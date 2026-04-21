200 meter långt fartyg borrar efter sällsynta metaller i Stilla havet

Fartyget sänkte 600 stålrörssegment till botten och pumpade sedan upp sedimentet med havsvatten. Analysarbetet av exakt innehåll och mängd pågår fortfarande.

Fyndigheten i det aktuella området bedöms rymma över 16 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller, vilket gör den till världens tredje största reserv, enligt Nikkei. Det inkluderar dysprosium och yttrium. Tillräckliga volymer för hundratals år av förbrukning om siffrorna stämmer.

Sällsynta metaller är Kinas vapen mot väst

Dagens PS har löpande bevakat hur Kina använder sin dominans inom kritiska mineraler som ett handelspolitiskt vapen. Kina kontrollerar i dag merparten av världens produktion och raffinering av sällsynta jordartsmetaller som är nödvändiga för allt från elbilsmotorer och vindkraftverk till radarsystem och missiler.

Japan fick en tidig och smärtsam lektion 2010. Under en diplomatisk kris kring Senkakuöarna stoppade Kina sin export till Japan i två månader. Priserna på sällsynta jordartsmetaller tiodubblades inom ett år. Sedan dess har Japan skurit ned sitt importberoende av Kina från över 90 procent till runt 50 procent, en nivå som inget annat land har kommit i närheten av.