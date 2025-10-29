Ett oväntat forskningsgenombrott kan förändra framtidens batterier. En upptäckt som dessutom kan användas för att avsalta havsvatten.
Vatten i batteriet – genombrott kan krossa litiums dominans
Forskare vid University of Surrey har upptäckt att natriumjonbatterier presterar betydligt bättre när man behåller vatten i materialet.
Traditionellt har forskare värmebehandlat natriumvanadat-hydrat (NVOH) för att avlägsna vatteninnehållet, men forskarteamet vid Surrey valde att utmana den invanda metoden.
Europa kan bli litiumstormakt – gigantisk fyndighet bekräftad
En av världens största fyndigheter av litium har bekräftats i Tyskland. Upptäckten kan omforma Europas roll i den globala elbils- och batteriindustrin.
Resultatet blev en fördubblad laddningskapacitet jämfört med konventionella natriumjonbatterier.
“Våra resultat var helt oväntade”, säger Dr. Daniel Commandeur vid University of Surrey till Oilprice.com och fortsätter:
“Natriumvanadiumoxid har funnits i åratal, och folk värmebehandlar det vanligtvis för att avlägsna vattnet eftersom man tror att det orsakar problem. Vi bestämde oss för att ifrågasätta den antagandet, och resultatet var mycket bättre än vi förväntat oss.”
Laddar snabbare och bättre
Batteriet lagrar inte bara mer energi. Det laddar också snabbare och förblir stabilt i över 400 laddningscykler.
Men den kanske mest överraskande upptäckten är att tekniken även kan användas för avsaltning av havsvatten.
“På lång sikt betyder det att vi kanske kan designa system som använder havsvatten som en helt säker, gratis och riklig elektrolyt, samtidigt som vi producerar färskvatten som en del av processen”, förklarar Dr. Commandeur.
Litium dominerar marknaden för batterier
Genombrottet kommer i rätt tid. Litiumjonbatterier dominerar idag 70 procent av alla återuppladdningsbara enheter, men är problematiska på flera sätt.
Utvinningen är vattenkrävande, det tar 682 gånger mer vatten att utvinna ett ton litium jämfört med ett ton natrium, säger James Quinn, vd för batteriföretaget Faradion, till BBC. Dessutom är litiumets leveranskedjor till stor del kontrollerade av Kina.
Svensk satsning på natrium
I Sverige pågår redan kommersiell utveckling. Skånska Ertzy har byggt Europas första industriella energilager baserat på natriumjonbatterier, en 130 kWh-anläggning i Förslöv.
Bakom bolaget står Filip Lilja, medgrundare till Einride, som lyfter teknikens höga säkerhet och låga brandrisk.
Men enligt de flesta experter så handlar framtiden troligen inte om att välja mellan litium och natrium, utan om att utnyttja båda teknikernas styrkor för en mer mångsidig och hållbar energilagring.
Ett oväntat forskningsgenombrott kan förändra framtidens batterier. En upptäckt som dessutom kan användas för att avsalta havsvatten. Forskare vid University of Surrey har upptäckt att natriumjonbatterier presterar betydligt bättre när man behåller vatten i materialet. Traditionellt har forskare värmebehandlat natriumvanadat-hydrat (NVOH) för att avlägsna vatteninnehållet, men forskarteamet vid Surrey valde att utmana den invanda metoden. …
