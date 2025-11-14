Att investera i guld har varit en god affär i år. Men under fredagen sjönk guldet kraftigt sedan spekulationer om Feds räntebesked florerat.
Guldpriset rasar – ränterykten får marknaden att skaka
Guldpriset har pekat uppåt under en tid när investerare söker sig till en stadig grund i en turbulent tid.
Men på fredagen föll både guld och silver föll markant.
Uttalanden från ledamöter i den amerikanska centralbanken ledde nämligen till att marknadens förhoppningar om en räntesänkning i december snabbt avtog, skriver Mining.com.
Veckans uppgång nästan utraderad
Terminspriserna för decemberleverans av guld sjönk kraftigt i den tidiga handeln och handlades runt 4 119 dollar per uns.
Det är en nedgång som till stor del tillskrivs att kortsiktiga aktörer ville ta hem vinster samt spekulanter likviderade sina hävstångspositioner.
På kontantmarknaden föll spotpriset en bra bit under 4 100 dollar per uns, vilket raderade stora delar av veckans uppgångar.
Därefter återhämtade det sig dock något.
Silver följde med i nedgången och noterade betydande prisfall, bland annat i de mest omsatta terminskontrakten.
Sänkning mindre sannolikt
Marknadsrörelsen speglar en snabb åtstramning i förväntningarna på penningpolitiken.
Efter nya signaler om att flera Fed-ledamöter ser fortsatt inflation ovanför målnivån och därför förespråkar försiktighet har sannolikheten för en sänkning i december sjunkit tydligt, skriver Kitco.
Prognosverktyg från CME visar att sannolikheten nu ligger under tidigare noteringar från veckan, vilket dämpar efterfrågan på ädelmetaller som normalt gynnas av att räntan sänks.
Oro kring höga värderingar
Att optimismen kring den amerikanska regeringens återöppning redan var inprisad i aktiemarknaderna gjorde att fokus skiftade mot värderingsoro, särskilt bland stora techbolag.
Den riskaversionen som följde spred sig till råvaror, där även guld pressades när investerare frigjorde kapital för att täcka marginalkrav och minska exponeringar.
I bakgrunden fortsätter geopolitik och global konjunktur att sätta ramarna för marknadens stämningsläge.
Har fortfarande stigit
Ny statistik från Kina visar en tydligare avmattning i början av fjärde kvartalet, med fallande investeringar och en svagare industriproduktion.
De omfattande stimulanspaket som annonserats tidigare under hösten har hittills haft begränsad effekt på efterfrågan och kreditgivning, vilket fortsätter att tynga sentimentet i Asien och därmed även råvarumarknaderna.
Trots fredagens fall är guldet fortfarande kraftigt upp sedan årsskiftet.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
