Londons finanselit bidrar mindre till statskassan

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Svag produktivitet

ANNONS

Utvecklingen kommer vid en tidpunkt då landets produktivitet redan är svag efter finanskrisen 2008 och pandemin.

Medan många G7-länder återhämtat sig snabbare har Storbritannien haft en av de lägsta produktivitetstillväxterna i västvärlden.

Sedan 2019 har produktionen per arbetad timme ökat med knappt två procent.

Bidrar mindre till skatteintäkterna

Finanssektorn, länge den starkaste motorn i landets ekonomiska tillväxt, har tappat i betydelse. Städer som London, som tidigare varit Europas självklara finanscentrum, ser nu sin dominans utmanas.

Bankernas flytt till EU har skapat dubblerade roller och fler regulatoriska hinder. Samtidigt har sektorns bidrag till den brittiska skattebasen minskat.

För finansminister Rachel Reeves innebär lägre tillväxt svåra avvägningar i budgeten på grund av mindre skatteintäkter och minskat reformutrymme.

“Bättre utan Brexit”

Trots att regeringen avvisar en återgång till EU:s inre marknad försöker Reeves stärka banden till Europa och reformera City of London för att återvinna konkurrenskraften.

ANNONS

Samtidigt varnar ekonomer för att den finansiella sektorn inte längre kan bära ekonomin som tidigare – och att Storbritannien nu står inför ett vägval mellan att diversifiera sin tillväxt eller fortsätta beroendet av en försvagad finansindustri.

”Man går runt i Canary Wharf och City och tänker: ’Wow, det här ser fantastiskt ut, vem sa att Brexit skulle bli dåligt?’ Det är fantastiskt. Men det skulle troligen ha varit ännu bättre utan Brexit”, säger William Wright, vd för tankesmedjan New Financial.