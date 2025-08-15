Stora prövningar för LKAB innan vd:ns avgång

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Bråk kring samernas rättigheter

Förutom att malmpriserna är på väg ner, vilket är negativt för en gruvjätte som LKAB som står för 80 procent av Europas järnmalm, så finns det även problem direkt runt husknuten – som innefattar samernas rättigheter.

Förutom järnmalm vill LKAB vara med och utvinna sällsynta jordartsmetaller som blir allt viktigare i våra tekniska prylar.

ANNONS

Problemet är att en av Europas största fyndigheter, Per Geijer-fyndigheten i Kiruna, hamnar på kollisionskurs med samernas rennäring, där renarna måsta få kunna vandra fritt mellan sommar-och vinterbeten, vilket brytning av metallerna inte kommer tillåta.

“Vår grunduppfattning är att vi kan kombinera renskötsel med gruvdrift”, säger Jan Moström, något som samerna i området inte håller med om.

“Ja, de anser att det inte går, sedan får staten bedöma detta”, klargör Moström vidare.

Utvidgat miljötillstånd i Malmbergsgruvan

I slutet av augusti kommer även förhandlingar om utvidgat miljötillstånd i Malmbergsgruvan inledas i tingsrätten, som också är en huvudbry för den sittande vd:n, vilket även Malmbanan är.

LKAB har länge velat se dubbelspår mellan Kiruna och Narvik, för att lättare kunna transportera malmen, något som än så länge inte har kommit.

“Vi ligger på absolut kapacitetstak med Malmbanan när den fungerar, varje störning innebär att vi tappar i produktion”, avslutar Moström och pekar på att det till slut ändå är “en fråga för infrastrukturministern”.

Läs även:

EU säger ja: LKAB får snabbspår för omstridd gruva. Dagens PS

ANNONS

LKAB hoppas staka ut framtiden med ny satsning. Dagens PS