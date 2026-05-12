”Skräp”-kommentar från Trump höjer oljepriset mer

Vidare sade Trump att tillståndet i vapenvilan är ”otroligt svagt” och Teherans förslag på att få ett slut på konflikten viftade han bort som ”skräp”.

Signalerna nu är att konflikten fortsätter med risk för en eskalering och detta får oljepriset att studsa upp på nytt.

Så mycket stiger oljepriset nu

Terminskontrakten för det internationella riktmärket Brents olja med leverans i juli stiger med 90 procent till 105,12 dollar per fat, medan den amerikanska WTI-oljans terminskontrakt för juni lyfter 1 procent till 99,05 dollar, berättar CNBC.

Den tillfälliga vapenvilan kallar Trump för ett ”massivt livsuppehållande system, där läkaren kommer in och säger: ‘Sir, din älskade har ungefär 1 % chans att överleva’”.

Oljepriserna uppges ha stigit med över 40 procent sedan kriget mellan alliansen USA-Israel mot Iran startade den 28 februari.

