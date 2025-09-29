Europa kan bli litiumstormakt – gigantisk fyndighet bekräftad

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Energibolaget Neptune Energy har bekräftat att Tyskland besitter en av världens största litiumresurser – motsvarande 43 miljoner ton litiumkarbonat. Detta rapporterar Interesting Engineering. Fyndigheten ligger i Altmark-regionen i norra Sachsen-Anhalt, ett område med 55 års historia av naturgasproduktion.

Upptäckten gjordes efter att det brittiska olje- och gasbolaget anlitade det oberoende värderingsföretaget Sproule ERCE. De gjorde detta för att fastställa resursbasen för ett litiumutvinningsprojekt i regionen.

“Detta gör det möjligt för oss att bidra betydligt till den tyska och europeiska försörjningsmarknaden för det kritiska råmaterialet litium”, säger Neptune Energys vd Andreas Scheck till Interesting Engineering.

Stor som en av de största fyndigheterna i världen

För att sätta storleken i perspektiv: Litiumtriangeln mellan Argentina, Bolivia och Chile innehåller nästan 50 miljoner ton av metallen. Den står för 53 procent av världens litiumresurser. Den tyska fyndigheten är alltså i samma storleksklass som en av världens mest kända litiumregioner.

Altmark-bassängen har länge varit en viktig plats för naturgasutvinning och var en gång ett av Europas största gasfält. Nya data visar nu att saltlaken från det stora Altmark-gasfältet inte bara är starkt mineraliserad utan också höganrikad med litium.

Istället för att förlita sig på miljöskadliga metoder som dagbrott eller avdunstningsdammar, använder Neptune Energy en process som kallas direkt litiumutvinning (DLE) från underjordisk saltlake. Tekniken är utformad för att minimera markanvändning och miljöpåverkan.