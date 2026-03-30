Oprövade företag får miljarder till nya gruvor i USA

Sällsynta jordartsmetaller har blivit en allt viktigare stridsfråga i världen. (Foto: Rick Bowmer/AP/TT).

Att bryta egna kritiska råvaror är en prioritet för USA och Donald Trump. Det har lett till satsningar med hög risk, menar kritiker.

Den amerikanska regeringen under Donald Trump satsar miljardbelopp på inhemsk produktion av sällsynta jordartsmetaller.

Men flera av bolagen saknar kommersiell erfarenhet. Ett av de mest uppmärksammade exemplen är USA Rare Earth.

Det väntas få motsvarande omkring 1,6 miljarder dollar i stöd för att utveckla gruvdrift och magnettillverkning i USA.

Vill minska beroendet

Initiativet är en del av en bredare strategi för att minska beroendet av Kina, som dominerar den globala produktionen av dessa kritiska metaller.

Sällsynta jordartsmetaller är avgörande för bland annat elbilar, försvarssystem och avancerad teknik.

Satsningarna har dock mött kritik. Experter ifrågasätter om tidiga bolag verkligen kan leverera i närtid, samtidigt som politiska kopplingar väcker oro.

Vissa av företagen som fått stöd har band till personer nära administrationen, vilket lett till granskning från demokratiska politiker, skriver Financial Times.

Kan bli dyrt

Fyndigheten Round Top i Texas, som USA Rare Earth planerar att utvinna, anses dessutom ha låg halt av metaller, vilket kan göra utvinningen dyr och tekniskt svår.

Bolaget siktar ändå på kommersiell produktion inom några år.

Trots riskerna försvarar regeringen strategin som nödvändig för nationell säkerhet. Genom att investera brett hoppas man att några projekt ska lyckas och därmed stärka USA:s kontroll över viktiga leveranskedjor.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

