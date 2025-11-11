Dagens PS
Uranet är vårt – men EU håller nyckeln

Genom ett 70 år gammalt fördrag håller EU i nyckeln till Sveriges utan.
Genom ett 70 år gammalt fördrag håller EU i nyckeln till Sveriges utan. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

När riksdagen öppnar för svensk uranbrytning 2026 väcks många frågor. Hur mycket av det egna uranet får vi egentligen använda själva? Svaret ligger djupt inbäddat i ett fördrag från 1957 och i Bryssel.

Sverige sitter på några av Europas största fyndigheter av uran, framför allt i Billingen i Västergötland, men även i Skåne, Närke och längs fjällkedjan.

Det uran som av många ses som en för stor miljörisk har istället blivit en strategisk resurs. Med stigande priser och ny kärnkraftsplanering vill regeringen åter öppna gruvorna. Men mitt i optimismen tornar en osynlig gräns upp sig: Euratom.

Sveriges förbjudna metall gör comeback. Dagens PS

Bryssels grepp om kärnmaterialet

Euratom-fördraget, som Sverige anslöt sig till vid EU-inträdet 1995, ger EU långtgående befogenheter att övervaka och samordna medlemsländernas kärnbränsleförsörjning. Bakgrunden var säkerhet. Att ingen skulle kunna bygga kärnvapen i smyg.

Genom Euratoms försörjningsbyrå, ESA, samordnas all handel med uran inom unionen. Varje köp, varje anrikningsavtal måste godkännas av byrån.

I teorin har ESA dessutom förköpsrätt på allt kärnmaterial som utvinns i EU-länderna. Det betyder att även svenskt uran, i juridisk mening, först passerar genom Bryssel innan det kan användas i våra egna reaktorer.

Man har till och med formell äganderätt till allt särskilt klyvbart material, som anrikat uran och plutonium. Även om den regeln sällan tillämpas i praktiken, visar den hur tätt EU:s kontrollnät är vävt.

Euratom i korthet

  • Grundades 1957 för att samordna kärnenergi inom EU.
  • Sverige anslöt sig 1995 vid EU-inträdet.
  • Euratoms försörjningsbyrå (ESA) måste godkänna alla uranaffärer inom EU.
  • Fördraget ger Euratom formell äganderätt till klyvbart material.
  • Sverige får behålla eget uran men måste följa EU:s regler för kontroll och säkerhet.
Kan Sverige bli självförsörjande?

Trots den byråkratiska “snaran” finns ingen paragraf som tvingar Sverige att dela sitt uran med andra. Om brytningen kommer igång får vi i praktiken behålla råvaran själva, så länge vi följer de gemensamma reglerna för rapportering och säkerhet.

Men vägen till svensk självförsörjning är betydligt längre än så. Sverige saknar i dag egen anrikningskapacitet och köper tjänster från andra länder.

Även tillverkningen av bränsleelement sker via internationella avtal, där Euratom har sista ordet. Därmed är vi, trots egna fyndigheter, fortfarande beroende av utlandet för varje steg mellan berg och reaktor.

Ett vägval mellan oberoende och natur

För gruvindustrin innebär beslutet om att tillåta uranbrytning ett steg mot nya verksamheter och energipolitisk självständighet. Branschföreträdare menar, enligt Tidningen Näringslivet, att det öppnar för svensk självständighet gällande försörjningen av uran.

Motståndarna ser något helt annat. Miljörörelsen varnar för irreversibla skador på mark och grundvatten och anklagar regeringen för att sätta industrins intressen framför demokratin.

Att det kommunala vetot avskaffas väcker särskilt starka reaktioner. Naturskyddsföreningen talar om ett ”kunskaps- och demokratiförakt” och om marker som ”aldrig kan odlas igen”.

BrysselEUSverigeUran
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

