Norsk jättemiss: Gav bort 60 licenser på kritiska mineraler till Kina

En villa i Perth och ett brevlådeföretag i Oslo

Dagens Næringsliv avslöjar i en dokumentärgranskning publicerad den 15 maj hur en kinesisk affärsman i tysthet säkrat kontroll över 60 norska minerallicenser.

Mannen heter Mofei Xiong, kallar sig Murphy, och är till vardags investeringsdirektör i gruvsektorn hos Fosun. Det är ett av Kinas största privatägda börsnoterade konglomerat med över 100 000 anställda.

Xiong gick inte in genom ytterdörren. Istället registrerades två norska aktiebolag, United Minerals as och Nordic Minerals as, via hyllbolagsföretaget Nye Foretak på Tjuvholmen i Oslo.

Bolagsadressen i Brønnøysundregistret ledde till ett kontor för hyllbolag vid Aker Brygge. Postadressen ledde till en fyrarumsvilla på Gildercliffe Street 199A utanför Perth i Australien.

Bakom de norska bolagen stod ett australiskt moderbolag, United Minerals Australia Pty Ltd, grundat i januari 2024 med Xiong som styreledamot och delägare. Båda styrelseledamöterna i det australiska bolaget är födda i Kina enligt granskningen.

Inga frågor ställdes

Det norska mineraldirektoratet i Trondheim beviljade undersökningsrättigheterna som en ren formalitet. En kopia av bolagsregistreringen bifogades ansökan. Det räckte.

Ingen frågade vem som stod bakom bolaget. Ingen frågade vem styrelseledamöterna egentligen representerade. Minerallagen kräver bara att företaget är registrerat i Norge.

Xiong arbetade snabbt. Granskningen i DN visar att redan under försommaren 2025 kom de första ansökningarna. Under hösten köpte han ytterligare 38 licenser av det kanadensiska bolaget Teako Minerals, i områden som Namsskogan, Røyrvik, Grong, Tynset, Røros och Kongsberg.

”När de såg våra licenser nästan överallt insåg de att de inte kunde gå in i Norge som de ville, utan att köpa delar av vår portfölj”, säger Teako-chefen Sven Gollan till DN.

Till sin hjälp hade Xiong anlitat en av Norges mest erfarna mineraladvokater, Mona Søyland på Simonsen Vogt Wiig. Hon hänvisar till klientkonfidentialitet och vägrar kommentera hans bakgrund.

Säkerhetspolitiskt hål mitt i mineralboomen

Professor Ernst Nordtveit vid Universitetet i Bergen, som ledde det norska minerallovutvalget, medger att lagen har en grundläggande svaghet. Minerallicenser kan byta ägare utan att myndigheterna har kontroll över vem som egentligen kontrollerar dem.

”Jag tyckte redan då att man gick väldigt långt i att upphäva koncessionsreglerna”, säger Nordtveit.

Frågan om det innebär ett säkerhetspolitiskt hål besvarar han rakt: ”Ja, det kan man säga.”

Norges polissäkerhetstjänst PST har upprepade gånger varnat för kinesiska ”proxyaktörer”, personer eller organisationer utan formell koppling till underrättelsetjänster som ändå agerar på uppdrag av eller till stöd för statliga intressen.

Politiker kräver åtgärder

Reaktionerna på Stortinget har varit skarpa. Bengt Rune Strifeldt, ledare för näringsfraktionen i Fremskrittspartiet, kommenterar att partiet tar upp frågan.

”Norge kan inte riskera att strategiska resurser indirekt kontrolleras av aktörer med starka förbindelser till kinesiska myndighetsmiljöer och statliga intressen”, säger Strifeldt till DN.

Höyres näringspolitiske talesperson Bård Ludvig Thorheim kräver en genomlysning.

”Kritiska mineraler har blivit en del av den geopolitiska kampen om teknologi, industri och säkerhet. Då räcker det inte att bolaget bara är registrerat i Norge på pappret”, säger Thorheim.

Ironin är svår att missa

Hela Europas mineralstrategi bygger på att Skandinavien ska bryta beroendet av Kina. Norge ska bli kontinentens leverantör av sällsynta jordartsmetaller. Miljarder investeras och Nato trycker på.

Men medan politiker diskuterade och utredningar skrevs tog en investeringsdirektör på ett av Kinas största konglomerat, via en villa i Australien och ett brevlådeföretag i Oslo, kontroll över 60 norska minerallicenser.

Utan att en enda myndighet frågade vem han var.