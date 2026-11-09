Egypten hittar gas i Medelhavet – 200 miljarder kubikfot i nytt fynd

Genom kriget i Ukraina har Europa försökt hitta nya gasleverantörer och bryta beroendet av rysk gas.

Där kommer Egypten in i bilden, eftersom landet ligger bra till geografiskt.

Cyperns gas ska gå via Egypten

I juli fattade den italienska energijätten Eni och franska TotalEnergies beslut om att utveckla gasfältet Cronos utanför Cypern. Fältet uppskattas innehålla mer än tre biljoner kubikfot naturgas, enligt Reuters.

Planen är att transportera gasen till Egypten, där den ska behandlas och omvandlas till flytande naturgas, LNG, för vidare export till Europa.

Produktionen väntas starta 2028.

”Cronosprojektet är en konkret milstolpe för att etablera Cypern som europeisk gasproducent och exportör. Det öppnar också för ett regionalt gasnav i östra Medelhavet genom att använda Egyptens befintliga infrastruktur”, säger Enis vd Claudio Descalzi i ett pressmeddelande.