Irans fredsförslag förkastas som ”skräp” av USA:s president Donald Trump, vilket får oljepriset att öka ytterligare.
”Skräp”-kommentar från Trump höjer oljepriset mer
Minskat hopp om ett krigsavslut får oljepriset att stiga på nytt. Trump anser att vapenvilan med Iran är ”livräddande”. Detta utspel kom efter att den amerikanska presidenten avvisat Irans förslag på att avsluta kriget.
Vidare sade Trump att tillståndet i vapenvilan är ”otroligt svagt” och Teherans förslag på att få ett slut på konflikten viftade han bort som ”skräp”.
Signalerna nu är att konflikten fortsätter med risk för en eskalering och detta får oljepriset att studsa upp på nytt.
Så mycket stiger oljepriset nu
Terminskontrakten för det internationella riktmärket Brents olja med leverans i juli stiger med 90 procent till 105,12 dollar per fat, medan den amerikanska WTI-oljans terminskontrakt för juni lyfter 1 procent till 99,05 dollar, berättar CNBC.
Den tillfälliga vapenvilan kallar Trump för ett ”massivt livsuppehållande system, där läkaren kommer in och säger: ‘Sir, din älskade har ungefär 1 % chans att överleva’”.
Oljepriserna uppges ha stigit med över 40 procent sedan kriget mellan alliansen USA-Israel mot Iran startade den 28 februari.
Citi: Då kan oljan bli ännu dyrare
Bankjätten Citi varnar för att de volatila oljepriserna kan gå upp ännu mer om inget avtal nås mellan USA och Iran.
Henry Wilkinson, underrättelsechef på investeringsföretaget Dragonfly, bedömer att risken för att kriget trappas upp som fullt möjlig.
Det säger han till CNBC:s Squawk Box Asia.
Han utesluter inte att Trump under sitt besök i Kina senare i veckan ber ledaren Xi Jinping att sätta press på Iran att köpa USA:s villkor till fredsförslag.
Tror på fortsatt skakig oljemarknad
Saudi Aramcos vd Amin Nasser förklarar att det kommer ta till 2027 innan oljemarknaden normaliseras om blockaden i den viktiga farleden Hormuzsundet fortsätter efter mitten av juni.
”Om Hormuzsundet öppnas idag kommer det fortfarande att ta månader för marknaden att återställa balansen, och om öppningen försenas med ytterligare några veckor kommer normaliseringen att bestå in i 2027”, säger Amin Nasser, som leder världens största oljebolag, till investerare i samband med bolagets resultatrapport för årets första kvartal, rapporterar CNBC.
”De globala oljemarknaderna förlorar 100 miljoner fat varje vecka på grund av Hormuzsundet, vilket förvärrar en brist på utbud, enligt Saudi Aramcos vd Amin Nasser”, skriver samtidigt Bloomberg.
I en annan artikel uppger nyhetsbyrån att Iran meddelat att man satt in mini-ubåtar för att övervaka Hormuzsundet.
