Tre av fem ledamöter i gruvbolaget Bluelake Mineral fakturerade bolaget 16,3 miljoner kronor i fjol, och under andra kvartalet i år mer än fördubblades fakturorna jämfört med det första.
Guldgruva för styrelsen – ledamöterna fakturerade 16,3 miljoner
När Affärsvärlden frågade vd Peter Hjorth varför hans arvode på 9,9 miljoner kronor ligger så långt över vad jämnstora prospekteringsbolag betalar, svarade han kort att ”det är styrelsen som bestämmer om de delarna”.
Hjorth är själv en av styrelsens fem ledamöter och fakturerar via ett eget bolag. Han fick också frågan om det är rimligt att aktieägarna betalar för att han ska bli en större ägare.
”Det sämsta för aktieägarna är att projektet inte drivs fram tillräckligt bra. Så det är klart en trade-off. Men jag tycker inte att det är ett problem.”
Ordförande sedan juni är Jonas Dahllöf, som satt i styrelsen som ledamot under 2025. Enligt Bluelakes årsredovisning fick hans bolag 5 520 000 kronor för ”tjänster relaterade till företagsledning” det året, 39 gånger så mycket som det styrelsearvode på 140 000 kronor som stämman beslutat om. Även ledamoten My Simonssons bolag fakturerar Bluelake, för affärsjuridik.
|Ledamotens bolag
|Helår 2025
|Okt–dec 2025
|Jan–mar 2026
|Apr–jun 2026
|Peter Hjorth, vd
|9 946 000 kr
|1 020 000 kr
|940 000 kr
|2 025 000 kr
|Jonas Dahllöf, ordförande
|5 520 000 kr
|680 000 kr
|260 000 kr
|1 200 000 kr
|My Simonsson
|854 000 kr
|206 000 kr
|218 000 kr
|116 000 kr
|Summa
|16 320 000 kr
|1 906 000 kr
|1 418 000 kr
|3 341 000 kr
Källa: årsredovisningen 2025, bokslutskommunikén och delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2026.
Fakturorna mer än fördubblades under andra kvartalet, då regeringen beviljade bearbetningskoncession för Stekenjokk i Västerbotten efter att Bergsstaten först sagt nej.
Bolaget anger inte vad ökningen avser och skriver bara att avtalen med närstående görs ”på marknadsmässiga villkor”. Sitt arvode för 2025 förklarar Hjorth med rörlig ersättning för ”ett avgörande tillstånd i Norge” efter åtta års arbete. Norska regeringen fastställde detaljplanen för Jomagruvan under 2025.
Fakturorna motsvarade tre fjärdedelar av prospekteringen
Under 2025 lade Bluelake 21,3 miljoner kronor på prospektering och utvärdering av fyndigheterna, alltså arbetet i berget. Ledamöternas fakturor motsvarade tre fjärdedelar av den summan och 40 procent av årets förlust på 40,8 miljoner kronor, i ett bolag som saknar försäljning.
Eftersom intäkterna saknas betalas både borrningen och fakturorna med pengar från nyemissioner, och det gäller fram till produktionsstarten 2031 som bolaget siktar på. Koncessionen räcker inte för att börja bryta i Stekenjokk eller Joma, eftersom projekten också kräver miljötillstånd, och ansökningarna ska enligt bolaget lämnas in tredje kvartalet 2027 i Norge och andra kvartalet 2028 i Sverige.
Den senaste emissionen kom i juli. Styrelsen beslutade då att ta in 70 miljoner kronor i en riktad emission till 1,70 kronor per aktie, 20 procent under börskursen och utan företrädesrätt för de befintliga ägarna, som därmed späddes ut.
Bland köparna fanns Hjorth med 2 470 587 aktier för 4,2 miljoner kronor och Dahllöf med 329 409 aktier för 560 000 kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister. För var tredje tecknad aktie fick de dessutom två teckningsoptioner utan kostnad.
Hjorths köp var större än de 2 965 000 kronor som hans bolag fakturerade under första halvåret, och han säger att ”nästan hela ersättningen investerats i köp av aktier i bolaget”.
I fredags stod aktien i 1,14 kronor, en tredjedel under emissionskursen, och aktierna han köpte i juli var då värda 2,8 miljoner kronor.