Finland utmanar Kina – ny gruva kan rita om spelplanen för Europa

Förberedelserna är klara, anläggningarna står redo och snart börjar brytningen av en råvara som efterfrågas som aldrig förr.

Bakom satsningen finns ett miljardprojekt där finska staten själv äger en betydande del. Det handlar om en investering på motsvarande 8,5 miljarder kronor, med löfte om både arbetstillfällen och en plats i centrum för en växande global industri.

På plats i Kaustby och Karleby har bygget pågått i flera år. Malmen ligger blottad, och snart skickas det första materialet vidare till förädling. Men det är inte järn, koppar eller guld som hägrar i de österbottniska markerna.

Batterimetallen som alla jagar

Svaret är litium – hjärtat i dagens batterier. Finland får Europas största litiumgruva, med en planerad produktion på 15 000 ton litiumhydroxid per år. Det motsvarar nästan tre procent av världsmarknaden, rapporterar finska Tinkiikkatalous.

Finska Keliber blir först i Europa att ta fram batterikemikalien från egen malm, och dessutom genom en process som sticker ut. Till skillnad från den sura kemikaliebehandling som dominerar globalt använder bolaget en alkalisk metod som lämnar efter sig byggbart sandmaterial i stället för miljöfarligt avfall.

”På andra platser skapas sidoströmmar som kräver omfattande hantering. Vår process ger i stället en produkt som direkt kan användas i till exempel hamnar eller betong”, säger Kelibers vd Hannu Hautala.

Strategiskt övertag för Finland

Produktionen väntas vara i gång under 2026, då raffinaderiet i Karleby tar emot det första koncentratet. För Finland är det här mer än en industriell satsning det är ett geopolitiskt övertag. I dag dominerar Kina och Australien marknaden, men med Europas egna källor minskar beroendet.

Den lokala effekten är också stor. Kaustby, med bara 5 000 invånare, förvandlas till centrum för ett internationellt framtidsprojekt. Dessutom har staten har gått in som delägare, vilket gör att eventuella vinster inte bara rinner iväg till privata ägare.

Mer än litium i Lappland

Att Finland stärker sin ställning som råvarunation märks på fler håll. Nyligen rapporterade Dagens PS om en upptäckt i Lappland där 110 ton guld uppskattas ligga i berggrunden. Fyndet kan, om det bekräftas i större skala, bli ett av de mest betydelsefulla i Europa på årtionden.

Tillsammans ger det en bild av ett land som sitter på strategiska tillgångar just när världen skriker efter nya resurser. Från elbilar till ädelmetaller, Finland kan mycket väl bli Europas nya skattkammare.