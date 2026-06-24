Kolkraft får ett uppsving i Tyskland – kan försena utfasningen

Tidsplanen i fokus

Industrin varnar för att elförsörjningen måste vara både stabil och konkurrenskraftig om investeringar och produktion ska stanna i landet.

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Förespråkare för en förlängning av kolkraftens livslängd menar att förnybara energikällor ännu inte kan garantera tillräcklig leveranssäkerhet under perioder med låg vind- och solproduktion.

Trots diskussionen är det få etablerade partier som vill överge målet om att fasa ut kolet helt.

I stället handlar debatten om hur snabbt processen ska genomföras och om vissa kraftverk bör hållas tillgängliga som reservkapacitet under en övergångsperiod.

Ett förslag som diskuteras är att sex kolkraftverk som använder importerad stenkol ska få återgå till mer regelbunden produktion.

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Regeringen oense

Anläggningarna används i dag främst som reserv för att stötta elnätet vid hög efterfrågan eller tillfälliga bristsituationer.

Frågan splittrar regeringskoalitionen. Kristdemokratiska CDU vill prioritera energisäkerhet och lägre kostnader, medan socialdemokratiska SPD varnar för att lättnader riskerar att bromsa klimatomställningen och låsa fast landet i fortsatt fossilberoende.

Samtidigt fortsätter utbyggnaden av förnybar energi. Förra året kom omkring 59 procent av den tyska elproduktionen från förnybara källor som vind- och solkraft.

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Regeringens långsiktiga plan är att naturgas ska fungera som komplement när väderberoende kraftproduktion inte räcker till.

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