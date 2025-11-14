Guldpriset rasar – ränterykten får marknaden att skaka

Guldpriset har pekat uppåt under en tid när investerare söker sig till en stadig grund i en turbulent tid.

Men på fredagen föll både guld och silver föll markant.

Uttalanden från ledamöter i den amerikanska centralbanken ledde nämligen till att marknadens förhoppningar om en räntesänkning i december snabbt avtog, skriver Mining.com.

Veckans uppgång nästan utraderad

Terminspriserna för decemberleverans av guld sjönk kraftigt i den tidiga handeln och handlades runt 4 119 dollar per uns.

Det är en nedgång som till stor del tillskrivs att kortsiktiga aktörer ville ta hem vinster samt spekulanter likviderade sina hävstångspositioner.

På kontantmarknaden föll spotpriset en bra bit under 4 100 dollar per uns, vilket raderade stora delar av veckans uppgångar.

Därefter återhämtade det sig dock något.

Silver följde med i nedgången och noterade betydande prisfall, bland annat i de mest omsatta terminskontrakten.