Sjön som gömmer tonvis av guld under ytan

Det handlar inte om enstaka guldkorn utan om avlagringar som bildats under miljontals år, nu bevarade under sediment och vatten.

För Kanada, som redan är en tung aktör inom gruvnäringen, beskrivs fyndet som en möjlighet att stärka positionen ytterligare, rapporterar Mellebonne.

Historien som aldrig släppte taget

Katcha-sjön är ingen ny bekantskap för geologer och guldprospektörer. Redan på 1800-talet började det brytas guld i området, med som mest över 1 600 uns utvunnet under ett enda år. Totalt togs nära 26 000 uns guld upp innan verksamheten upphörde 1941.

Att kräva guld vid Katcha-sjön är ingen ny idé, snarare tvärtom.

Sedan dess har området mest fört en tynande tillvaro, med sporadiska prospekteringar som sällan gett större resultat. Men med modern teknik har bilden förändrats. Nya undersökningar pekar på över hundra kvartsådror i området, betydligt fler än de sex som tidigare stod för nästan all utvinning.

Faktaruta: Lake Catcha Gold District

Första guldfyndet: 1865

Storskalig brytning startade 1881 av Oxford Gold Mining Company, som gjorde sjön till ett av Nova Scotias mest produktiva distrikt.

Som mest producerades 1 643 uns guld på ett år under ledning av J.M. Reid.

Totalt utvanns 25 947 uns guld mellan 1882 och 1941, varav merparten av Oxford.

Efter 1941 låg brytningen nere, med endast sporadiska prospekteringar från 1970-talet och framåt.

Geologer har hittat över 100 kvartsådror i området, men historisk gruvdrift koncentrerades till sex. Moderna metoder kan öppna för ny utvinning.

Källa: Notyourgrandfathersmining.ca