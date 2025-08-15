Jan Moström är på väg ut, men stora prövningar kvarstår för LKAB innan dess.
Stora prövningar för LKAB innan vd:ns avgång
Johan Menckel, 54, har utsetts till ny vd för statliga gruvjätten LKAB.
Han tillträder under första halvåret 2026 och kommer då ta över som chef efter Jan Moström som har haft vd-rollen i ett decennium och går i pension till våren.
LKAB brottas med många problem
Den svenska gruvjätten brottas dock med en rad problem som fortfarande ligger på Moströms bord.
Rapporten från det andra kvartalet visar att rörelseresultatet har minskat från runt 2,7 miljarder kronor till cirka 1,1 miljarder kronor, enligt DN.
“Det var en reell sättning i både malmpriser och växelkurser sedan i fjol”, säger Jan Moström.
Bråk kring samernas rättigheter
Förutom att malmpriserna är på väg ner, vilket är negativt för en gruvjätte som LKAB som står för 80 procent av Europas järnmalm, så finns det även problem direkt runt husknuten – som innefattar samernas rättigheter.
Förutom järnmalm vill LKAB vara med och utvinna sällsynta jordartsmetaller som blir allt viktigare i våra tekniska prylar.
Problemet är att en av Europas största fyndigheter, Per Geijer-fyndigheten i Kiruna, hamnar på kollisionskurs med samernas rennäring, där renarna måsta få kunna vandra fritt mellan sommar-och vinterbeten, vilket brytning av metallerna inte kommer tillåta.
“Vår grunduppfattning är att vi kan kombinera renskötsel med gruvdrift”, säger Jan Moström, något som samerna i området inte håller med om.
“Ja, de anser att det inte går, sedan får staten bedöma detta”, klargör Moström vidare.
Utvidgat miljötillstånd i Malmbergsgruvan
I slutet av augusti kommer även förhandlingar om utvidgat miljötillstånd i Malmbergsgruvan inledas i tingsrätten, som också är en huvudbry för den sittande vd:n, vilket även Malmbanan är.
LKAB har länge velat se dubbelspår mellan Kiruna och Narvik, för att lättare kunna transportera malmen, något som än så länge inte har kommit.
“Vi ligger på absolut kapacitetstak med Malmbanan när den fungerar, varje störning innebär att vi tappar i produktion”, avslutar Moström och pekar på att det till slut ändå är “en fråga för infrastrukturministern”.
