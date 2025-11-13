Det gör svenska skogsägare glada – och ledsna

Oron är fortsatt stor hos skogsägare över EU:s skogspolitik och äganderätten, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

53 procent av skogsägarna är inte insatta i skogsutredningen, fler är dock positiva än negativa, framgår det.

Oavsett kastar det här en skugga över glädjen hos skogsägarna som enligt en ny rapport som visar att lönsamheten i branschen är den bästa på mer än ett decennium.

Swedbank: Lönsamheten på rekordnivåer

Skogsbarometern 2025 från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna visar att hela 68 procent av skogsägarna anser vidare att lönsamheten är god, samtidigt tror 62 procent att lönsamheten fortsätter vara bra framöver.

”Den upplevda lönsamheten är på rekordnivåer, vilket gör skogsägarna mer motståndskraftiga mot en osäker konjunktur. Samtidigt ser vi att de har en mer negativ syn på virkespriserna de kommande åren”, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Trots en osäker omvärld tror mer än hälften (55 procent) av skogsägarna på stigande fastighetspriser de kommande tre åren. Lägre räntor ger stöd åt utvecklingen, och bedömningen är att skogsmark för cirka 156 miljarder kronor byter ägare de närmaste fem åren.

Det ökar osäkerheten hos skogsägarna

Förutom disharmonin bland skogsägare över EU:s skogspolitik och äganderätten finns en oro över det geopolitiska läget och förändrade handelsflöden efter de höjda amerikanska tullarna.

Världsekonomins utveckling och tillväxt bidrar till den ökade osäkerheten och även om räntorna sänkts och stärkt köpkraften i år ser konjunkturåterhämtningen ut att dröja, enligt rapporten som pekar på att företag alltjämt avvaktar med investeringar vid sidan av en restriktiv hushållskonsumtion.

Om kronan dessutom fortsätter stärkas skulle det sätta ytterligare press på skogsindustrin.

Flera skogsägare uppges ha avverkat för att finansiera framtida investeringar i spåren av den högre lönsamheten.

