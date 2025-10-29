Vatten i batteriet – genombrott kan krossa litiums dominans

Forskare vid University of Surrey har upptäckt att natriumjonbatterier presterar betydligt bättre när man behåller vatten i materialet.

Traditionellt har forskare värmebehandlat natriumvanadat-hydrat (NVOH) för att avlägsna vatteninnehållet, men forskarteamet vid Surrey valde att utmana den invanda metoden.

Resultatet blev en fördubblad laddningskapacitet jämfört med konventionella natriumjonbatterier.

“Våra resultat var helt oväntade”, säger Dr. Daniel Commandeur vid University of Surrey till Oilprice.com och fortsätter:

“Natriumvanadiumoxid har funnits i åratal, och folk värmebehandlar det vanligtvis för att avlägsna vattnet eftersom man tror att det orsakar problem. Vi bestämde oss för att ifrågasätta den antagandet, och resultatet var mycket bättre än vi förväntat oss.”

Laddar snabbare och bättre

Batteriet lagrar inte bara mer energi. Det laddar också snabbare och förblir stabilt i över 400 laddningscykler.

Men den kanske mest överraskande upptäckten är att tekniken även kan användas för avsaltning av havsvatten.

“På lång sikt betyder det att vi kanske kan designa system som använder havsvatten som en helt säker, gratis och riklig elektrolyt, samtidigt som vi producerar färskvatten som en del av processen”, förklarar Dr. Commandeur.