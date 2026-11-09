Egypten har hittat ett nytt stort gasfynd. Det kan göra landet till en av Medelhavets viktigaste gasproducenter och exportörer av naturgas till Europa.
Egypten hittar gas i Medelhavet – 200 miljarder kubikfot i nytt fynd
Egypten har stora ambitioner när det gäller gas framöver, och det handlar inte enbart om att försörja den egna befolkningen med naturgas.
Landet vill också bli ett centrum för gas från andra länder i östra Medelhavet, framför allt Cypern.
Genom kriget i Ukraina har Europa försökt hitta nya gasleverantörer och bryta beroendet av rysk gas.
Där kommer Egypten in i bilden, eftersom landet ligger bra till geografiskt.
Cyperns gas ska gå via Egypten
I juli fattade den italienska energijätten Eni och franska TotalEnergies beslut om att utveckla gasfältet Cronos utanför Cypern. Fältet uppskattas innehålla mer än tre biljoner kubikfot naturgas, enligt Reuters.
Planen är att transportera gasen till Egypten, där den ska behandlas och omvandlas till flytande naturgas, LNG, för vidare export till Europa.
Produktionen väntas starta 2028.
”Cronosprojektet är en konkret milstolpe för att etablera Cypern som europeisk gasproducent och exportör. Det öppnar också för ett regionalt gasnav i östra Medelhavet genom att använda Egyptens befintliga infrastruktur”, säger Enis vd Claudio Descalzi i ett pressmeddelande.
Nytt gasfynd i Medelhavet
Förutom samarbetet med Cypern har nu ytterligare ett gasfynd gjorts i Medelhavet. Fyndigheten heter Nasim-1X och kan bidra till att minska landets beroende av importerad naturgas.
Egypten gick ut med nyheten under fredagen. Den nya fyndigheten, som uppskattas innehålla 200 miljarder kubikfot, är betydligt mindre än Cronosfältet, men kan ändå vara ekonomiskt viktig eftersom den kan anslutas till befintlig infrastruktur genom en 22 kilometer lång gasledning, enligt Euronews.
Kan stärka Egyptens energiförsörjning
Det nya fyndet kan därmed få betydelse för Egyptens egen energiförsörjning och hjälpa till att göra Egypten till en ännu viktigare gasaktör i Europa.
”De första resultaten visar ett gasförande lager med mycket goda petrofysiska egenskaper”, uppger Egyptens oljeministerium.
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