Största guldfyndet på årtionden: Uppskattat till 50 miljarder

Fyndigheten, värderad till motsvarande 5,29 miljarder dollar (nästan 50 miljarder kronor) enligt projektägaren Shanta Gold, ligger strax norr om Victoriasjön.

Här planeras nu en underjordisk gruva som ska sträcka sig över ett område på drygt 330 hektar. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in och projektet väntar på grönt ljus från landets miljömyndighet Nema.

En ny guldrush tar form i västra Kenya.

Guld i Kenya

Årlig produktion: Cirka 410 kilo.

Största fyndigheten: Isulu–Bushiangala, värderad till 5,29 miljarder dollar.

Operatör: Shanta Gold Limited, ett brittiskt prospekteringsbolag.

Ekonomisk betydelse: Kan ge landet en ny exportgren vid sidan av jordbruk och turism.

Hinder: Miljöprövning, markkonflikter och krav på modern infrastruktur.

Blygsam spelare på Afrikas guldmarknad

Hittills har Kenya spelat en blygsam roll på Afrikas guldmarknad, långt bakom tungviktare som Sydafrika och Ghana. Landets årliga produktion ligger omkring 410 kilo, vilket motsvarar en bråkdel av kontinentens totala utvinning, enligt Focus.de.

Den nya fyndigheten kan förändra det.

En fullskalig gruva skulle innebära att Kenya tar ett kliv in i en industri som hittills dominerats av grannländer. Förväntningarna är höga: arbetstillfällen, ökad export och stigande skatteintäkter. Lokala företag kan dessutom få del av de investeringar som krävs under bygg- och driftsfasen.

Projektet väcker samtidigt oro. Markanvändning, miljöpåverkan och sociala konsekvenser kommer att spela en central roll i den fortsatta prövningen. Men mycket talar för att Kenya står inför sin mest betydande gruvsatsning på årtionden.