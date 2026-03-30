Oprövade företag får miljarder till nya gruvor i USA

Det väntas få motsvarande omkring 1,6 miljarder dollar i stöd för att utveckla gruvdrift och magnettillverkning i USA.

Vill minska beroendet

Initiativet är en del av en bredare strategi för att minska beroendet av Kina, som dominerar den globala produktionen av dessa kritiska metaller.

Sällsynta jordartsmetaller är avgörande för bland annat elbilar, försvarssystem och avancerad teknik.

Satsningarna har dock mött kritik. Experter ifrågasätter om tidiga bolag verkligen kan leverera i närtid, samtidigt som politiska kopplingar väcker oro.

Vissa av företagen som fått stöd har band till personer nära administrationen, vilket lett till granskning från demokratiska politiker, skriver Financial Times.

Kan bli dyrt

Fyndigheten Round Top i Texas, som USA Rare Earth planerar att utvinna, anses dessutom ha låg halt av metaller, vilket kan göra utvinningen dyr och tekniskt svår.

Bolaget siktar ändå på kommersiell produktion inom några år.

Trots riskerna försvarar regeringen strategin som nödvändig för nationell säkerhet. Genom att investera brett hoppas man att några projekt ska lyckas och därmed stärka USA:s kontroll över viktiga leveranskedjor.