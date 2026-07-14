Nvidias halverar kundlistan: Så påverkar "vita lista" aktien

Plan B stryks helt och hållet

Sydostasien var vägen runt de amerikanska molnjättarna, och den delen växte snabbast. Segmentet med AI-moln, industri och företag omsatte 37 miljarder dollar, eller 358 miljarder kronor. Det är en uppgång på 31 procent på ett enda kvartal, enligt Nvidia.

Samtidigt är beroendet av storkunder redan extremt: En enda direktkund stod för 22 procent av intäkterna förra räkenskapsåret, en annan för 14 procent, enligt årsredovisningen. Den vita listan förvärrar koncentrationen.

Att Nvidia dessutom finansierar delar av sin egen efterfrågan genom investeringar i AI-bolag har ifrågasatts som cirkulärt, enligt Realtid. Noterade molnuppstickare som Nebius och IREN sitter dessutom sämre till än Nvidia självt. De köper chippen, utan att ha förhandlingsläge.

Så påverkas svenska sparare

Nvidia väger tyngst i de globala indexfonder där mycket av svenskt fond- och pensionssparande ligger. Bolaget är även det största innehavet i norska oljefonden. Rör sig aktien några procent syns det i premiepensionen, utan att någon fattat ett aktivt beslut.

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Svenska underleverantörer i halvledarkedjan följer en liknande kurva.

PS analys

Nvidia är utbudsbegränsat, inte efterfrågebegränsat. Därför kommer intäkterna inte påverkas nämnvärt.



Bolaget hade 119 miljarder dollar i inköpsåtaganden och 25,8 miljarder i lager vid kvartalsskiftet, enligt kvartalsrapporten, och guidar 91 miljarder dollar i intäkter för innevarande kvartal.

Så länge orderboken överstiger vad TSMC och packningskapaciteten kan leverera, går varje chip som nekas ett malaysiskt molnbolag i stället till Microsoft, Meta eller Amazon. Volymen försvinner alltså inte, utan chippen byter bara köpare.

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