Guldgruva för styrelsen – ledamöterna fakturerade 16,3 miljoner

Hjorth är själv en av styrelsens fem ledamöter och fakturerar via ett eget bolag. Han fick också frågan om det är rimligt att aktieägarna betalar för att han ska bli en större ägare.

”Det sämsta för aktieägarna är att projektet inte drivs fram tillräckligt bra. Så det är klart en trade-off. Men jag tycker inte att det är ett problem.”

Ordförande sedan juni är Jonas Dahllöf, som satt i styrelsen som ledamot under 2025. Enligt Bluelakes årsredovisning fick hans bolag 5 520 000 kronor för ”tjänster relaterade till företagsledning” det året, 39 gånger så mycket som det styrelsearvode på 140 000 kronor som stämman beslutat om. Även ledamoten My Simonssons bolag fakturerar Bluelake, för affärsjuridik.

Ledamotens bolag Helår 2025 Okt–dec 2025 Jan–mar 2026 Apr–jun 2026 Peter Hjorth, vd 9 946 000 kr 1 020 000 kr 940 000 kr 2 025 000 kr Jonas Dahllöf, ordförande 5 520 000 kr 680 000 kr 260 000 kr 1 200 000 kr My Simonsson 854 000 kr 206 000 kr 218 000 kr 116 000 kr Summa 16 320 000 kr 1 906 000 kr 1 418 000 kr 3 341 000 kr

Källa: årsredovisningen 2025, bokslutskommunikén och delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2026.

Fakturorna mer än fördubblades under andra kvartalet, då regeringen beviljade bearbetningskoncession för Stekenjokk i Västerbotten efter att Bergsstaten först sagt nej.

Bluelake Minerals vd har kallat koppar ”framtidens olja”. Nu har bolaget fått regeringens klartecken för gruvan i södra Lappland. (Collage: Canva / Realtid)

Bolaget anger inte vad ökningen avser och skriver bara att avtalen med närstående görs ”på marknadsmässiga villkor”. Sitt arvode för 2025 förklarar Hjorth med rörlig ersättning för ”ett avgörande tillstånd i Norge” efter åtta års arbete. Norska regeringen fastställde detaljplanen för Jomagruvan under 2025.

Fakturorna motsvarade tre fjärdedelar av prospekteringen

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Under 2025 lade Bluelake 21,3 miljoner kronor på prospektering och utvärdering av fyndigheterna, alltså arbetet i berget. Ledamöternas fakturor motsvarade tre fjärdedelar av den summan och 40 procent av årets förlust på 40,8 miljoner kronor, i ett bolag som saknar försäljning.