Forskare: Övergivna kolgruvor läcker koldioxid i århundraden

Vet inte var utsläppen sker

Forskningen, ledd av geokemisten Dorothy Vesper vid West Virginia University, presenterades på konferensen GSA Connects 2025 i San Antonio, enligt ett pressmeddelande från Geological Society of America.

“Vi skulle vilja ha en mycket bättre uppfattning på hur stora dessa koldioxidutsläpp är”, säger Vesper.

”En stor del av det beror helt enkelt på att man inte ens vet var utsläppen sker. Och det gäller inte bara Appalachia. Det är över hela landet. Det är över hela världen, egentligen, dessa gruvvatten”, tillägger hon.

Hennes forskning visar att dräneringsvatten från gamla kolgruvor kan ventilera koldioxid till atmosfären i årtionden efter att brytningen upphört. I en tidigare studie från 2016 uppskattade Vesper och kollegor att dränering från bara 140 övergivna gruvor i Pennsylvania släpper ut lika mycket koldioxid årligen som ett mindre kolkraftverk, enligt Earth.com.

Syran som frigör gammalt kol

Det sura gruvvattnet uppstår när sulfidhaltiga mineraler reagerar med syre och vatten och bildar svavelsyra. När vattnet rinner genom kalksten och andra karbonatbergarter löser det upp kol som tidigare legat bundet i stenen.

I pressmeddelandet förklaras att ”det sura vattnet löser upp karbonatbergarter, vilket frigör karbonatjoner som omvandlas till löst oorganiskt kol, inklusive koldioxid”. När dräneringen når luften frigörs gasen och stiger mot ytan.

Tusen gånger mer koldioxid

Enligt forskarna kan koldioxidhalterna i vissa gruvor vara upp till tusen gånger högre än i naturliga vattendrag.

De höga halterna gjorde att vanliga instrument inte räckte till.

“Det kommer i princip från läskindustrin. Buteljeringsanläggningar och bryggerier har dem”, säger Vesper.

“Dryckesinstrumentet är designat för att bäras runt på bryggeriogolvet och anslutas till dessa gigantiska behållare. Så det är verkligen portabelt och det kan hantera riktigt höga koldioxidutsläpp”, konstaterar hon också.

Med hjälp av den utrustningen kunde forskarna mäta nivåer som liknar dem i hydrotermiska källor. Halterna varierade dessutom med nederbörd, årstid och grundvattennivåer.

Forskarna planerar nu att utöka sina mätningar, inkludera metan och testa saneringsmetoder som kan minska koldioxidutsläppen, bland annat genom att leda dräneringsvattnet under jord till våtmarker innan det når luften.

