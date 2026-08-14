Tankfartygen vänder mot Asien – varning för brist på diesel

Nu ser det faktumet ut att resultera i en brist på diesel i Europa, då importen faller kraftigt.

Ändrade kurs utanför Spanien

Ett tydligt exempel är tankfartyget Elka Delphi, som enligt tyska T-Online var lastat med omkring 1,2 miljoner fat diesel på väg mot Europa. Fartyget ändrade kurs utanför Spanien och lasten såldes vidare. Det nya målet blev Durban i Sydafrika, på vägen mot Asien.

Bakom utvecklingen ligger bland annat kriget mellan USA och Iran, störningarna kring Hormuzsundet och Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier. Ryssland har dessutom stoppat exporten av diesel och bensin, vilket ytterligare pressar den globala marknaden.

Betalar mer i Asien

Minst fyra diesel­tankers ska enligt uppgifter som T-Online hänvisar till ha dirigerats om, med sammanlagt omkring 190 miljoner liter bränsle. Det finns en enkel anledning: Köpare i Asien är beredda att betala mer, då deras kris är än djupare.

Problemet är större än enskilda leveranser. Europas dieselimport har fallit kraftigt. Enligt Reuters har importen minskat från 1,97 miljoner fat per dag i januari till 1,56 miljoner fat per dag i augusti. Dieselpriset i Europa har nu dessutom passerat priset på flygbränsle för första gången på mer än ett år.

”Det verkligt svåra läget gäller raffinerade produkter som diesel och fotogen”, skriver forskaren Thomas Puls vid Institut der deutschen Wirtschaft, IW Köln, i en analys.

Diesellager på rekordlåga nivåer

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Produkterna har blivit globalt knappare och fått större prissvängningar än själva råoljan. Auto Motor und Sport rapporterar att Europas diesellager är på de lägsta nivåerna sedan åtminstone 2015.

”Eftersom det är dessa produkter som håller transportsektorn igång är det att vänta att de här prishöjningarna kommer att nå varje konsument”, skriver Thomas Puls.

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