och hållet

Sydostasien var vägen runt de amerikanska molnjättarna, och den delen växte snabbast. Segmentet med AI-moln, industri och företag omsatte 37 miljarder dollar, eller 358 miljarder kronor. Det är en uppgång på 31 procent på ett enda kvartal, enligt Nvidia.

Samtidigt är beroendet av storkunder redan extremt: En enda direktkund stod för 22 procent av intäkterna förra räkenskapsåret, en annan för 14 procent, enligt årsredovisningen. Den vita listan förvärrar koncentrationen.

Att Nvidia dessutom finansierar delar av sin egen efterfrågan genom investeringar i AI-bolag har ifrågasatts som cirkulärt, enligt Realtid. Noterade molnuppstickare som Nebius och IREN sitter dessutom sämre till än Nvidia självt. De köper chippen, utan att ha förhandlingsläge.

Så påverkas svenska sparare

Nvidia väger tyngst i de globala indexfonder där mycket av svenskt fond- och pensionssparande ligger. Bolaget är även det största innehavet i norska oljefonden. Rör sig aktien några procent syns det i premiepensionen, utan att någon fattat ett aktivt beslut.

Svenska underleverantörer i halvledarkedjan följer en liknande kurva.

PS analys

Nvidia är utbudsbegränsat, inte efterfrågebegränsat. Därför kommer intäkterna inte påverkas nämnvärt.

Bolaget hade 119 miljarder dollar i inköpsåtaganden och 25,8 miljarder i lager vid kvartalsskiftet, enligt kvartalsrapporten, och guidar 91 miljarder dollar i intäkter för innevarande kvartal.

Så länge orderboken överstiger vad TSMC och packningskapaciteten kan leverera, går varje chip som nekas ett malaysiskt molnbolag i stället till Microsoft, Meta eller Amazon. Volymen försvinner alltså inte, utan chippen byter bara köpare.

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Amanda Hannasdotter

Börs- och finansskribent på Dagens PS. Har stort intresse för privata investeringar, sparande och börsen. Stipendiat för Aktiespararnas Ungdomsstipendium år 2013.

Amanda Hannasdotter

Börs- och finansskribent på Dagens PS. Har stort intresse för privata investeringar, sparande och börsen. Stipendiat för Aktiespararnas Ungdomsstipendium år 2013.

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