Brist på uran hotar kärnkraftsboomen: "Pressad marknad"

Men tillgången på uran ökar inte alls lika snabbt.

World Nuclear Association konstaterar att omkring 67 500 ton uran motsvarande behövs från gruvor, lager eller andra sekundära källor varje år för dagens reaktorflotta. Varje gigawatt ny kärnkraftskapacitet kräver dessutom ungefär 150 ton extra uranproduktion per år när reaktorn väl är i normal drift.

Utbudet bara 90 procent

Den årliga globala produktionen av uran ligger runt 60 000 ton per år, alltså bara runt 90 procent av det som används.

Underskottet tas från lager, som snabbt sinar.

”Efterfrågan på uran och kärnbränsle fortsätter att öka, medan den framtida tillgången inte håller jämna steg”, skriver gruvjätten Cameco i en marknadsanalys.

Bolaget pekar på geopolitisk osäkerhet, minskande sekundära lager och bristande investeringar i ny gruvkapacitet under det senaste decenniet.