Dyrare naturgas i Tyskland har gjort att kolkraften har hamnat i ropet igen. Allt fler vill nu att utfasningen ska skjutas upp.
Kolkraft får ett uppsving i Tyskland – kan försena utfasningen
Kolkraft ses som en av de absolut smutsigaste energikällorna, och Tyskland är därmed ett av länderna som håller på att fasa ut det.
Men det kan nu skjutas på framtiden när stigande energipriser sätter press på landets energiomställning.
Regeringen ska senare i år fatta beslut om huruvida delar av den planerade avvecklingen av kolkraften behöver skjutas upp.
Debatten har tagit fart
Tyskland är Europas största användare av kol för elproduktion och får fortfarande omkring en femtedel av sin el från kolkraftverk. Samtidigt har landet åtagit sig att helt fasa ut kolet senast 2038.
För den särskilt klimatbelastande brunkolen är målet att produktionen ska upphöra redan 2030.
Debatten har tagit ny fart efter att gaspriserna stigit kraftigt till följd av den geopolitiska oron i Mellanöstern.
Eftersom Tyskland importerar merparten av sin naturgas samtidigt som landet har stora egna tillgångar av billig brunkol har flera röster börjat ifrågasätta om tidsplanen är realistisk, skriver BBC.
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Tidsplanen i fokus
Industrin varnar för att elförsörjningen måste vara både stabil och konkurrenskraftig om investeringar och produktion ska stanna i landet.
Förespråkare för en förlängning av kolkraftens livslängd menar att förnybara energikällor ännu inte kan garantera tillräcklig leveranssäkerhet under perioder med låg vind- och solproduktion.
Trots diskussionen är det få etablerade partier som vill överge målet om att fasa ut kolet helt.
I stället handlar debatten om hur snabbt processen ska genomföras och om vissa kraftverk bör hållas tillgängliga som reservkapacitet under en övergångsperiod.
Ett förslag som diskuteras är att sex kolkraftverk som använder importerad stenkol ska få återgå till mer regelbunden produktion.
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Regeringen oense
Anläggningarna används i dag främst som reserv för att stötta elnätet vid hög efterfrågan eller tillfälliga bristsituationer.
Frågan splittrar regeringskoalitionen. Kristdemokratiska CDU vill prioritera energisäkerhet och lägre kostnader, medan socialdemokratiska SPD varnar för att lättnader riskerar att bromsa klimatomställningen och låsa fast landet i fortsatt fossilberoende.
Samtidigt fortsätter utbyggnaden av förnybar energi. Förra året kom omkring 59 procent av den tyska elproduktionen från förnybara källor som vind- och solkraft.
Regeringens långsiktiga plan är att naturgas ska fungera som komplement när väderberoende kraftproduktion inte räcker till.
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