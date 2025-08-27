Under den lugna vattenytan i Katcha-sjön finns guldförande berglager som tros innehålla fyndigheter på flera ton.
Sjön som gömmer tonvis av guld under ytan
Det handlar inte om enstaka guldkorn utan om avlagringar som bildats under miljontals år, nu bevarade under sediment och vatten.
För Kanada, som redan är en tung aktör inom gruvnäringen, beskrivs fyndet som en möjlighet att stärka positionen ytterligare, rapporterar Mellebonne.
Historien som aldrig släppte taget
Katcha-sjön är ingen ny bekantskap för geologer och guldprospektörer. Redan på 1800-talet började det brytas guld i området, med som mest över 1 600 uns utvunnet under ett enda år. Totalt togs nära 26 000 uns guld upp innan verksamheten upphörde 1941.
Sedan dess har området mest fört en tynande tillvaro, med sporadiska prospekteringar som sällan gett större resultat. Men med modern teknik har bilden förändrats. Nya undersökningar pekar på över hundra kvartsådror i området, betydligt fler än de sex som tidigare stod för nästan all utvinning.
Faktaruta: Lake Catcha Gold District
- Första guldfyndet: 1865
- Storskalig brytning startade 1881 av Oxford Gold Mining Company, som gjorde sjön till ett av Nova Scotias mest produktiva distrikt.
- Som mest producerades 1 643 uns guld på ett år under ledning av J.M. Reid.
- Totalt utvanns 25 947 uns guld mellan 1882 och 1941, varav merparten av Oxford.
- Efter 1941 låg brytningen nere, med endast sporadiska prospekteringar från 1970-talet och framåt.
- Geologer har hittat över 100 kvartsådror i området, men historisk gruvdrift koncentrerades till sex. Moderna metoder kan öppna för ny utvinning.
Källa: Notyourgrandfathersmining.ca
Guld under ytan
I dag är det bolaget Acadian Gold Corporation som kontrollerar en större del av Katcha-sjöns geologiska struktur. Företaget planerar borrningar för att kartlägga potentialen.
Om fyndet visar sig vara lika rikt som indikationerna antyder kan tusentals arbetstillfällen skapas och regionens gruvindustri få ett kraftigt uppsving.
Experter pekar också på att Kanada, till skillnad från många andra råvarunationer, inte har några gränskonflikter kring fyndet. Guldet kan därmed förvaltas helt på egna villkor – något som förstärker landets kontroll över sina naturresurser.
Framtiden för guldsjön
Än är det långt kvar innan någon gruvdrift kan bli verklighet. Mycket hänger på tekniska lösningar och hur lönsamheten ser ut.
Men bara tanken på en sjö fylld med guld har redan väckt fascination och förvandlat Katcha-sjön till en plats där historien möter framtiden.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
