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Guldgruva för styrelsen – ledamöterna fakturerade 16,3 miljoner

Blue lake
Under 2025 lade Bluelake Minerals 21,3 miljoner kronor på prospektering och utvärdering av fyndigheterna, alltså själva arbetet i berget. Ledamöternas fakturor motsvarade tre fjärdedelar av den summan och 40 procent av årets förlust på 40,8 miljoner kronor, i ett bolag som saknar försäljning. Något som vd Peter Hjort inte tycker är ett problem. Foto: Bluelake Minerals.

Tre av fem ledamöter i gruvbolaget Bluelake Mineral fakturerade bolaget 16,3 miljoner kronor i fjol, och under andra kvartalet i år mer än fördubblades fakturorna jämfört med det första.

När Affärsvärlden frågade vd Peter Hjorth varför hans arvode på 9,9 miljoner kronor ligger så långt över vad jämnstora prospekteringsbolag betalar, svarade han kort att ”det är styrelsen som bestämmer om de delarna”.

Hjorth är själv en av styrelsens fem ledamöter och fakturerar via ett eget bolag. Han fick också frågan om det är rimligt att aktieägarna betalar för att han ska bli en större ägare.

”Det sämsta för aktieägarna är att projektet inte drivs fram tillräckligt bra. Så det är klart en trade-off. Men jag tycker inte att det är ett problem.”

Ordförande sedan juni är Jonas Dahllöf, som satt i styrelsen som ledamot under 2025. Enligt Bluelakes årsredovisning fick hans bolag 5 520 000 kronor för ”tjänster relaterade till företagsledning” det året, 39 gånger så mycket som det styrelsearvode på 140 000 kronor som stämman beslutat om. Även ledamoten My Simonssons bolag fakturerar Bluelake, för affärsjuridik.

Ledamotens bolagHelår 2025Okt–dec 2025Jan–mar 2026Apr–jun 2026
Peter Hjorth, vd9 946 000 kr1 020 000 kr940 000 kr2 025 000 kr
Jonas Dahllöf, ordförande5 520 000 kr680 000 kr260 000 kr1 200 000 kr
My Simonsson854 000 kr206 000 kr218 000 kr116 000 kr
Summa16 320 000 kr1 906 000 kr1 418 000 kr3 341 000 kr

Källa: årsredovisningen 2025, bokslutskommunikén och delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2026.

Fakturorna mer än fördubblades under andra kvartalet, då regeringen beviljade bearbetningskoncession för Stekenjokk i Västerbotten efter att Bergsstaten först sagt nej.

Bluelake Minerals vd har kallat koppar ”framtidens olja”. Nu har bolaget fått regeringens klartecken för gruvan i södra Lappland. (Collage: Canva / Realtid)

Bolaget anger inte vad ökningen avser och skriver bara att avtalen med närstående görs ”på marknadsmässiga villkor”. Sitt arvode för 2025 förklarar Hjorth med rörlig ersättning för ”ett avgörande tillstånd i Norge” efter åtta års arbete. Norska regeringen fastställde detaljplanen för Jomagruvan under 2025.

Fakturorna motsvarade tre fjärdedelar av prospekteringen

Under 2025 lade Bluelake 21,3 miljoner kronor på prospektering och utvärdering av fyndigheterna, alltså arbetet i berget. Ledamöternas fakturor motsvarade tre fjärdedelar av den summan och 40 procent av årets förlust på 40,8 miljoner kronor, i ett bolag som saknar försäljning.

Eftersom intäkterna saknas betalas både borrningen och fakturorna med pengar från nyemissioner, och det gäller fram till produktionsstarten 2031 som bolaget siktar på. Koncessionen räcker inte för att börja bryta i Stekenjokk eller Joma, eftersom projekten också kräver miljötillstånd, och ansökningarna ska enligt bolaget lämnas in tredje kvartalet 2027 i Norge och andra kvartalet 2028 i Sverige.

Den senaste emissionen kom i juli. Styrelsen beslutade då att ta in 70 miljoner kronor i en riktad emission till 1,70 kronor per aktie, 20 procent under börskursen och utan företrädesrätt för de befintliga ägarna, som därmed späddes ut.

Bland köparna fanns Hjorth med 2 470 587 aktier för 4,2 miljoner kronor och Dahllöf med 329 409 aktier för 560 000 kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister. För var tredje tecknad aktie fick de dessutom två teckningsoptioner utan kostnad.

Hjorths köp var större än de 2 965 000 kronor som hans bolag fakturerade under första halvåret, och han säger att ”nästan hela ersättningen investerats i köp av aktier i bolaget”.

I fredags stod aktien i 1,14 kronor, en tredjedel under emissionskursen, och aktierna han köpte i juli var då värda 2,8 miljoner kronor.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

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