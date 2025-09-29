Dagens PS
Europa kan bli litiumstormakt – gigantisk fyndighet bekräftad

Ett nytt stort fynd av litium i Tyskland kan förändra mycket. (Foto: Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

En av världens största fyndigheter av litium har bekräftats i Tyskland. Upptäckten kan omforma Europas roll i den globala elbils- och batteriindustrin.

Energibolaget Neptune Energy har bekräftat att Tyskland besitter en av världens största litiumresurser – motsvarande 43 miljoner ton litiumkarbonat. Detta rapporterar Interesting Engineering. Fyndigheten ligger i Altmark-regionen i norra Sachsen-Anhalt, ett område med 55 års historia av naturgasproduktion.

Upptäckten gjordes efter att det brittiska olje- och gasbolaget anlitade det oberoende värderingsföretaget Sproule ERCE. De gjorde detta för att fastställa resursbasen för ett litiumutvinningsprojekt i regionen.

“Detta gör det möjligt för oss att bidra betydligt till den tyska och europeiska försörjningsmarknaden för det kritiska råmaterialet litium”, säger Neptune Energys vd Andreas Scheck till Interesting Engineering.

Stor som en av de största fyndigheterna i världen

För att sätta storleken i perspektiv: Litiumtriangeln mellan Argentina, Bolivia och Chile innehåller nästan 50 miljoner ton av metallen. Den står för 53 procent av världens litiumresurser. Den tyska fyndigheten är alltså i samma storleksklass som en av världens mest kända litiumregioner.

Altmark-bassängen har länge varit en viktig plats för naturgasutvinning och var en gång ett av Europas största gasfält. Nya data visar nu att saltlaken från det stora Altmark-gasfältet inte bara är starkt mineraliserad utan också höganrikad med litium.

Istället för att förlita sig på miljöskadliga metoder som dagbrott eller avdunstningsdammar, använder Neptune Energy en process som kallas direkt litiumutvinning (DLE) från underjordisk saltlake. Tekniken är utformad för att minimera markanvändning och miljöpåverkan.

Jakten på litium pågår för fullt

Litium har blivit en oerhört kritisk metall globalt inte minst då det behövs för batteritillverkning och elbilar.

Därför har jakt intensifierats för att se till att mätta behoven. Just nu arbetar man för fullt med att göra klart en litiumgruva i Finland där stora mängde litium ska utvinnas.

I USA har man också satsat på metallen. Där förhandlar amerikanska staten med landets största gruva om att köpa in sig på 10 procent i bolaget.

Även stora bolag inom både gruvindustrin och oljeindustrin som Rio Tinto och Exxonmobil har börjat satsa på litium.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

