Morgan Stanley: "Kamp mot klockan" om olja på 150 dollar

Enligt Wall Street Journal rör Irans krav att avsluta fientligheterna, gradvis öppna Hormuzsundet för kommersiell trafik och att USA häver sin blockering av iranska fartyg och hamnar.

Investmentbanken Morgan Stanley varnar för att världen befinner sig i ett ”kapplöpning mot klockan” för att undvika en kraftig oljeprischock under sommaren, rapporterar Market Watch.

Prisat in återöppnande?

Banken skriver i ett meddelande till sina kunder att trots det höga oljepriset så finns det dämpande faktorer i att det fanns mycket olja i lager vid krigets början och att marknaden trott på hoppet och prisat in ett återöppnande av Hormuzsundet.

Sinar de lagren och försvinner det hoppet så kommer priserna att rusa till nya rekordnivåer, enligt banken.

Den ökande exporten av amerikansk olja sjövägen och Kinas vilja att minska sin egen import har också bidragit till att skydda världen från högre priser. Och även om Morgan Stanley förväntar sig en återöppning av vattenvägarna, varnade de för att en ”stängning längre än Kina eller USA kan upprätthålla nuvarande flöden kan orsaka förnyad trängning”.

Netanyahu: Inte över

I ett scenario där detta sker förutspår Morgan Stanley en prisnivå för brentoljan på 130 till 150 dollar per fat.

”I det här sammanhanget spelar vägen roll: En återöppning i juni med amerikanska och kinesiska buffertar fortfarande delvis intakta är grundscenariot; en stängning som löper in i slutet av juni eller till och med juli är den regim där Brent-priset måste göra det arbete som det hittills har kunnat undvika.”, skriver Morgan Stanley-analytikern Martijn Rats och hans team.

Vilket scenario det blir återstår att se, men retoriken talar inte för en snabb lösning just nu. Iran och USA verkar som sagt stå långt ifrån varandra, och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger till 60 minutes att ”kriget inte är över”.

